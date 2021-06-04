Суд рассмотрит спор о здании, охраняемом ЮНЕСКО

3 июня Северный апелляционных хозяйственный суд Киева решил рассмотреть спор между двумя компаниями за здание, расположенное на ул. Прорезной, 8 в Киеве, которое входит в исторический ареал зоны Софии Киевской и находится под охраной ЮНЕСКО.

Об этом сообщало издание "ДС" по итогам предварительного заседания суда по данному делу.

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Ранее это здание принадлежало компании "Киевметроcтрой", которая в 2012 году предоставила его в залог банку "Крещатик", где брала кредит. После того как кредит не был возвращен, в 2016 году банк переоформил право собственности на эту недвижимость на себя, а компания "Киевметрострой" списала его со своего баланса.

В том же 2016 году банк "Крещатик" был признан неплатежеспособным, а его активы перешли под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В 2019 году ФГВФЛ выставил здание на аукцион через систему Prozorro. Его выиграла компания "Гипростроймашина" из группы Merx, которая специализируется на покупке недвижимости, реконструкции и сдаче ее в аренду под офисные помещения. "Гипростроймашина" заплатила за здание в исторической части Киева $20 млн и еще несколько миллионов вложила в реконструкцию и ремонт, планируя сделать его "изюминкой офисной недвижимости столицы".

Однако в 2020 году компания "Киевметрострой" обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором попросила суд признать недействительными как договор ипотеки с банком "Крещатик" от 2012 года, так и продажу здания на аукционе Фондом гарантирования, и попросила вернуть здание ей. При этом "Киевметрострою", если он получит здание, уже не нужно возвращать кредит банку "Хрещатик", который полностью ликвидирован. В то же время компания "Гипростроймашина" в случае проигрыша в суде и потери здания не может претендовать на возврат денег от банка "Хрещатик" — опять же, поскольку он уже ликвидирован.

Суд первой инстанции "Киевметрострой" проиграл, и 3 июня дело перешло в Апелляционный суд.

"Если брать юридические аспекты, то я считаю, что у нас 100%-но выигрышная позиция, поскольку истцом обжалуются договоры, которые были заключены еще в 2012 году, но при этом каких-то обоснованных соображений, почему "Киевметрострой" только сейчас обратился с иском, компания не предоставляет", — сообщила Александра Федотова, адвокат и партнер юридической компании ADER HABER, представляющей интересы "Гипростроймашины".

По ее словам, собрание акционеров "Киевметростроя" в 2016 года подтвердило списание здания с баланса компании, и с того времени она никаких затрат по содержанию здания не несла. Кроме того, после потери здания "Киевметростроем" прошло уже 5 лет, и все сроки исковой давности исчерпаны.

"И каких-либо оснований забрать у инвестора компании "Гипростроймашина" здание, которое уже стоит более $20 млн, нет. Я не вижу, как это возможно. А если это возможно без возврата инвестору вложенных средств, то я тогда вообще не понимаю, кто будет инвестировать в наше государство", — сказала она.

Следующее слушание дела в апелляционном суде запланировано на 16 июня.