Стало известно, когда выпустят новый Jeep Grand Cherokee

Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения будет показан публике в течение 2020 года. Об этом в ходе прямого эфира на Facebookзаявил главный дизайнер итало-американского концерна FCA Ральф Жиль, сообщает "Мотор".

"Мы собираемся заменить его чуть позже в нынешнем году. Скоро мы покажем новый", — сказал Жиль.

Внедорожник поступит в продажу как автомобиль 2021 модельного года.

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Судя по шпионским снимкам нового Jeep Grand Cherokee, он станет заметно крупнее модели текущего поколения. По слухам, внедорожник построен на той же платформе, что и Alfa Romeo Stelvio.

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Силовые агрегаты, скорее всего, будут представлять собой V6 и V8, в том числе в гибридных версиях. Согласно недавним утечкам, в салоне у нового Grand Cherokee появится 10,1-дюймовая виртуальная панель приборов и центральный дисплей аналогичного размера.

Напомним, в марте 2018 года запорожская компания Инфоком ЛТД показала беспилотный Lanos, который способен доставить вас из пункта А в пункт Б даже по бездорожью без участия водителя.

Это был первый легковой "беспилотник", представленный украинцами: Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе.