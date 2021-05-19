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Суд снял арест с дома любовницы Януковича — СМИ

Арест на дом Любови Полежай был наложен через год после бегства Януковича

Любовь Полежай. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine Любовь Полежай. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine
Любовь Полежай. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снял арест с дома Любови Полежай, которую в СМИ называют гражданской женой беглого экс-президента Виктора Януковича. Соответствующее решение ВАКС вынес 26 марта, сообщает "Бабель".

По информации издания, через год после побега Януковича — 13 февраля 2015 года — Печерский райсуд Киева наложил арест на дом Полежай в селе Новые Петровцы Киевской области. Общая площадь дома составляет 416,9 квадратных метра.

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После этого ее адвокат обратился в ВАКС с ходатайством об отмене ареста, в котором он заявлял, что арест на дом был наложен "необоснованно", а рассмотрение дела проходило без участия Полежай или ее представителя.

Кроме того, адвокат отмечал, что в постановлении Печерского суда было указано, что целью ареста является "обеспечение конфискации как вида наказания", однако, по его словам, Полежай "не имеет статуса подозреваемой в уголовном производстве, а здание было построено за ее собственные средства и является ее личной собственностью".

Детектив против ходатайства возражал. На момент рассмотрения ходатайства досудебное следствие установило, что Полежай является сожительницей Януковича и "были основания полагать, что имущество или принадлежит Януковичу, или приобретено за его деньги".

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В суде признали связь Полежай и Януковича недоказанной. В материалах говорится, что в постановлении Печерского суда было указано, что, по информации Службы безопасности Украины, Полежай была сожительницей Януковича.

"Однако из содержания постановления не усматривается исследование факта нахождения имущества, на которое наложен арест, в общей совместной собственности женщины и мужчины, проживающих одной семьей, а также факта их пребывания/непребывания в браке с другими лицами", — отмечают в ВАКС.

Напомним, в ноябре 2015 года Хозяйственный суд Киева вернул в государственную собственность детский санаторий "Славутич", который до этого времени находился под контролем благотворительного фонда "Дорога будущего" Любови Полежай, сожительницы бывшего президента Виктора Януковича. 

3 июня того же года суд обязал вернуть в собственность государства детский санаторий в селе Цыбли Киевской области, который принадлежит любовнице экс-президента Виктора Януковича Любови Полежай.

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