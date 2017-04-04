Tesla обошла Ford по рыночной стоимости

Капитализация Tesla Motors Co. превысила в понедельник стоимость Ford Motor Co., и американский производитель электромобилей стал по этому показателю второй крупнейшей автомобильной компанией США.

Акции Tesla Inc., созданной Илоном Маском в 2003 г., выросли в понедельник более чем на 7%, ее капитализация достигла $48,7 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Компания в первом квартале увеличила продажи электромобилей в мире на 69% относительно того же периода прошлого года. В январе-марте компания поставила почти 25 тыс. электромобилей. В то же время в целом деятельность компании остается убыточной, она произвела в прошлом году 76 тыс. машин.

Ford, компания со 110-летней историей, выпускающая более 6,5 млн автомашин в год, стоит $45,5 млрд.

После семи лет роста март оказался не очень удачным с точки зрения продаж для автоиндустрии США, при этом у Ford продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 7%.

Капитализация Tesla с начала текущего года выросла примерно на треть.