- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Валерій Залужний та Ліна Костенко стали "Почесними громадянами Києва" (ФОТО)
Рішенням Київради колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та українській поетесі Ліні Костенко було присвоєно звання «Почесний громадянин Києва» .
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням «Почесний громадянин Києва» двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного", - зауважив мер столиці.
Він підкреслив, що Ліна Василівна Костенко протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців, дух свободи та сміливості.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України", - підкреслив Кличко.
Зауважимо, колишній головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний найближчими тижнями розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії