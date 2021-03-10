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Тарас Горкун, банк Кредит Днепр: "Банковская система Украины — одна из наиболее развитых"

В условиях кризиса неэкономической природы украинские банки стали проводниками инновационных технологий, которые сделали Украину законодателем мод на мировом уровне

Тарас Горкун, заместитель председателя правления «Банк Кредит Днепр» Тарас Горкун, заместитель председателя правления «Банк Кредит Днепр»
Тарас Горкун, заместитель председателя правления «Банк Кредит Днепр»

Новая реальность диктует новые тренды даже в такой консервативной отрасли, как финансовая. Тарас Горкун, заместитель председателя правления по розничному бизнесу и digital-трансформации банка Кредит Днепр, рассказал Delo.ua о сегодняшних трендах банковской отрасли. 

Тарас, каковы тенденции спроса украинцев на банковские продукты?

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— Абсолютно очевидно, что в последние годы ожидания украинцев от банков направлены в сторону ощущения легкости и скорости получения целевого результата при минимальных действиях. В этой же плоскости надо также рассматривать ассортимент: розничному клиенту, безусловно, проще и быстрее получить все банковские продукты от одного поставщика. Плюс цена остается для большинства украинцев одним из основополагающих критериев выбора любого продукта. Если отследить все громкие банкротства и потери украинцев, будь-то строительная сфера или банковская, подавляющее большинство связано с тем, что фактор выбора по цене превалировал над рациональностью.

То есть получается, что ты оправдал ожидания относительно цены, скорости, простоты, ассортимента — и частный клиент твой?

— Не все так просто: банки ограничены нормативами финансового мониторинга и функциями контроля, поэтому основной бой был и будет в зоне того, как эти процедуры сделать максимально эффективными, автоматизированными и в то же время безболезненными, незаметными для людей. Технологичность сейчас — основа для полноценного развития банка.

Я убежден, что банковская система Украины с точки зрения технологий — уже давно одна из наиболее развитых в мире. Есть немало примеров, когда технологии наших банков побеждали на международных конкурсах. Неоднократно они имплементировались впервые в мире именно в Украине, а затем распространялись международными платежными системами на других рынках. Например, технология Card Sharing впервые появилась у партнера по digital-трансформации нашего банка компании Middleware и на сегодня является уникальной. На самом деле список украинских достижений в финансовых технологиях обширен, а рынок весьма развит. Не так много стран, где доля бесконтактных платежей NFC в торговой сети более 50%, а у нас 54% было за 9 месяцев 2020 года.

Банковская система Украины с точки зрения технологий — уже давно одна из наиболее развитых в мире. 

В связи с этим как трансформируются каналы продаж банка для частных клиентов?

— Очень многое меняется, в том числе и возможности. В банковском мире надо четко разделять технологические возможности и регуляторные. Могли бы банки 12 лет назад, когда я впервые пришел в этот сектор, делать дистанционные каналы привлечения клиентов? Технологически — да, регуляторно — нет. Сегодня НБУ существенно расширил возможности для банков. Пришли технологически подкованные люди. Конечно, расширились и возможности: уже более 70% украинцев, по данным мобильных операторов, имеют смартфоны, покрытие мобильным интернетом близится к 98%. А с принятыми правилами рефакторинга частот очень вероятно в 2021 году покрытие даже отдаленных локаций технологиями 3G и 4G в диапазоне 900 MHZ. Это огромный локомотив для проникновения технологий в сельскую местность и выравнивания технологической, а затем и финансовой инклюзии между городом и сельской местностью.

Для банков же наиболее важным остается процесс максимального упрощения и удешевления контакта клиента с банком. Украина, к сожалению, далеко не самая богатая страна, поэтому для банков удешевление путем автоматизации процессов, построения дистанционных каналов обслуживания, максимальной автоматизации принятия решений — неизбежный процесс. Сейчас после инноваций в регуляторном поле основным фокусом для большинства банков стала разработка механизмов дистанционной верификации и идентификации клиентов.

Технологическая трансформация банка — длительный процесс?

— Мы подошли к вопросу технологической трансформации комплексно. Это большая работа розничной и digital-команды с вовлечением всех направлений деятельности, ведь мы пересмотрели начинку банка и сейчас ее перестраиваем. Идеологически мы переходим на микропроцессную архитектуру, когда из микропроцессов (например, отправки СМС или запроса срока действия карты имеет свой API) каждый сотрудник банка может собрать в считанные часы новый продукт или процесс для клиента.

Кто стал вашими партнерами в непростом процессе цифровизации?

— Нам удалось привлечь в проект мощных партнеров. Известная компания Middleware, разработки которой выходят за рамки квадранта Гартнера, и лично Александр Витязь (учредитель и гендиректор технологической компании MiddleWare) присоединились к проекту в качестве якорных партнеров. Компания Hewlett Packard в лице руководителя укранского офиса Андрея Пищикова стала не только резидентом принадлежащего нашему акционеру "Экополиса HTZ", но и нашим партнером по построению новой серверной архитектуры банка и, несмотря на все сложности с поставкой из Европы комплектующих из-за коронавируса, очень быстро привезла в Украину серверы для нового банка.

Платежные системы Visa и Mastercard выделили ресурсы и специалистов для нашего проекта. Компания BPC, международный производитель процессинга, обеспечил команду банку. Нашими площадками сейчас становятся ведущие дата-центры Украины "Парковый" и "БиМобайл". В проекте "Кредит Днепр NEW", как мы его называем, еще много других партнеров с мировым именем, в том числе из США. Мы строим, пожалуй, самый инновационный банк Украины.

Скорость, с которой мы взялись за трансформации, уже отметили наши партнеры. Например, мы получили награду от VISA за стремительное развитие, так как нам удалось в беспрецедентно короткие сроки внедрить в банке все работающие в Украине электронные кошельки: Apple Pay, Google Pay, Mi Pay, Garmin Pay. И это только начало.

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