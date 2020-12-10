Сроки поджимают: как скоро может запуститься игорный рынок

В ближайшее время операторы азартных игр смогут получить лицензии на свою деятельность. Так, 5 декабря истёк срок публичного обсуждения лицензионных условий, после этого Комиссия должна обработать полученные предложения, выработать конечный вариант, согласовать его со всеми заинтересованными ведомствами (например, Минфином, Минюстом, Секретариатом Кабинета министров Украины) и вынести уже откорректированный документ на утверждение правительству.

Есть ощущение, что это произойдет довольно быстро, ведь власть позитивно настроена на ускорение этого процесса, ожидая как можно скорее пополнить бюджет 2021 года минимум на 7,4 миллиарда гривен. Руководитель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый даже озвучивает амбициозную цель — привлечь уже до конца года 1 миллиард гривен в бюджет от продажи лицензий и запуска рынка.

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Все промедления в этом процессе возникают из-за происков "теневиков", которые всячески пытаются сохранить статус-кво в вопросе легализации игорного бизнеса, сохранив тем самым для себя "рыбные места". Именно "теневики" в парламенте и через Министерство финансов активно пытаются блокировать легализацию азартных игр как таковую. Несмотря на это, иногда со скрипом, но легализация идет своим чередом. Всего год назад был большой вопрос о том, примут или нет профильный закон, а сегодня мы уже обсуждаем лицензионные условия. Как говорится: "Собаки лают, а караван идёт".

Но скорее всего, не все сегменты игорного бизнеса запустятся в одно время. Вероятно, офлайн сегмент начнёт работу раньше, нежели онлайн сегмент, поскольку тут лицензионные условия требуют дополнительной доработки. У представителей общественных организаций и заинтересованных групп было достаточно много предложений по улучшению опубликованных Комиссией условий именно в онлайн секторе.

Например, профильные общественные организации подмечают, что лотерейная деятельность не должна имитировать букмекерскую, а нынешние лицензионные условия оставляют такую возможность, в частности это касается лотереи "Тото". Лотерея должна приниматься до начала события, а выигрыш не может умножаться на никакие коэффициенты. Все это необходимо уточнить в лицензионных соглашениях. Проблемным также является и то, что киберспорт пока еще не внесен в реестр видов спорта.

Также нужно решить проблему со смешиванием условий для онлайн и офлайн сегментов. Например, незачем выписывать правила посещения букмекерского пункта для онлайн сегмента, поскольку все будет происходить в интернете, а не в каком-то наземном пункте. Не вполне логичным является и положение, согласно которому операторы из онлайн сегмента должны предоставлять документы на сайт и на ПО в виде мобильных приложений, ведь это никоим образом не влияет на лицензионную регуляторною деятельность. Уточнить также следует и положение, согласно которому представители онлайн сегмента обязаны предоставлять все правила по своим играм и их изменениям, а это более сотни наименований.

Вопросы возникают и в части В2В-лицензий, которые не должны предусматривать каких-то определённых требований, ведь представители IT-сферы не должны формировать уставной капитал. Они и так должны заплатить 2 миллиона гривен за лицензию только потому, что будут разрабатывать соответствующее программное обеспечение. Неоправданно сложной является и сертификация онлайн-систем, поскольку в условиях добавляется и сертификация ее криптографических средств, обработки данных в ней и обеспечение ее бесперебойной работы. Правильным было бы сертифицировать только саму онлайн-систему, поскольку все вышеперечисленное является ее составляющими.

Все эти предложения представителей экспертной среды являются более чем логичными, они исходят из практики и мирового опыта, и если правительство прислушается к ним, то и онлайн сегмент сможет заработать гораздо быстрее.