Структуры Коломойского скупают украинскую нефть по рекордно низкой цене

ПАО "Укрнафта" на аукционе 7 апреля продало 608 тысяч т нефти по цене 5204 грн/т с НДС, что равно примерно $21,7 за баррель без НДС.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи", сообщает enkorr.

Указано, что реализованный на торгах объем равен примерно объему добычи "Укрнафтой" за 5 месяцев. Согласно бюллетеню аукциона, была продана нефть, добытая с декабря 2019 года по апрель 2020 года включительно. Часть этой нефти на момент продажи уже находилась в резервуарах Кременчугского НПЗ — единственного потребителя нефти "Укрнафты".

"Цена, по которой была оформлена покупка нефти, составила $159,2/т, что стало самой низкой с сентября 2009 года, то есть — более чем за 10 последних лет", — говорится в сообщении.

При этом стартовая цена нефти была рассчитана Аукционным комитетом на основании котировок нефти Urals за 15 дней до подачи "Укрнафтой" заявки на проведение аукциона. О проведении торгов "Укрнафта" сообщила 3 апреля, то есть в расчетный период вошли котировки конца марта-начала апреля, когда в отдельные дни стоимость Urals на несколько дней проваливалась до минимума с 1999 года.

Напомним, после того как правительство в 2015 году отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, "Приват" регулярно саботирует аукционы "Укрнафты", если его не устраивает стартовая цена. Ресурс выкупается на дополнительных торгах и в большинстве случаев по более низкой цене, чем выставлялась изначально. Несмотря на срыв аукционов, в итоге "Приват" получает все 100% добытого "Укрнафтой" нефтяного сырья.

Как отмечается, "Приват" имеет возможность выбора более приемлемой для себя цены на аукционах "Укрнафты" из-за того, что условия отгрузки на практике исключают участие любой другой компании, кроме него.

Согласно условиям, которые установила "Укрнафта", все 100% нефти, предложенной на аукционе 7 апреля, транспортируются исключительно на предприятия, находящиеся под контролем группы "Приват".

Как известно, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн т, газа — в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд кубометров, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По данным НАК "Нафтогаз Украины", в целом налоговый долг "Укрнафты" достигает 30 млрд грн.

Ранее суд утвердил мировое соглашение между компаниями "Укртрансгаз" и "Укрнафта" о признании права "Укрнафты" на газ стоимостью почти в 15 млрд грн.