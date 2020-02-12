Metro продает подразделения гипермаркетов Real

Немецкий ритейлер Metro AG сообщил, что заключил сделку с консорциумом, состоящим из инвесторов в недвижимость X + Bricks и SCP Group, для продажи своего подразделения гипермаркетов Real.

В рамках соглашения компания выйдет из бизнеса на сумму 1 млрд евро ($1,09 млрд), сообщает Allretail.ua

Указано, что компания вступила в переговоры с консорциумом о продаже подразделения в декабре 2019 года.

Вместе с тем в конце января 2020 года источники, близкие к этому вопросу, сообщили агентству Reuters, что Metro превысила собственные ожидания в отношении заключения сделки.

Как известно, в Украине также были гипермаркеты Real, но Metro вышла из украинского рынка с этим проектом: они были проданы сети "Ашан".

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Ранее сообщалось, что немецкий ритейлер определился с новой концепцией небольших магазинов площадью не более 2000 квадратных метров. В частности, компания планировала открыть 6 магазинов в 2019 году под брендом "Бери-Вези".

Также сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины разрешил ритейлерам Novus, "Вересень Плюс" и "Деликат" создать совместное предприятие "Ассоциация региональных сетей".