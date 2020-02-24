Бизнес 1 час назад

Как среднему и малому бизнесу оставаться конкурентоспособным и стать еще более эффективным

Технологии задают тренды и меняют не только нашу повседневную жизнь и привычки, но и старую модель ведения бизнеса. Чтобы сегодня оставаться конкурентоспособным, бизнесу необходимо уметь быстро трансформироваться

Как среднему и малому бизнесу оставаться конкурентоспособным и стать еще более эффективным Как среднему и малому бизнесу оставаться конкурентоспособным и стать еще более эффективным

Последние три года на украинском телеком-рынке скорость внедрения инноваций была очень высокой. Конечно, такие быстрые изменения способствовали еще большему развитию диджитал-технологий (интернет, гаджеты, сервисы) и использованию их в основных процессах ведения бизнеса. Банально, но, если сейчас у компании нет аккаунта в социальных сетях и современного сайта — ее для клиента не существует.

Покупателю важно вас видеть в общем информационном пространстве, читать о вас отзывы, просматривать оценки в Google, и при этом вы должны быть онлайн 24/7. Технологии задают тренды и меняют не только нашу повседневную жизнь и привычки, но и старую модель ведения бизнеса. Чтобы сегодня оставаться конкурентоспособным, бизнесу необходимо уметь быстро трансформироваться.

Кроме этого, поменялся и сам СМБ-клиент — мы все чаще видим, что он начинает свой бизнес с онлайн-продаж и только потом переходит в офлайн. Хотя ранее его поведенческая модель была абсолютно противоположной. Как я уже озвучивала ранее, в последние годы значительно выросла роль социальных сетей, которые стали основным каналом продвижения продуктов и услуг.

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Поэтому сервис и скорость предоставления интернет-услуги стали важными составляющими ведения бизнеса. Практически все компании среднего и крупного бизнеса начали смотреть в сторону кибербезопасности, хотя еще четыре года назад они мало интересовались этой темой. Клиент стал более продвинутым и теперь выбирает не просто провайдера, а телеком-партнера с безупречной репутацией в области информационной безопасности, сертифицированного согласно международному стандарту ISO 27001.  

Как максимально оцифровать свой бизнес и сделать его еще более эффективным

Уходим в облако: виртуальные серверы

С развитием технологий растет уровень популярности интернет/онлайн сервисов, и для бизнеса часто становится неэффективно обрабатывать информацию на физических серверах (дорого, это требует дополнительных ресурсов и т. д.). Соответственно, все больше клиентов стали отдавать предпочтение обработки информации на виртуальных серверах.

Здесь хочу отдельно остановиться на денежных средствах. Например, виртуальный сервер от "Датагруп" — это возможность сократить расходы на организацию, обслуживание, поддержку и обновление собственной ІТ-инфраструктуры. Вместо покупки дорогостоящего оборудования, которое необходимо обслуживать и регулярно обновлять, облачное решение позволяет значительно сократить расходы на ІТ-персонал, аренду помещения и развертывание собственной ІТ-инфраструктуры.

При этом доступ к вашей виртуальной инфраструктуре (IaaS) возможен из любой точки, где есть интернет. А если вам необходим выделенный канал связи со своим облаком, то "Датагруп" как крупный оператор с высокотехнологичной и отказоустойчивой телекоммуникационной инфраструктурой по всей Украине сможет вам помочь и в этом вопросе. Благодаря облачному решению ваша информация будет надежно защищена. В зависимости от потребностей клиента мы можем предложить несколько вариантов по географии размещения виртуального сервера. Это может быть Украина на базе собственного дата-центра, Microsoft Azure, который доступен из 140 стран, или размещение у нашего партнера DEAC в Европе.

Организация работы виртуального сервера или изменение его конфигурации и возможностей реализуются чрезвычайно оперативно — уже через 2 часа сервис будет готов к работе. Дата-центр обеспечивает стабильную работу сервиса в режиме 24/7/365.

Защити свой онлайн-бизнес от DDos-атак  

Мы стали получать все больше запросов от клиентов относительно защиты онлайн-бизнеса от DDos-атак. В компании работает целый департамент по информационной безопасности, и для клиента у нас есть готовое решение на базе лидера отрасли — NETSCOUT Arbor. Все это за счет большого масштаба позволяет предлагать услуги по среднерыночным ценам.

Когда клиент покупает услугу по защите от DDoS-атак, мы подключаем его интернет-канал к оборудованию, которое мониторит трафик. Компания использует инфраструктуру, подключенную к глобальной системе мирового лидера отрасли — NETSCOUT Arbor, которая собирает информацию об атаках из любой точки мира, где установлено оборудование NETSCOUT Arbor, и таким образом охватывает почти 40% мирового интернет-трафика.

Из-за простоев, во время которых сайт не может обрабатывать обращения, бизнес недополучает прибыль. Например, один из клиентов "Датагруп", ресторан быстрого питания, задумался о защите от DDoS после атаки на сайт, которая заметно сказалась на продажах.  Штатные сисадмины компании сами отразить атаку не сумели, и на следующий день ресторан обратился к нам за помощью. За несколько часов наши специалисты решили проблему, но из-за суток простоя компания потеряла несколько сотен заказов.

