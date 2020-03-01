Стало известно, когда выпустят новый Jeep Grand Cherokee

Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения будет показан публике в течение 2020 года. Об этом в ходе прямого эфира на Facebookзаявил главный дизайнер итало-американского концерна FCA Ральф Жиль, сообщает "Мотор".
"Мы собираемся заменить его чуть позже в нынешнем году. Скоро мы покажем новый", — сказал Жиль.
Внедорожник поступит в продажу как автомобиль 2021 модельного года.
Судя по шпионским снимкам нового Jeep Grand Cherokee, он станет заметно крупнее модели текущего поколения. По слухам, внедорожник построен на той же платформе, что и Alfa Romeo Stelvio.
Силовые агрегаты, скорее всего, будут представлять собой V6 и V8, в том числе в гибридных версиях. Согласно недавним утечкам, в салоне у нового Grand Cherokee появится 10,1-дюймовая виртуальная панель приборов и центральный дисплей аналогичного размера.
Напомним, в марте 2018 года запорожская компания Инфоком ЛТД показала беспилотный Lanos, который способен доставить вас из пункта А в пункт Б даже по бездорожью без участия водителя.
Это был первый легковой "беспилотник", представленный украинцами: Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе.