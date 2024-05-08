Валерий Залужный и Лина Костенко стали "Почетными гражданами Киева" (ФОТО)

Решением Киевсовета бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и украинской поэтессе Лине Костенко было присвоено звание "Почетный гражданин Киева".

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое уважение и почет и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев – Лину Костенко и Валерия Залужного", - отметил мэр столицы.

Он подчеркнул, что Лина Васильевна Костенко на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев, дух свободы и смелости.

"Валерия Федоровича мы отметили за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины", - подчеркнул Кличко.

Заметим, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в ближайшие недели начнет работу в должности посла в Великобритании.