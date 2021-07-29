Строительство ЖК "Solar city" от Укрбуда поставили на паузу до 17 августа

В Хозяйственном суде города Киева, в четверг, 29 июля состоялось заседание по делу недостроенного ЖК "Solar city", застройщиком которого является компания Укрбуд . Дело рассматривалось по сути. Стороны написали четыре ходатайства и обменялись очередными претензиями и обвинениями, цель которых, по мнению инвесторов, дальше затянуть вынесение решения по передачи объектов данного ЖК на баланс Киевгорстроя и достройки этого долгостроя.

Поскольку на заседание снова был назначен новый судья, не знакомый с материалами дела, было решено в очередной раз перенести заседание. Теперь на 17 августа.

Инвесторы ЖК "Solar city" пришедшие на масштабный митинг в защиту своих прав в отчаянии. И винят во всем чиновников и судебную бюрократию. Никто уступать из судящихся сторон не хочет.

"Кто-то держит на паузе наш ЖК. Ни туда и ни сюда. Видно идут торги вверхах, а наш жилищный комплекс стоит, теряет в цене и мы, почти 900 инвесторов находимся как и наши квартиры в подвешенном состоянии", — уверены организаторы митинга инвесторов Укрбуда перед зданием Хозсуда. "Идёт большая игра, а мы стали заложниками".

Накануне, в ряде телеграм-каналов сообщалось, что "Киев снова трусит Укрбудом". Кто-то разогревает ситуацию. "По мнению инвесторов, саботаж в вопросе строительства должен, наконец, прекратиться, а объекты достроить. Из информированных источников стало известно, что контролирующий сейчас эту компанию российский ресторатор Федотенков стремительно теряет почву под ногами. После последних зачисток в правоохранительных органах у него "протекли" сразу две крыши в погонах. Ходить и 'решать' больше некуда".

На телеграм-канале Инсайдер уточнили, что "Федотенков сейчас кандидат под санкции СНБО и многие уважаемые люди в столице уже не рады, что прикупились с распила Укрбуда. Также накануне с треском провалилась попытка начать процедуру банкротства "Укрбуд Девелопмента" с целью замести следы "хозяйствования" и сбросить предприятие в режим санации".

Также сообщалось, что "... рейдеров начали окучивать криминальными делами заведенными в ДБР. И пока остатки Укрбуда на распродаже, а рейдеры на свободе — они продолжают метаться по органам в поиске новых крыш".



Так или иначе, но инвесторам эти игры вверхах неинтересны, они настроены решительно и готовы к новым масштабным акциям с целью привлечь внимание к своему ЖК "Solar сity" и требовать наказать виновных в разграблении Укрбуда.