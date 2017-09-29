Суд арестовал технику четырех заводов Привата

29 сентября 2017, 12:58
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Прокуратура считает, что должностные лица четырех предприятий завладели государственными средствами НБУ в сумме более 19 млрд гривень, выделенных на рефинансирование ПриватБанка

Суд арестовал технику четырех заводов Привата | Компании | Дело Увеличить картинку

Печерский райсуд Киева арестовал имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днипроазота".

Соответствующее решение было принято 14 сентября.

По версии прокуратуры, должностные лица ПриватБанка в течение 2014 года завладели государственными средствами Нацбанка в сумме более 19 млрд гривень, выделенные на рефинансирование банка.

В ПриватБанке своим подконтрольным предприятиям кредиты в сумме $18-73 млн под залог имущественных прав на товар. Предприятия, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100%-ю предоплату и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов, считает сторона обвинения. Однако поставка товаров не состоялась, денежные средства до настоящего времени не возвращены.

"Таким образом должностные лица ПриватБанка не обеспечили выполнения возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров", — говорится в решении суда.

Под арест попали различные виды вагонов, электро- тепловозы. Больше всего — у "Днепроазота" (683 единицы), у МГОКа — 246 ед., Никопольского завода ферросплавов — 189, ОГОКа — 177.

Напомним, перед этим Печерский райсуд по этому же делу ПриватБанка (завладение 19 млрд грн рефинанса) арестовал помещение завода по производству напитков "Биола", земельные участки в Одесской области, недвижимость в Одессе, Киеве, Днепре, самолет Boeing 767 и другое имущество.

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Теги: приват , приватбанк , рефинансирование , печерский суд

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Суд арестовал технику четырех заводов Привата | Компании | Дело
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