СМИ сообщили о введении в Украине налога на неофициальные доходы. В налоговой это опровергли, но с пометкой "еще не вечер"

С 7 января СМИ начали массово писать о последнем налоговом нововведении — налоге с неофициальных доходов. Платить его, согласно новости, нужно будет всем — и тем, кто стрижет на дому, и даже тем, кто просто получает подарки. Delo.ua выяснило, за что придется платить, а за что нет, и почему говорить об этом пока рано.

7 января в украинских СМИ появилась информация, что в 2022 году украинцев ждет новый налог — с неофициальных доходов граждан. Если ты парикмахер или копирайтер, работающий неофициально и на дому, — плати. Сами СМИ, опубликовавшие эту новость, источник информации не указывают, но уточняют, что с начала 2022 года налоговая служба начнет применять непрямые методы налогового контроля.

В частности, официальные доходы украинцев сравнят с тратами, а с незадекларированной разницы заставят заплатить налог. Если человек не сможет подтвердить происхождение денежных средств, его заставят заплатить налог на разницу.

По информации СМИ, попасть под проверку могут следующие доходы:

независимая профессиональная деятельность (например, парикмахеры, которые работают на дому);

доходы, которые получены не от официального работодателя;

средства, которые пришли из другой страны;

доход от сдачи в аренду недвижимого имущества;

доход от инвестиций;

подарки;

прощенные долги и кредиты, сумма которых превышает четверть минимальной заработной платы;

прибыль от продажи продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат;

средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь;

деньги от продажи недвижимого имущества.

Первыми новость опубликовали Finance.ua. А затем ее стали размещать не только региональные онлайн-СМИ, но и общеукраинские. Сейчас новость можно увидеть на "Апострофе", Finance.ua. RBC, Lviv1256, "Про все", "Вичерпно", "Хвиля" и др.

В Delo.ua решили выяснить, какой размер будущих налогов ждет украинцев, но оказалось, что новых налогов "на подарки" пока не предвидится. Однако законопроект, который отчасти предусматривает такую возможность, все же обсуждают, и он может появиться в скором будущем — до конца февраля 2022 года.

Почему пока не нужно опасаться налога на неофициальные доходы

Первым появление нового налога опроверг народный депутат, глава налогового комитета Даниил Гетманцев. В своем телеграмм-канале он написал, что информация о появлении в этом году нового налога с неофициальных доходов не соответствует действительности, и посоветовал парикмахерам расслабиться и продолжать стричь.

В комментарии Delo.ua Даниил Гетманцев подчеркнул: новость — бред. Тем не менее, по его словам, в Министерстве финансов готовят законопроект о непрямых методах налогового контроля.

"Министр об этом неоднократно заявлял. Но они точно не о ревизии доходов граждан за предыдущие налоговые периоды. Они вообще работают не так. И для того, чтобы они вообще заработали, надо как минимум законопроект принять. А ещё даже текста нет. Какие непрямые методы с начала 2022-го? Скорее всего, речь идёт о фейке, который умышленно разгоняется недобросовестными СМИ", — объясняет Гетманцев.

Даниил Гетманцев Глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике

По его словам, о возможных сроках подготовки такого документа ему неизвестно — это вопрос, скорее, к Минфину. Однако на запрос Delo.ua в ведомстве на момент публикации материала не ответили.

С этим отчасти соглашается налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг Александра Томашевская. Однако, по ее словам, то, что налога с неофициальных доходов на сегодня нет, не означает, что он не появится в скором будущем.

"Понятно, что никаких новых налогов нет. Люди еще старые не заплатили. Но когда принимался закон о спецдекларировании — налоговой амнистии, в самом последнем его разделе была информация о том, что в течение полугода после вступления его в силу должен появиться закон, который урегулирует вопрос мониторинга граждан", — объясняет Томашевская. Александра Томашевская Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг

По ее словам, полгода истекают как раз в феврале. Но на данный момент никто не видел даже набросков этого законопроекта. Другими словами, пока есть только требование ввести процедуру, которая позволит сопоставить доходы и расходы граждан, но в каком виде она будет происходить, пока никто не знает.

"Важно понимать: без этого закона "из будущего" налоговая амнистия не имеет смысла. Зачем человеку выходить на амнистию, если он может продолжать не платить налоги? Незачем. То есть такой законопроект будет преследовать цель сделать невозможным вариант уклонения от уплаты налогов на будущее", — поясняет Томашевская.

Что говорят в налоговой

Корреспондент Delo.ua также обратился за разъяснениями в налоговую, представившись парикмахером, который работает на дому. В налоговой сообщили: если вы работаете постоянно, то есть получаете доход от такой деятельности на регулярной основе, вы обязаны зарегистрироваться как ФОП.

"Раз в год вы подаете декларацию о доходах и платите налог с дохода. Так нужно делать любому лицу, который получает доход от своей деятельности, а не только в том случае, если государство сравнит ваши расходы с доходами, которые будут превышать официальный доход", — пояснили в ведомстве,

В отношении опубликованной в СМИ новости налоговики подчеркивают: платить налог необходимо лицам, которые ведут независимую профессиональную деятельность.

Если налоговая обнаружит, что вы получаете дополнительный доход, но не платите с него налог, вам выпишут штраф. Но налоговики открыто признают: выявить таких неплательщиков можно только в том случае, если кто-то сделает донос в налоговую.

По налогу на подарки налоговая также дала Delo.ua разъяснение. Например, если вам подарили автомобиль и даритель не состоит с вами ни в первом, ни во втором родстве, то его изначально нужно оформить нотариально. И налог платит даритель при переоформлении.

"Если это другие подарки, например, если вам подарили кофемашину и даритель не состоит с вами в первом или втором родстве, этот подарок нужно задекларировать и заплатить с него налог в следующем году. А подарки от юридического лица не облагаются налогом вообще", — подытожили в налоговой.

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