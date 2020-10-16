Суд отказался заочно арестовать сбежавшего в Польшу застройщика Войцеховского

Печерский райсуд Киева отказался заочно избрать меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении основателя группы компаний "Укогрупп" Анатолия Войцеховского. Как пишут "Наші гроші", такое решение следственный судья принял еще 28 сентября, рассмотрев соответствующее ходатайство Главного следственного управления Национальной полиции.

21 мая следствие направило Войцеховскому сообщение о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебном подлоге.

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Его вызывали на допросы, но он ни разу не явился. По данным пограничников, еще в свой день рождения 7 марта он выехал в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская". Следствие считает, что он спланировал побег в соседнюю страну, имея документы, дающие право постоянного проживать там.

С 25 мая бизнесмен находится во всеукраинском розыске. 27 мая суд разрешил его задержание и принудительный привод для рассмотрения вопроса о дальнейшем аресте.

28 сентября в полиции распорядились объявить Войцеховского и в международный розыск, в тот же день попросив суд заочно его арестовать. Однако информацию о международном розыске и данные о пересечении бизнесменом границы следствие суду не предоставило, потому в удовлетворение ходатайства и было отказано.

По данным следствия, ведущегося с ноября 2012 года, Войцеховский начиная с 2004 года создал более 60 компаний, объединенных в "Укогрупп" и самовольно возводивших в Киеве жилье на захваченных земельных участках. В частности, речь идет о жилых комплексах "Жемчужина Троещины", "Олимпийский городок", "Панорамный городок", "Совские пруды", "Научный", "Сосновый бор" и т.д. Напомним, десять ЖК Печерский райсуд арестовал в начале 2019 года.

2 июня текущего года следствие выделило из этого дела отдельное уголовное производство против Войцеховского, в рамках которого он и объявлен в международный розыск.

Ныне столичные суды рассматривают обвинительные акты по трем исполнителям "Укогрупп", среди которых один в 2005-2013 годах занимал различные должности на предприятиях группы. Ранее Деснянский райсуд Киева уже приговорил к условным срокам трех исполнителей (двух в июле 2017 года к пяти годам и одного в июле 2018 года к полутора годам).