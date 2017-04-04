Tesla обошла Ford по рыночной стоимости

04 апреля 2017, 09:39
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На момент закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в понедельник рыночная стоимость акций Tesla составляла 49 млрд долларов, в то время как Ford оценивалась в 46 млрд долларов

Tesla обошла Ford по рыночной стоимости | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Капитализация Tesla Motors Co. превысила в понедельник стоимость Ford Motor Co., и американский производитель электромобилей стал по этому показателю второй крупнейшей автомобильной компанией США.

Акции Tesla Inc., созданной Илоном Маском в 2003 г., выросли в понедельник более чем на 7%, ее капитализация достигла $48,7 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Компания в первом квартале увеличила продажи электромобилей в мире на 69% относительно того же периода прошлого года. В январе-марте компания поставила почти 25 тыс. электромобилей. В то же время в целом деятельность компании остается убыточной, она произвела в прошлом году 76 тыс. машин.

Ford, компания со 110-летней историей, выпускающая более 6,5 млн автомашин в год, стоит $45,5 млрд.

После семи лет роста март оказался не очень удачным с точки зрения продаж для автоиндустрии США, при этом у Ford продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 7%.

Капитализация Tesla с начала текущего года выросла примерно на треть.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: tesla motors , ford , илон маск

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Tesla обошла Ford по рыночной стоимости | Транспорт | Дело
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