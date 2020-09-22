IT и Телеком 60 минут назад

TikTok заплатит в госказначейство США $5 млрд

ByteDance подтвердила планы провести IPO TikTok в США

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Китайская компания ByteDance подтвердила, что TikTok Global проведет публичное размещение акций.

Об этом со ссылкой на заявление корпорации сообщает Bloomberg.

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В частности, ByteDance уточнила в своем заявлении, что TikTok Global также проведет раунд предварительного IPO, в результате которого ByteDance получит 80% акций фирмы.

Компания сообщила, что в совет директоров TikTok Global входят основатель ByteDance Чжан Имин, а также исполнительный директор Walmart и нынешние директора ByteDance.

ByteDance также отметила, что платеж в размере $5 млрд, который, как сообщается, TikTok Global сделает в госказначейство США, основан на предполагаемом доходе и других налогах, которые компания должна будет заплатить в течение следующих нескольких лет, и не имеет никакого отношения к сделке, достигнутой с Oracle и Walmart.

Также стало известно, что американские компании Oracle и Walmart могут выплатить китайской компании ByteDance в общей сложности $12 млрд за покупку сегмента приложения TikTok.

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ByteDance добивается оценки стоимости TikTok в $60 млрд. Oracle и Walmart могут приобрести 12,5% и 7,5% акций TikTok.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил сделку Oracle и Walmart с ByteDance. По его словам, это решит проблему национальной безопасности США. Запрет на скачивание приложения TikTok отложен до 27 сентября.

Перед этим в США приняли окончательное решение запретить с 20 сентября в американских магазинах продажу приложений TikTok и WeChat.

Напомним, китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, отказалась продавать американский сегмент мобильного приложения корпорации Microsoft.

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