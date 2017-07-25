Суд отказал исполнительной службе во взыскании штрафа с "Газпрома"

25 июля 2017, 13:15
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

АМКУ не получит 80 млн гривень штрафа с "Гапрома"

Увеличить картинку Фото: gazeta.ru

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал Государственной исполнительной службе Министерства юстиции Украины (ГИС) во взыскании с ЧАО "Газтранзит" дивидендов, полагающихся ПАО "Газпром", в счет уплаты штрафа Антимонопольного комитета Украины. Такое решение суд принял 17 июля 2017 года.

ГИС ранее выиграла разбирательство в Хозяйственном суде Киева: служба требовала взыскать 79,876 млн грн с "Газтранзит", транзитного предприятия, которое принадлежит российскому "Газпрому", украинскому "Нафтогазу" и турецким "Турусгаз" и "Трансбалкан".

Но Киевский апелляционный суд решил, что поскольку дивиденды еще не были выплачены "Газпрому", исполнительная служба не может взыскивать эти средства с "Газтранзита".

Свое решение суд объяснил тем, что штраф необходимо взыскать непосредственно с "Газпрома". Тогда как время выплаты дивидендов "Газтранзита" еще не наступило, на момент вынесения определения Хозяйственного суда. Поэтому на момент взыскания деньги принадлежали "Газтранзиту", а не "Газпрому".

Исполнительной службе отказано во взыскании и дело направлено обратно в Хозяйственный суд Киева.

АМКУ выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление положением на рынке транзита природного газа в Украине в период 2009 — 11 месяцев 2015 года.

Изначально штраф составлял свыше 85 млрд грн. Но "Газпром" не уплатил штраф в течении 2 месяцев, и АМКУ начислил 100% пеню. Суммарно "Газпром" должен заплатить 172 млрд грн.

Исполнительная служба обратилась в суд, чтобы взыскать с "Газпрома" штраф и Хозяйственный суд Киева разрешил взыскать 79,876 млн грн дивидендов "Газтранзита" в пользу АМКУ. Это решение 17 июля отменили в апелляции.

Ранее набсовет "Газтранзита", в который входят представители "Нафтогаза", решили направить 90% чистой прибыли на выплату дивидендов акционеров — 209,065 млн грн.

Исполнительная служба ранее арестовала счета представительства "Газпрома" в Украине и акции "Газтранзита", которыми владеют россияне (40,2174%). Однако, по состоянию на 17 мая 2017 года, на украинских счетах "Газпрома" обнаружилось всего 345 тыс. грн и $25,365 тыс. Этого могло бы хватить на погашение всего 0,00059 % от суммы штрафа.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: амку , газпром , штраф , суд , киевский апелляционный суд , хозяйственный суд

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.82
EUR EUR - - 30.08
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.85 11.89
Киевская область 22.17 10.73
Львовская область 21.95 11.07
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.