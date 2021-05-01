Советы по выбору ноутбука-трансформера

Если вы в поисках ноутбука, то наверняка часто натыкались на ноутбуки-трансформеры. Что это такое и чем они отличаются от классических портативных компьютеров? Вместе с экспертами stylus.ua мы постараемся ответить на эти вопросы.

Компьютер 2 в 1

Простыми словами, ноутбук-трансформер представляет собой особый вид портативных компьютеров, который практически по всем параметрам может заменить стационарный ПК. Его петли разворачиваются на 360 градусов, что значительно расширяет функционал. Ноутбуки-трансформеры сочетают в себе портативность планшета и функционал полноценного компьютера, на них будет удобно работать как с текстовыми документами, так и с графическими редакторами.Что касается параметров, здесь все будет зависеть от планируемых программ, которые вы хотите установить на ноутбук. Любителям компьютерных игр нужно акцентировать внимание на наличие дискретной видеокарты, а для работы с процессиональными программами гораздо важнее мощность процессора.

ОС и ПО

Что касается операционных систем, из самых популярных можем выделить следующие:

iPadOS. Исходя из названия ясно, что это ПО имеет отношение к компании Apple. Управление таким ноутбуком-трансформером интуитивно понятное и максимально простое. В стандартной комплектации в качестве обязательного дополнения идет много программ, удобных для работы с фото, видео,текстовыми заметками и так далее. Если нужна какая-то особенная программа, ее всегда можно скачать из AppStore.

Windows. Это ПО не нуждается в представлении, так как давно стало эталоном в мире использования стационарных ПК и ноутбуков.

Android и Chrome OS. Ноутбуков-трансформеров с этим ПО пока еще мало, но они все же есть. Здесь тоже очень удобно то, что дополнительные программы в любое удобное время можно скачать из интернет-магазина Chrome или Google Play.

Что насчет производительности?

Хорошая производительность — это главное требование, которое 90% людей выдвигают при поиске ноутбука. В моделях-трансформерах очень часто идут процессоры Intel Core i3 и i5, а также мобильные AMD Ryzen. Если вы хотите пользоваться не только браузером и просмотра потокового видео для вас недостаточно, то нужно что-то помощнее Intel Pentium или Celeron. Что касается оперативной памяти, рекомендуем выбирать ноутбук-трансформер среди моделей с ОЗУ не менее 8 Гб. Оперативы может быть меньше в исходном варианте, но обязательно должна быть возможность ее наращивания.

Автономность — это тоже одно из главных преимуществ ноутбуков-трансформеров

Так как это устройство 2 в 1, изначально подразумевается его частое использование вне дома. Хороший ноутбук-трансформер на одной зарядке должен работать не менее 8-10 часов, иначе в нем просто нет никакого смысла. Имейте ввиду, что чем больше экран, тем быстрее разряжается батарея, это тоже нужно учитывать при покупке. Многие модели ноутбуков-трансформеров, такие как Microsoft Surface, уже поддерживают быструю зарядку, что является дополнительным плюсом в их копилку.