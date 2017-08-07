Tesla снизила цены на кроссовер Model X до $79,5 тыс.

07 августа 2017, 09:49
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"Когда мы запускали Model X 75D, у нас была маленькая валовая маржа. Поскольку мы добились повышения эффективности, мы можем снизить цену",— заявил глава компании Tesla Илон Маск

Tesla снизила цены на кроссовер Model X до $79,5 тыс. | Машиностроение | Дело Увеличить картинку

Компания Tesla объявила о снижении базовой цены своего кроссовера Model X до $79,5 тыс.

Снижение цены вызвано большим спросом на седан бюджетного класса Model 3, пишет Reuters со ссылкой на Илона Маска.

"Когда мы запускали Model X 75D, у нас была маленькая валовая маржа. Поскольку мы добились повышения эффективности, мы можем снизить цену",— заявил глава компании Tesla Илон Маск.

По мнению журналистов, производитель не хочет, чтобы покупатель отказывался от люксовой Model X в пользу бюджетного электромобиля, который стоит от $35 тысяч в базовой комплектации.

Цена на кроссовер Model X SUV в самой минимальной комплектации снизилась с $82,5 до 79,5 тысяч. Самая дорогая комплектация Model X P100D стоит $145 тысяч, а средняя по конфигурации Model X 100D обойдется в $99,5 тысячи.

По материалам: Новое Время
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Теги: илон маск , tesla motors

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Tesla снизила цены на кроссовер Model X до $79,5 тыс. | Машиностроение | Дело
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