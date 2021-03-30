Стартовал Всеукраинский независимый публичный конкурс ААУ "Адвокат года — 2021"

Признание в юридическом обществе — must have настоящего, как для компаний или объединений, так и для личностей.
Исполняя свои обязанности, адвокат не ожидает оваций или наград, с целью реализовать свое призвание — защитить клиента.
Впрочем, правовое поле страны зависит от каждого участника, поэтому важно делиться опытом, приобретенным за год непосильного труда, с коллегами.
Ведь именно оценка успехов и значимости практики адвокатов, анализ достижений за последний год, — помогают осознать вектор развития в стране и определить лучших представителей профессии.
Ассоциация адвокатов Украины, продолжая традицию, в 2021 году проведет полюбившийся и ожидаемый многими, — Всеукраинский независимый публичный конкурс "Адвокат года", который в этом году стартует раньше чтобы все желающие успели принять участие.
Конкурс состоит из нескольких этапов:
1 этап Конкурса с 1 марта 2021 по 15 мая 2021:
Прием заявлений, анкет участников.
2 этап Конкурса с 16 мая 2021 по 31 мая 2021:
Конкурсная комиссия по результатам анализа анкет участников, осуществляет допуск участников к on-line голосованию. Перед on-line голосованием Конкурсная комиссия проверяет соответствие анкетных данных требованиям, которые предъявляются к участникам Конкурса. После проверки данные участников размещаются на сайте www.uaa.org.ua для проведения on-line голосования по практикам/отраслям права.
3 этап Конкурса с 01 июня 2021 по 30 июня 2021:
On-line голосование на сайте ААУ www.uaa.org.ua. за участников Конкурса в каждой практике/отрасли права.
4 этап Конкурса с 01 июля 2021 по 31 июля 2021:
Конкурсная комиссия утверждает результаты on-line голосования и с учетом оценки анкет участников Конкурса, их личных достижений, определяет от 1 до 5 финалистов (по решению Конкурсной комиссии) Конкурса в каждой практике/отрасли права. Всего практик — 32. Результаты подлежат обнародованию.
5 этап Конкурса с 01 августа 2021 по 15 августа 2021:
По решению Конкурсной комиссии — проводиться анкетирование (опрос) среди ведущих юридических СМИ (оценивание финалистов ведущими СМИ);
6 этап Конкурса с 16 августа 2021 по 30 августа 2021:
Конкурсная комиссия с учетом результатов анкетирования утверждает победителей Конкурса в каждой практике/отрасли права. Победителей представляют на церемонии награждения.
08 октября 2021 состоится торжественная церемония награждения победителей Конкурса в отеле Hyatt Regency Kyiv.
В этом году мы проведем церемонию награждения в день профессионального праздника — День юриста Украины, что будет приятным подарком для всех.
По результатам конкурса будет избрано от 1 до 5 финалистов в каждой из предложенных 32 практик:
- Аграрное право
- Административное право и процесс
- Антикоррупционная практика
- Антимонопольное и конкурентное право
- Антирейдерская практика
- Банкротство
- Хозяйственное (коммерческое) право
- Экологическое право и энергетика
- Защита бизнеса
- Земельное право
- Слияние и поглощение
- Инвестиции
- IT право
- Корпоративное право
- Уголовное право
- Медицинское и фармацевтическое право
- Медиа-право
- Международный арбитраж
- Международное торговое право
- Таможенное право
- Морское и транспортное право
- Недвижимость и строительство
- Налоговое право
- Право интеллектуальной собственности
- Семейное право
- Наследственное право
- Судебная практика
- Трудовое право
- Финансовое и банковское право
- Гражданское право
- White collar crime
- FMCG & Retaile
Анкета для адвокатов по ссылке: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-advokat/
Также мы будем награждать участников, которые не являются адвокатами в номинациях:
- юрист — научный деятель
- лучший журналист, который пишет на юридические темы
- лучший in-house lawyer
- юрист — общественный деятель
- лучший молодой юрист
- лучший студент
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Анкета для других участников: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-ne-advokat/
Детальная информация о конкурсе: https://bit.ly/2PDMzcA
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, по таким контактам:
+38 (067) 343-34-07
e-mail: advokatroku@uaa.org.ua
Ответственный: Буток Татьяна — исполнительный директор ААУ