ГБР пытается запретить использование более 2300 вагонов Полтавского ГОКа

ЧАО "Полтавский ГОК", которое является дочерним предприятием группы Ferrexpo, заявляет об аресте с запретом использования 2382 полувагонов люкового типа, которые находятся в собственности предприятия и использовались для доставки продукции для потребителей в Европе и Азии.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Что произошло?

Отмечается, что в октябре 2023 года Киевский апелляционный суд по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора и следователей Государственного бюро расследований принял арест с запретом использования 2382 полувагонов люкового типа, находящихся в собственности Полтавского ГОКа, как вещественное доказательство в уголовном производстве. за период 2019-2021 годов.

На основании определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 22 апреля 2024 арест полувагонов в части запрета их использования был отменен.

"По состоянию на май 2024 года прямые убытки Полтавского ГОКа от запрета использования вагонов составили 103,3 млн гривен. Данные убытки включают оплаты за вынужденное хранение и вынужденное замещение собственных арестованных вагонов", - отмечают в пресс-службе Полтавского ГОКа .

Сообщается, что предприятие рассматривает возможность подачи иска к государству с целью возмещения вреда причиненного незаконными действиями работников ГБР.

Фото: пресс-служба Полтавского ГОКа

Новое ходатайство о повторном аресте

Как отмечают в пресс-службе Полтавского ГОКа , недавно предприятию стало известно о новом ходатайстве следователей ГБР и прокуроров Офиса генерального прокурора о повторном аресте и запрете использования 2382 полувагонов Полтавского ГОКа. Это ходатайство будет повторно рассматривать Печерский районный суд Киева 09 мая 2024 года.

В сообщении отмечается, что предприятие считает арест и запрет использования вагонов вредным, непропорциональным, чрезмерным и незаконным по ряду причин, а именно, согласно украинскому законодательству, подследственность ГБР не предусматривает проведение следственных действий по частному бизнесу, а Полтавский ГОК является частным, дочерним предприятием швейцарской Ferrexpo AG, принадлежащей публичной британской компании Ferrexpo plc.

Кроме того, большинство арестованных вагонов не использовались для перевозок продукции, законность продажи которой расследуется ДБР. Полтавский ГОК предоставил ДБР доказательства, что по данным государственного АО "Укрзализныця" 158 вагонов из 2382 арестованных перевозили продукцию, к которой существует претензия у следствия, а следовательно большинство вагонов не могло и не может быть признано вещественными доказательствами.

Кроме того, капитальная стоимость арестованной собственности пятикратно превышает так называемую сумму нанесенного "ущерба".

"В частности, стоимость вагонов, на которые наложен арест и запрещено использование составляет более 2 миллиардов гривен, кроме того, арест наложен на все движимое и недвижимое имущество предприятия. В то же время, условные "убытки", которые насчитали следствие в этом уголовном производстве – менее 400 млн грн", - отмечают в пресс-службе Полтавского ГОКа .

Там добавляют, что запрет использования вагонов ставит под угрозу своевременность выполнения договорных обязательств перед международными потребителями, что повлечет за собой потерю партнерств и замещение украинской продукции российскими аналогами.

"Кроме более 103 миллионов гривен убытков, в связи с наложением запрета на использование вагонов предприятие начало получать от иностранных потребителей продукции уведомление-беспокойство о ситуации, которая возникла и возможности обеспечения своевременных поставок продукции на их склады. Срыв поставок из-за запрета использования вагонов может привести к потери предприятием европейских рынков и вытеснения украинской железорудной продукции конкурентной, в том числе и производимой в Российской Федерации, ведь на данный момент не существует санкций по поставкам российской железорудной продукции на рынки Европейского Союза. в размере более 30 миллиардов гривен в год", - отмечают в пресс-службе Полтавского ГОКа.

О ЧАО "Полтавский ГОК"

ЧАО "Полтавский ГОК" является одним из предприятий Ferrexpo plc и входит в число крупнейших мировых производителей высококачественных окатков. Компания является одним из современных высокотехнологичных предприятий горнодобывающей промышленности и обеспечивает высококачественным сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине и премиальным листингом на Лондонской фондовой бирже в индексе FTSE 250 (тикер FXPO).

Полтавскому ГОКу грозит остановка производства

Работники Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в Группу Ferrexpo, обратились в Верховный Суд с просьбой обеспечить правосудие и пресечь попытки остановить предприятие.

Проблема возникла после принятия Восточным апелляционным хозяйственным судом (г. Харьков) решения о взыскании с Полтавского ГОКа 4,7 миллиарда гривен в пользу полуфиктивной фирмы.

Указанная сумма чрезвычайно велика для любого предприятия в Украине и мире. Взыскание ее с Полтавского ГОКа способно привести к остановке предприятия со всеми катастрофическими последствиями не только тысяч работников и подрядчиков, но и всей страны.