Более того, у "Датагруп" есть 20-летний опыт работы в B2B-сегменте с крупными корпорациями, государственным и оборонным секторами. Также мы являемся одной из самых информационно защищенных компаний Украины. Организованная в компании система управления информационной безопасностью (СУИБ) соответствует всем требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001 в следующих сферах деятельности: управление информационными активами по вопросам предоставления клиентам облачных сервисов, предоставления доступа к сети Интернет и каналам связи, предоставления услуг контакт-центра, разработки и поддержки программного обеспечения.

На связи: IP-телефония

В эпоху цифровой революции бизнесу нужна IP-телефония для общения с потенциальными клиентами, заказчиками, бизнес-партнерами. Во-первых, именно настройки IP-телефонии очень просты: технология предусматривает наличие у клиента только доступа к интернету и оборудования. А им пользуются сейчас практически все в любом уголке планеты. Интернет-канал должен быть стабильным, способным поддерживать необходимую скорость. Услуга настраивается очень быстро: буквально в течение часа ее можно развернуть и при необходимости свернуть.

Пользователю не нужны какие-то особые технические навыки. Для него прежде всего важны стабильный сигнал, чистая и четкая передача голоса, возможность выбрать привлекательный номер. Поэтому заказать IP-телефонию очень просто. Достаточно связаться с оператором, выбрать оптимальный тариф или пакет в зависимости от бизнес-потребностей и пожеланий. Далее оператор предоставит вам данные для настройки оборудования.

Во-вторых, IP-телефония имеет больше дополнительных голосовых сервисов, а именно: виртуальная АТС, услуги аудиоконференции, использование Microsoft Teams для VoIP-звонков.

Например, услуга "Виртуальная АТС" позволяет клиенту через веб-интерфейс получить в полное пользование IP-АТС с оптимальным количеством функций, которая физически расположена на площадях нашей компании, а также экономить на исходящих звонках, без лишних затрат объединить территориально разнесенные офисы и отделения и даже обеспечить через виртуальную АТС связь с сотрудниками, которые работают дома.

С этой услугой заказчику не придется тратить собственные средства на приобретение и обслуживание дорогостоящего оборудования мини-АТС, которое к тому же быстро устаревает.

Именно поэтому виртуальная АТС — это экономное и гибкое решение для среднего и малого бизнеса, что позволяет использовать в качестве рабочих "внутренних" телефонов портативные абонентские устройства с поддержкой SIP (Wi-Fi-радиотелефоны, смартфоны, софтфоны).

В общем, это решение для любого бизнеса, но прежде всего им пользуются компании, имеющие большой исходящий трафик.

Сейчас активно эту услугу заказывают службы такси. Даже те, которые в своей работе используют мобильные приложения. Ведь голосовая связь им тоже нужна — для уточнения деталей заказа, решения спорных ситуаций, общения с водителями.

Интернет без границ

Первое, что делает владелец бизнеса после оформления договора аренды помещения, — обеспечивает офис интернетом.  Сегодня без этого предприниматель стартовать не может, даже открытие небольшого магазина у дома требует наличия проводного доступа к сети Интернет.

Цифровизация экономики и постепенный переход на e-government также способствует все большему переходу бизнес-процессов в диджитал. Например, с каждым годом налоговые органы вводят все больше возможностей для подачи отчетности онлайн, проведения всех операций по купле-продаже товаров и услуг через онлайн-системы учета продаж.

Нашим клиентам мы предлагаем разные пакеты интернет-услуг и технологии, понимая масштаб и потребности клиента, также может организовать сеть передачи данных по всей Украине. Фиксированный интернет по технологиям Ethernet, xPON позволяет организовать стабильную работу в сети в более чем 90 населенных пунктах Украины, а спутниковая технология — даже в самых отдаленных местах, где отсутствуют какие-либо другие коммуникации. Для нас важно обеспечивать бизнес всеми необходимыми доступами к сети интернет независимо от места расположения клиента.  

У нас большой опыт работы с клиентами FMCG, продажа непродовольственных товаров (косметика, бытовая химия, одежда), услуги такси, крупными и средними ритейлерами, застройщиками. Мы обеспечиваем связь и доступ к сети Интернет в торгово-развлекательных центрах столицы: Lavina Mall, "Проспект", Gulliver, "Космополит", Silver Breeze, ТРЦ River Mall,  КOMOD, Dream Town (1-я и 2-я очереди), "Аладдин" и многих других. Мы создавали и обеспечиваем связь в БЦ "Парус", "Леонардо", "Евразия", "Протасов", "Ильинский", "Сенатор", "Торонто"- др. Подключаем к сети Интерент коворкингы, региональные клиники.

Больше и детальнее о том, как достичь успеха своего бизнеса на международной арене, вы сможете на на GET Business Festival 28 февраля 2020 года! Регистрируйтесь уже сейчас, чтобы попасть на фестиваль и услышать ответы на все свои вопросы! 

 

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