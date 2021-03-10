Тарас Горкун, банк Кредит Днепр: "Банковская система Украины — одна из наиболее развитых"

Новая реальность диктует новые тренды даже в такой консервативной отрасли, как финансовая. Тарас Горкун, заместитель председателя правления по розничному бизнесу и digital-трансформации банка Кредит Днепр, рассказал Delo.ua о сегодняшних трендах банковской отрасли.

Тарас, каковы тенденции спроса украинцев на банковские продукты?

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— Абсолютно очевидно, что в последние годы ожидания украинцев от банков направлены в сторону ощущения легкости и скорости получения целевого результата при минимальных действиях. В этой же плоскости надо также рассматривать ассортимент: розничному клиенту, безусловно, проще и быстрее получить все банковские продукты от одного поставщика. Плюс цена остается для большинства украинцев одним из основополагающих критериев выбора любого продукта. Если отследить все громкие банкротства и потери украинцев, будь-то строительная сфера или банковская, подавляющее большинство связано с тем, что фактор выбора по цене превалировал над рациональностью.

То есть получается, что ты оправдал ожидания относительно цены, скорости, простоты, ассортимента — и частный клиент твой?

— Не все так просто: банки ограничены нормативами финансового мониторинга и функциями контроля, поэтому основной бой был и будет в зоне того, как эти процедуры сделать максимально эффективными, автоматизированными и в то же время безболезненными, незаметными для людей. Технологичность сейчас — основа для полноценного развития банка.

Я убежден, что банковская система Украины с точки зрения технологий — уже давно одна из наиболее развитых в мире. Есть немало примеров, когда технологии наших банков побеждали на международных конкурсах. Неоднократно они имплементировались впервые в мире именно в Украине, а затем распространялись международными платежными системами на других рынках. Например, технология Card Sharing впервые появилась у партнера по digital-трансформации нашего банка компании Middleware и на сегодня является уникальной. На самом деле список украинских достижений в финансовых технологиях обширен, а рынок весьма развит. Не так много стран, где доля бесконтактных платежей NFC в торговой сети более 50%, а у нас 54% было за 9 месяцев 2020 года.

Банковская система Украины с точки зрения технологий — уже давно одна из наиболее развитых в мире.

В связи с этим как трансформируются каналы продаж банка для частных клиентов?

— Очень многое меняется, в том числе и возможности. В банковском мире надо четко разделять технологические возможности и регуляторные. Могли бы банки 12 лет назад, когда я впервые пришел в этот сектор, делать дистанционные каналы привлечения клиентов? Технологически — да, регуляторно — нет. Сегодня НБУ существенно расширил возможности для банков. Пришли технологически подкованные люди. Конечно, расширились и возможности: уже более 70% украинцев, по данным мобильных операторов, имеют смартфоны, покрытие мобильным интернетом близится к 98%. А с принятыми правилами рефакторинга частот очень вероятно в 2021 году покрытие даже отдаленных локаций технологиями 3G и 4G в диапазоне 900 MHZ. Это огромный локомотив для проникновения технологий в сельскую местность и выравнивания технологической, а затем и финансовой инклюзии между городом и сельской местностью.

Для банков же наиболее важным остается процесс максимального упрощения и удешевления контакта клиента с банком. Украина, к сожалению, далеко не самая богатая страна, поэтому для банков удешевление путем автоматизации процессов, построения дистанционных каналов обслуживания, максимальной автоматизации принятия решений — неизбежный процесс. Сейчас после инноваций в регуляторном поле основным фокусом для большинства банков стала разработка механизмов дистанционной верификации и идентификации клиентов.

Технологическая трансформация банка — длительный процесс?

— Мы подошли к вопросу технологической трансформации комплексно. Это большая работа розничной и digital-команды с вовлечением всех направлений деятельности, ведь мы пересмотрели начинку банка и сейчас ее перестраиваем. Идеологически мы переходим на микропроцессную архитектуру, когда из микропроцессов (например, отправки СМС или запроса срока действия карты имеет свой API) каждый сотрудник банка может собрать в считанные часы новый продукт или процесс для клиента.

Кто стал вашими партнерами в непростом процессе цифровизации?

— Нам удалось привлечь в проект мощных партнеров. Известная компания Middleware, разработки которой выходят за рамки квадранта Гартнера, и лично Александр Витязь (учредитель и гендиректор технологической компании MiddleWare) присоединились к проекту в качестве якорных партнеров. Компания Hewlett Packard в лице руководителя укранского офиса Андрея Пищикова стала не только резидентом принадлежащего нашему акционеру "Экополиса HTZ", но и нашим партнером по построению новой серверной архитектуры банка и, несмотря на все сложности с поставкой из Европы комплектующих из-за коронавируса, очень быстро привезла в Украину серверы для нового банка.

Платежные системы Visa и Mastercard выделили ресурсы и специалистов для нашего проекта. Компания BPC, международный производитель процессинга, обеспечил команду банку. Нашими площадками сейчас становятся ведущие дата-центры Украины "Парковый" и "БиМобайл". В проекте "Кредит Днепр NEW", как мы его называем, еще много других партнеров с мировым именем, в том числе из США. Мы строим, пожалуй, самый инновационный банк Украины.

Скорость, с которой мы взялись за трансформации, уже отметили наши партнеры. Например, мы получили награду от VISA за стремительное развитие, так как нам удалось в беспрецедентно короткие сроки внедрить в банке все работающие в Украине электронные кошельки: Apple Pay, Google Pay, Mi Pay, Garmin Pay. И это только начало.