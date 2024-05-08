Валерій Залужний та Ліна Костенко стали "Почесними громадянами Києва" (ФОТО)

Рішенням Київради колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та українській поетесі Ліні Костенко було присвоєно звання «Почесний громадянин Києва» .

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням «Почесний громадянин Києва» двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного", - зауважив мер столиці.

Він підкреслив, що Ліна Василівна Костенко протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців, дух свободи та сміливості.

"Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України", - підкреслив Кличко.

Зауважимо, колишній головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний найближчими тижнями розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії