Стартовал Всеукраинский независимый публичный конкурс ААУ "Адвокат года — 2021"

Признание в юридическом обществе — must have настоящего, как для компаний или объединений, так и для личностей.

Исполняя свои обязанности, адвокат не ожидает оваций или наград, с целью реализовать свое призвание — защитить клиента.

Впрочем, правовое поле страны зависит от каждого участника, поэтому важно делиться опытом, приобретенным за год непосильного труда, с коллегами.

Ведь именно оценка успехов и значимости практики адвокатов, анализ достижений за последний год, — помогают осознать вектор развития в стране и определить лучших представителей профессии.

Ассоциация адвокатов Украины, продолжая традицию, в 2021 году проведет полюбившийся и ожидаемый многими, — Всеукраинский независимый публичный конкурс "Адвокат года", который в этом году стартует раньше чтобы все желающие успели принять участие.

Конкурс состоит из нескольких этапов:

1 этап Конкурса с 1 марта 2021 по 15 мая 2021:

Прием заявлений, анкет участников.

2 этап Конкурса с 16 мая 2021 по 31 мая 2021:

Конкурсная комиссия по результатам анализа анкет участников, осуществляет допуск участников к on-line голосованию. Перед on-line голосованием Конкурсная комиссия проверяет соответствие анкетных данных требованиям, которые предъявляются к участникам Конкурса. После проверки данные участников размещаются на сайте www.uaa.org.ua для проведения on-line голосования по практикам/отраслям права.

3 этап Конкурса с 01 июня 2021 по 30 июня 2021:

On-line голосование на сайте ААУ www.uaa.org.ua. за участников Конкурса в каждой практике/отрасли права.

4 этап Конкурса с 01 июля 2021 по 31 июля 2021:

Конкурсная комиссия утверждает результаты on-line голосования и с учетом оценки анкет участников Конкурса, их личных достижений, определяет от 1 до 5 финалистов (по решению Конкурсной комиссии) Конкурса в каждой практике/отрасли права. Всего практик — 32. Результаты подлежат обнародованию.

5 этап Конкурса с 01 августа 2021 по 15 августа 2021:

По решению Конкурсной комиссии — проводиться анкетирование (опрос) среди ведущих юридических СМИ (оценивание финалистов ведущими СМИ);

6 этап Конкурса с 16 августа 2021 по 30 августа 2021:

Конкурсная комиссия с учетом результатов анкетирования утверждает победителей Конкурса в каждой практике/отрасли права. Победителей представляют на церемонии награждения.

08 октября 2021 состоится торжественная церемония награждения победителей Конкурса в отеле Hyatt Regency Kyiv.

В этом году мы проведем церемонию награждения в день профессионального праздника — День юриста Украины, что будет приятным подарком для всех.

По результатам конкурса будет избрано от 1 до 5 финалистов в каждой из предложенных 32 практик:

Аграрное право

Административное право и процесс

Антикоррупционная практика

Антимонопольное и конкурентное право

Антирейдерская практика

Банкротство

Хозяйственное (коммерческое) право

Экологическое право и энергетика

Защита бизнеса

Земельное право

Слияние и поглощение

Инвестиции

IT право

Корпоративное право

Уголовное право

Медицинское и фармацевтическое право

Медиа-право

Международный арбитраж

Международное торговое право

Таможенное право

Морское и транспортное право

Недвижимость и строительство

Налоговое право

Право интеллектуальной собственности

Семейное право

Наследственное право

Судебная практика

Трудовое право

Финансовое и банковское право

Гражданское право

White collar crime

FMCG & Retaile

Анкета для адвокатов по ссылке: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-advokat/

Также мы будем награждать участников, которые не являются адвокатами в номинациях:

юрист — научный деятель

лучший журналист, который пишет на юридические темы

лучший in-house lawyer

юрист — общественный деятель

лучший молодой юрист

лучший студент



Анкета для других участников: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-ne-advokat/

Детальная информация о конкурсе: https://bit.ly/2PDMzcA

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, по таким контактам:

+38 (067) 343-34-07

e-mail: advokatroku@uaa.org.ua

Ответственный: Буток Татьяна — исполнительный директор ААУ