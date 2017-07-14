Снято последнее препятствие в акционировании "Укрзализныци"

Снято последнее препятствие, которое мешало завершению корпоратизации ПАО "Укрзализныця".

"Еще одна победа в финале этой недели. Национальная Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сегодня выдала свидетельство о регистрации выпуска акций ЧАО "Транссигнал". На первый взгляд — простая формальность, а на самом деле — это событие ставит точку в завершении корпоратизации ПАО "Укрзализныця", которая в результате будет формально завершена и позволит компании начислять и выплачивать дивиденды, делать выпуск облигаций и т. д.", — написала в соцсети Facebook заместитель министра инфраструктуры Надежда Казначеева.

В мае 2017 года стало известно, что корпоратизация УЗ не завершена, так как на баланс акционерного общества не получается передать акции ЧАО "Транссигнал".

"Более чем за год хозяйственной деятельности ПАО "Укрзализныця" Министерство инфраструктуры не передало обществу акции "Транссигнала", хотя постановление правительства от 25 июня 2014 года № 200 "Об образовании публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" требует этого. Это единственное из семи ЧАО-заводов, которые определены постановлением, акции которого не переданы "Укрзализныце". Общество неоднократно обращалось к министерству с просьбой осуществить передачу акций завода, однако дело не продвигается", — говорилось в пресс-релизе УЗ.

Тогда сообщалось, что единственным акционером и учредителем "Транссигнала" является государство в лице Мининфраструктуры. Из-за несоответствия размера уставного капитала ЧАО с суммой выпуска акций этого завода (разрыв в почти в 1,5 млн грн), его акции депозитарное учреждение не принимает к зачислению в ценные бумаги ПАО "Укрзализныця".

Напомним, что ПАО "Украинская зализныця" начало хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года. Оно было зарегистрировано 21 октября 2015 года в рамках корпоратизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Сокращенное наименование — ПАО "Укрзализныця" (JSC Ukrzaliznytsia). Учредитель — государство Украина в лице Кабинета министров.

"Укрзализныця" создана на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а также более 50 предприятий и учреждений железнодорожного транспорта общего пользования, которые реорганизуются путем слияния. В перечень предприятий, на базе которых образовано ПАО, входит шесть железных дорог, вагоноремонтные заводы, ж/д госпредприятия, проектно-изыскательские институты ж/д транспорта, ряд проектно-конструкторско-технологических бюро.

Киевский электротехнический завод "Транссигнал" создан в 1875 году как мастерские по ремонту и изготовлению телеграфных аппаратов и средств связи для железной дороги. Сейчас — ведущее предприятие по изготовлению средств сигнализации, электрической и диспетчерской централизации, устройств автоблокировки для железных дорог и метрополитенов, а также средств дефектоскопии рельсов и измерения колеи.