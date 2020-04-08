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Структуры Коломойского скупают украинскую нефть по рекордно низкой цене

"Приват" оформил покупку 600 тысяч тонн нефти "Укрнафты" по самой низкой за 10 лет цене

Структуры Коломойского скупают украинскую нефть по рекордно низкой цене Структуры Коломойского скупают украинскую нефть по рекордно низкой цене
"Укрнафта". Фото: из открытых источников

ПАО "Укрнафта" на аукционе 7 апреля продало 608 тысяч т нефти по цене 5204 грн/т с НДС, что равно примерно $21,7 за баррель без НДС.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи", сообщает enkorr.

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Указано, что реализованный на торгах объем равен примерно объему добычи "Укрнафтой" за 5 месяцев. Согласно бюллетеню аукциона, была продана нефть, добытая с декабря 2019 года по апрель 2020 года включительно. Часть этой нефти на момент продажи уже находилась в резервуарах Кременчугского НПЗ — единственного потребителя нефти "Укрнафты".

"Цена, по которой была оформлена покупка нефти, составила $159,2/т, что стало самой низкой с сентября 2009 года, то есть — более чем за 10 последних лет", — говорится в сообщении.

При этом стартовая цена нефти была рассчитана Аукционным комитетом на основании котировок нефти Urals за 15 дней до подачи "Укрнафтой" заявки на проведение аукциона. О проведении торгов "Укрнафта" сообщила 3 апреля, то есть в расчетный период вошли котировки конца марта-начала апреля, когда в отдельные дни стоимость Urals на несколько дней проваливалась до минимума с 1999 года.

Напомним, после того как правительство в 2015 году отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, "Приват" регулярно саботирует аукционы "Укрнафты", если его не устраивает стартовая цена. Ресурс выкупается на дополнительных торгах и в большинстве случаев по более низкой цене, чем выставлялась изначально. Несмотря на срыв аукционов, в итоге "Приват" получает все 100% добытого "Укрнафтой" нефтяного сырья.

Как отмечается, "Приват" имеет возможность выбора более приемлемой для себя цены на аукционах "Укрнафты" из-за того, что условия отгрузки на практике исключают участие любой другой компании, кроме него.

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Согласно условиям, которые установила "Укрнафта", все 100% нефти, предложенной на аукционе 7 апреля, транспортируются исключительно на предприятия, находящиеся под контролем группы "Приват".

Как известно, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн т, газа — в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд кубометров, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По данным НАК "Нафтогаз Украины", в целом налоговый долг "Укрнафты" достигает 30 млрд грн.

Ранее суд утвердил мировое соглашение между компаниями "Укртрансгаз" и "Укрнафта" о признании права "Укрнафты" на газ стоимостью почти в 15 млрд грн.

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