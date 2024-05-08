ДБР намагається заборонити використання понад 2300 вагонів Полтавського ГЗК

ПрАТ "Полтавський ГЗК", яке є дочірнім підприємством групи Ferrexpo, заявляє про арешт із забороною використання 2382 напіввагонів люкового типу, що знаходяться у власності підприємства і використовувались для доставлення продукції для споживачів у Європі та Азії.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Що сталося?

Зазначається, що у жовтні 2023 року Київський апеляційний суд за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора та слідчих Державного бюро розслідувань ухвалив арешт із забороною використання 2382 напіввагонів люкового типу, що перебувають у власності Полтавського ГЗК, як речовий доказ у кримінальному провадженні про нібито незаконний збут нефракційного відсіву за період 2019-2021 років.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 квітня 2024 року арешт напіввагонів у частині заборони їх використання було скасовано.

"Станом на травень 2024 року прямі збитки Полтавського ГЗК від заборони використання вагонів склали 103,3 млн гривень. Дані збитки включають оплати за вимушене зберігання та вимушене заміщення власних арештованих вагонів", - зауважують в пресслужбі Полтавського ГЗК.

Повідомляється, що підприємством розглядається можливість подачі позову до держави з метою відшкодування шкоди завданої незаконними діями працівників ДБР.

Фото: пресслужба Полтавського ГЗК

Нове клопотання щодо повторного арешту

Як зауважують в пресслужбі Полтавського ГЗК, нещодавно підприємству стало відомо про нове клопотання слідчих ДБР та прокурорів Офісу генерального прокурора щодо повторного арешту та заборони використання 2382 напіввагонів Полтавського ГЗК. Це клопотання буде повторно розглядати Печерський районний суд міста Києва 09 травня 2024 року.

У повідомленні наголошується, що , підприємство вважає арешт і заборону використання вагонів шкідливим, непропорційним, надмірним і незаконним із ряду причин, а саме, згідно з українським законодавством, підслідність ДБР не передбачає проведення слідчих дій щодо приватного бізнесу, а Полтавський ГЗК є приватним, дочірнім підприємством швейцарської Ferrexpo AG, яка належить публічній британській компанії Ferrexpo plc.

Крім того, переважна більшість арештованих вагонів не використовувались для перевезень продукції, законність продажу якої розслідується ДБР. Полтавський ГЗК надав ДБР докази, що за даними державного АТ "Укрзалізниця" 158 вагонів із 2382 арештованих перевозили продукцію, до якої існує претензія у слідства, а отже більшість вагонів не могла і не може бути визнаною речовими доказами.

Крім того, капітальна вартість арештованої власності пʼятикратно перевищує так звану суму завданих "збитків".

"Зокрема, вартість вагонів, на які накладено арешт та заборонено використання становить понад 2 мільярди гривень, крім того, арешт накладено на все рухоме та нерухоме майно підприємства. Водночас, умовні "збитки", які нарахувало слідство у цьому кримінальному провадженні – менш як 400 млн грн", - наголошують в пресслужбі Полтавського ГЗК.

Там додають, що заборона використання вагонів ставить під загрозу своєчасність виконання договірних зобовʼязань перед міжнародними споживачами, що спричинить втрату партнерств і заміщення української продукції російськими аналогами.

"Окрім понад 103 мільйонів гривень збитків, у звʼязку із накладенням заборони на використання вагонів підприємство почало отримувати від іноземних споживачів продукції повідомлення-занепокоєння щодо ситуації, яка виникла і можливості забезпечення вчасних постачання продукції на їхні склади. Зрив постачання через заборону використання вагонів може призвести до втрати підприємством європейських ринків та витіснення української залізорудної продукції конкурентною, зокрема і виробленої в Російській Федерації, адже на цей момент не існує санкцій щодо постачання російської залізорудної продукції на ринки Європейського Союзу. Натомість, втрата ринків ЄС для Полтавського ГЗК може призвести до недоотримання державою валютного виторгу у розмірі понад 30 мільярдів гривень на рік", - наголошують в пресслужбі Полтавського ГЗК.

Про ПрАТ "Полтавський ГЗК"

ПрАТ "Полтавський ГЗК" є одним з підприємств Ferrexpo plc і входить до числа найбільших світових виробників високоякісних окатків. Компанія є одним із сучасних високотехнологічних підприємств гірничодобувної промисловості і забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років.

Ferrexpo – це швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні та преміальним лістингом на Лондонській фондовій біржі в індексі FTSE 250 (тикер FXPO).

Полтавському ГЗК загрожує зупинка виробництва

Працівники Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до Групи Ferrexpo, звернулися до Верховного Суду з проханням забезпечити правосуддя та припинити спроби зупинити підприємство.

Проблема виникла після ухвалення Східним апеляційним господарським судом (м. Харків) рішення про стягнення з Полтавського ГЗК 4,7 мільярда гривень на користь напівфіктивної фірми.

Вказана сума є надзвичайно великою для будь-якого підприємства в Україні та світі. Стягнення її з Полтавського ГЗК здатне призвести до зупинки підприємства з усіма катастрофічними наслідками не лише для тисяч працівників та підрядників, а й для всієї країни.