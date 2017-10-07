Суд арестовал директора газодобывающей компании нардепа Вадима Новинского

Харьковский райсуд Харьковской области по ходатайству прокуратуры избрал арест с альтернативой залога в качестве меры пресечения директору ЧАО "Укргазвыдобуток" (УГВ), харьковскому волонтеру Вадиму Мохову.

"Суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения 5 млн.грн. Мы ходатайствовали о бОльшей сумме залога — 32 млн.грн", — сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам собеседника агентства, решение будет ли прокуратура подавать апелляцию, еще не принято.

В свою очередь адвокат В.Мохова Олег Головков сообщил, что защита намерена обжаловать меру пресечения.

"В понедельник внесем залог. И обязательно будем подавать апелляцию на меру пресечения", — сказал О.Головков корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

В субботу в Харьковском райсуде назначено рассмотрение ходатайства прокуратуры об отстранении В.Мохова от должности на время досудебного следствия.

Как сообщало Delo.UA, Вадима Мохова задержали вечером 5 октября 2017 года. Его обвиняют в незаконной добыче недр, а именно — добыче природного газа в период с 28 июля 2017 года по 10 августа 2017 года, когда Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) приостановила действии спецразрешения на пользование недрами. "К тому же существует определение Окружного административного суда г. Киева о приостановке действия данного приказа", — заверили в пресс-службе холдинга.

В "Смарт-Холдинге" заявили, что "Укргазвыдобуток" была уведомлена о приостановке спецразрешения только 14 августа. Об этом компания сообщила прокуратуре 23 августа.

Компания "Укргазвыдобуток" входит в состав "Смарт-Холдинга" нардепа Вадима Новинского.

"Задержание произошло на основании определения суда, которому следователь Харьковского отделения полиции ГУ НП в Харьковской области предоставил сфальсифицированные данные о том, что Мохов якобы скрывается от органов досудебного расследования", — говорится в сообщении "Смарт-Холдинга".

По данным компании вчера следователь и прокурор в обеденное время пришли в офис УГВ и в отсутствие Вадима Мохова зачитали уведомление о подозрении. "Директор УГВ именно в этот момент временно не находился на рабочем месте", — акцентируют в "Смарт-Холдинге".

Также уточняется, что вчера вечером следователь сообщил Вадиму Мохову, что на данное время "у него нет никаких указаний" насчет директора УГВ. Вадим Мохов договорился, что 5 октября 2017 года он прибудет в г. Мерефу на встречу со следователем. По прибытию в районный отдел полиции директора УГВ задержали, а уже потом официально объявили о подозрении.

"Смарт-холдинг" владеет 23,76% горно-металлургической группы "Метинвест", 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании "Сантис". "Смарт" также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе.