IT и Телеком 60 минут назад

Социально-экономический эффект Дія Сity превысит фискальные уступки государства — Борняков

Законодательные инициативы в рамках "Дія Сіty" создадут предпосылки для детенизации экономики и внедрят европейскую систему защиты интеллектуальных прав

Александр Борняков. Фото: Facebook политика Александр Борняков. Фото: Facebook политика
Александр Борняков. Фото: Facebook политика

Министерство цифровой трансформации Украины работает над проектом "Дія Сіty", которая станет специальной правовой и экономической зоной для развития креативных индустрий. При этом социально-экономический эффект для украинцев от внедрения "Дія Сіty" превысит фискальные уступки государства.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в комментарии "РБК-Украина".

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"Мы должны создать конкурентные условия для развития продуктовых компаний здесь, в Украине. А экономический и социальный эффект для всех граждан значительно превысит регулятивные усилия и фискальные уступки государства. При этом нам не нужно вводить дотации, которык часто несут коррупциогенные риски, делать капитальные инвестиции, которые заработают лишь через несколько лет, находить громоздкие тарифные или таможенные процедуры для стимулирования сектора. Государство лишь создаст необходимую институциональную среду, а дальше — будет арбитром, чтобы резиденты соблюдали правила", — отмечает Борняков.

Борняков подчеркивает, что законодательные инициативы в рамках "Дія Сіty" создадут предпосылки для детенизации экономики и внедрят европейскую систему защиты интеллектуальных прав.

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"Для резидентов "Дія Сіty" НДФЛ составит 5%, военный сбор — 1,5%, ЕСВ 22% с минимальной заработной платы. Налог на прибыль заменит на налог на выведенный капитал: 10%. Мы предлагаем гибкие трудовые контракты и договоры, а также европейскую систему приобретения и защиты интеллектуальных прав. Кроме того, мы разрабатываем ряд мер, направленных на защиту резидентов от необоснованных проверок и расследований. Мы предлагаем изменить процедуру процессуальных действий, чтобы исключить безосновательные обыски, изъятие техники и документации", — подчеркнул заместитель министра цифровой трансформации.

Отметим, на рассмотрении комитетов Верховной Рады находятся законопроекты №3979 и №3933-1, что необходимые для запуска "Дія Сіty". Авторы "Дія Сіty" считают, что благодаря этому проекту количество рабочих мест в IT-отрасли возрастет до 450 тысяч в 2025 году, а экспорт услуг и продуктов IT-индустрии увеличится вдвое через пять лет, до $12 млрд.

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