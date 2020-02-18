Стало известно, кто выкупил у Metro сеть Real

Крупная сеть немецких супермаркетов Real переходит в руки российско-германской инвестиционной группы SCP Group и X+Bricks. Инвесторы покупают все 276 магазинов сети, принадлежащих немецкому концерну Metro.

Об этом заявил в пятницу, 14 февраля, на собрании акционеров глава Metro Олаф Кох, сообщает Deutsche Welle.

"Наши представители уже у нотариуса", — сказал Кох.

Покупатели — группа инвесторов, в которую входит зарегистрированная в Люксембурге SCP Group, ее возглавляет Феликс Евтушенков, сын главного акционера АФК "Система" Владимира Евтушенкова. X+Bricks зарегистрирована в Германии и специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость.

Газета Süddeutsche Zeitung назвала сделку рекордной, утверждая, что в Германии еще не было сделок купли-продажи торговых площадей такого масштаба. Размер сделки не называется: в прессе фигурируют суммы от 300 до 500 млн евро.

Сообщения о продаже вызвали протесты со стороны сотрудников сети Real во время пятничного собрания акционеров Metro, передает агентство dpa. Ожидается, что из 34 тысяч сотрудников новые владельцы могут уволить до 10 тысяч человек. Инвесторы пообещали сохранить в течение ближайших двух лет лишь 50 из 276 филиалов убыточной сети супермаркетов.

Как ожидается, остальные филиалы новые владельцы перепродадут. Сделку должно одобрить Федеральное ведомство по картелям.

Напомним, немецкий ритейлер Metro AG сообщил, что заключил сделку с консорциумом, состоящим из инвесторов в недвижимость X + Bricks и SCP Group, для продажи своего подразделения гипермаркетов Real.