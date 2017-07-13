США сняли запрет на провоз ноутбуков в ручной клади для EgyptAir

13 июля 2017, 09:09
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Под запретом остались две ближневосточные авиакомпании

США сняли запрет на провоз ноутбуков в ручной клади для EgyptAir | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Власти США отменили запрет на использование ноутбуков на рейсах авиакомпании EgyptAir, направляющихся в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренней безопасности страны.

Как отмечает агентство, под запретом остались две ближневосточные авиакомпании.

О том, что запрет на провоз электронных устройств на рейсах EgyptAir, направляющихся в Нью-Йорк, будет снят 12 июля, ​авиакомпания ранее сообщила в своем Twitter. Саудовская авиакомпания Saudia разместила заявление, в котором говорится, что 19 июля ограничения могут быть сняты с ее рейсов из Эр-Рияда и Джидда. В отношении марокканской авиакомпании Royal Air Maroc, как указывает в своем заявлении источник в управлении авиакомпании, ограничения на рейсы из Касабланки могут быть также сняты к 19 июля.

Представитель службы национальной безопасности США Дэвид Лапан комментировал, что 19 июля является "реалистичным сроком для подписания решений по двум авиакомпаниям".

Ранее, 10 июля, власти США сняли запрет на провоз электронных устройств на рейсах Kuwait Airways. Администрация транспортной безопасности страны приняла такое решение после проверки мер безопасности на рейсах авиакомпании. До этого США отменили запрет на провоз электронных устройств в том числе на рейсах из Стамбула и из столицы Объединенных Арбаских Эмиратов Абу-Даби, передает РБК.

Ограничение на провоз электронных устройств в ручной клади в салоне самолетов, которые следуют из стран Африки и Ближнего Востока, ввели в марте из-за угрозы терактов с использованием гаджетов. Источник телеканал CNN рассказал, что угроза исходила от подразделения "Аль-Каида" на Аравийском полуострове. Собеседник CNN отмечал, что информацию о возможном теракте американская разведка США подтвердила во время рейда спецназа США в Йемене. По данным источника, террористы пытались разработать бомбу для атаки коммерческих рейсов.

По материалам: УНИАН
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Теги: сша , авиаперевозки

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США сняли запрет на провоз ноутбуков в ручной клади для EgyptAir | Транспорт | Дело
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