Суд "Нафтогаза" и "Газпрома": арбитраж решает сколько доплатят за газ

Стокгольмский арбитраж рассмотрит позиции ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" относительно имплементация отдельного решения (Separate Award), принятого арбитражным трибуналом в июне 2017 года. Об этом сообщил коммерческий директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

В арбитраже начнется новый раунд слушаний, поскольку стороны так и не договорились как внедрять отдельное решение арбитров. Поэтому арбитры должны рассмотреть позиции сторон и принять решение.

По словам Витренко, стороны должны были согласовать изменения к контракту, в частности:

1) определиться с внедрением принципа относительно "бери или плати", который определил арбитраж, и который будет действовать с даты вынесения нового решения арбитража и до окончания контракта в 2019 году);

2) выбрать тип контракта и газовый хаб, к которому будет привязана у формула цены (вместо нефтепродуктов), и провести пересчет по новой цене (ниже старой цены) с апреля 2014 года (и определить разницу между тем, сколько "Нафтогаз" уже заплатил и сколько должен был заплатить по новой цене).

При это Витренко уверен, что при любом решении арбитража,"Нафтогазу" не придется платить по исковым требованиям "Газпрома" относительно "бери или плати": по этому вопросу есть "отдельное" решение арбитража. Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по этому пункту превышали $40 млрд.

Витренко ожидает, что арбитраж примет решение по контракту о покупке/продаже газа и по контракту на транзит газа в конце ноября 2017 года.

По контракту на транзит, по которому арбитраж еще не вынес свое решение, "Нафтогаз" требует пересмотр согласно требованиям европейского и украинского энергетического законодательства, ретроспективный пересмотр тарифа на транзит и компенсацию за недополученные доходы от транзита. По оценкам "Нафтогаза", речь идет о свыше $10 млрд.

Напомним, в 2014 году "Нафтогаз" и "Газпром" подали в арбитраж взаимные иски по контракту-2009.

Россияне требовали около $4,5 млрд за поставленный газ (с ноября 2013 года по май 2014 года) плюс проценты за задолженность. "Нафтогаз" требовал пересмотреть цены на газ "задним числом" с 20 мая 2011 года по октябрь 2015, компенсацию свыше $12 млрд за переплаты и отмену запрета реэкспорта купленного газа. В НАКе считают, что за этот период переплатили "Газпрому" $14,1 млрд.

Взаимные требование сторон достигли $77,4 млрд: "Нафтогаз" требовал $30,3 млрд, "Газпром — $47,1 млрд.

Что касается пересмотра транзитного контракта, то речь идет о передаче по правилам Третьего энергопакета функции транспортировки "Укртрансгазу", гармонизации контракта с законодательством Украины и ЕС (в том числе, изменив тариф согласно европейским и украинским нормам), а также о компенсации от "Газпрома" за снижение объемов транзита газа.

По российскому законодательству, "Газпром" — единственный экспортер газа из РФ. И контракт фактически бронирует всю мощность украинской газотранспортной системы (свыше 170 млрд куб. м) на 10 лет. Но последние годы используется менее половины мощностей украинской ГТС, снижая транзит через Украины за счет заполнения собственных мощностей — "Северный поток" и "Ямал-Европа".

Таким образом, по подсчетам "Нафтогаза", упущенная выгода Украины от таких условий — $12,3 млрд при стоимости транспортировки $1,7 на 100 км на каждую тысячу кубов. В 2016-2017 гг "Газпром" вновь увеличил транзит через Украину, однако но полную мощность ГТС так и не загрузил.

Объемы транзита через ГТС Украины на протяжении 2012-2017 гг., млн куб. м

IІІ квартала 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Объемы транзита, млрд куб. м 89,13 82,2 67,079 62,197 86,125 84,261

*Данные Минэнергоуглепром и Укртрансгаз

В своем иске к "Газпрому", "Нафтогаз" ссылается на заявление россиян о прекращении поставок топливо в Европу после завершения транзитного контракта в 2019 году.

По оценкам украинской стороны, такие заявления служат основой для повышения ставок на транспортировку газа по территории Украины, вводу платы за вход и выход из газотранспортной системы Украины для участников газового рынка. Повышение ставки в "Нафтогазе" объяснили ускоренной амортизацией, которую проходит украинская ГТС из-за того, что судьба ее после 2019 года еще не ясна. "Газпром" отказывается платить новые тарифы на транспортировку газа через Украину.