Современные методы укрепления иммунитета организма человека

Благодаря иммунитету можно получить защиту от ряда заболеваний, если переболеть ими однократно — так можно сказать о краснухе, кори, ветрянке. Поддержка иммунного статуса высоким должна быть приоритетной для любого человека, который старается позаботиться о собственном здоровье. Для этого можно применять достаточно простые методы, которые уже доказали свою эффективность.

Укрепление иммунитета в современных условиях

Эффективное укрепление иммунитета можно обеспечить, поменяв свой образ жизни. Выполняя эти рекомендации, можно заметно укрепить здоровье.

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Добавьте в рацион осенние фрукты и овощи

В пище растительного происхождения содержится немалое количество витаминов. При употреблении осенних овощей человек получает полезные антиоксиданты, которые способствуют очищению организма и укреплению иммунной системы. Хорошо помогают в защите от болезней такие продукты, как апельсины, гранаты, яблоки, брокколи и капуста, шпинат.

Не увлекайтесь монодиетами

Вместо однотипного питания, характерного для монодиет, выбирайте систему с хорошо сбалансированным рационом. Если он неравномерный, обмен веществ может нарушиться, что приводит к различным заболеваниям. Правильное питание очень важно для укрепления иммунитета, поэтому старайтесь не допускать голодовок.

Что можно сделать для укрепления иммунитета у детей

Укрепление иммунитета у детей во многом зависит от того, какие привычки в питании сформированы взрослыми. Не стоит давать ребенку полуфабрикаты из страха, что он останется голодным — эти продукты приносят немало вреда. Обеспечивая ребенку регулярную физическую активность, вы сможете помочь ему "нагулять" аппетит.

Прививайте детям такую полезную привычку, как мытье рук с мылом. Это помогает защититься от микробов и совершать регулярную профилактику таких заболеваний, как гриппы и бронхиты.

Занятия спортом обязательны

Физическая активность стимулирует сжигание калорий. Старайтесь на неделе уделять внимание занятием спортом не менее 3-4 раз. При острой нехватке времени ежедневно старайтесь походить или побегать на свежем воздухе 45-60 минут.

Необходимо хорошо высыпаться

Старайтесь спать не менее шести часов в сутки. Это необходимо для того, чтобы иммунная система была здоровой. При соблюдении режима труда и отдыха удается настроить правильную выработку гормонов организмом, например, крепкий ночной сон помогает по утрам выделяться кортизолу. Этот гормон помогает подготовиться к дневным нагрузкам и легче принимать важные решения.

Укрепление иммунитета витаминами

Очень популярно укрепление иммунитета осенью при помощи витаминных добавок. Стоит отметить, что искусственно производимые витамины особенной пользы не принесут — это не лекарственные препараты, а добавка к еде, которая не сможет обеспечить человеку правильного усвоения полезных компонентов. Употребляя в день не менее двух порций фруктов, осенние овощи, можно насытить организм полезными веществами, которые помогают хорошо сопротивляться болезням.

В клинике квантовой медицины Medeus используют совершенно новые аппаратные и препаратные схемы восстановления иммунной системы. Это помогает восстановить защитные механизмы организма намного быстрее и с меньшими усилиями. Разумно укреплять иммунитет всей семьи до наступления зимы, чтобы избежать зимних сезонных заболеваний когда организм ослаблен.

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