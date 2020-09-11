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вчера, 10:57

Суд начал процедуру банкротства "Царь Хлеба"

Речь идет о холдинговой компании "Хлебные инвестиции", выпускающей продукцию под брендом "Царь Хлеб"

Фото: facebook.com/hlib1nvest Фото: facebook.com/hlib1nvest
Фото: facebook.com/hlib1nvest

Хозяйственный суд Запорожской области своим постановлением от 20 августа 2020 года открыл производство по делу о банкротстве ООО "Холдинговая компания "Хлебные инвестиции" по инициативе самого же предприятия.

Свое обращение в суд ООО обосновывало невозможностью погасить задолженность перед кредиторами, сообщает Finbalance.

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В государственном реестре конечным владельцем ООО "Холдинговая компания "Хлебные Инвестиции" указан Николай Черный.

В 2019 году "Хлебные инвестиции" заявляло, что ее владельцем является Юрий Трындюк.

В 2018 году была информация о привлечении холдингом кредитных денег в Райффайзен Банке Аваль.

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По данным "Хлебных инвестиций", в состав компании входят 5 хлебозаводов ООО "Chanta Mount", ЗАО "Ивано-Франковский хлебокомбинат", ООО "Первый столичный хлебозавод", ООО "Бердичевский хлебозавод", ЗАО "Теремной хлеб".

Как известно, "Хлебные инвестиции" выпускают продукцию под брендом "Царь Хлеб".

Напомним, в конце 2018 года владельцы завода "Росава" были вынуждены объявить о банкротстве предприятия.

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