Топ-10 самых доходных розничных сетей в мире

В отличие от украинского рынка розничной торговли, который лишь в 2016 году начал подавать признаки жизни, мировой розничный рынок активно развивается. Согласно данным исследования, проведенного компанией "Делойт", совокупный объем доходов 250 крупнейших мировых розничных компаний в 2015 финансовом году вырос на 5,2%, достигнув $4,31 трлн.

Самым привлекательным сегментом остается продажа товаров массового потребления. Продуктовые сети с большим отрывом лидируют как по объему выручки (в среднем их доходы составили около $21,6 млрд, а совокупный объем их выручки составляет две трети в общей доле), так и по численности (133 компании, то есть более половины ведущих 250 компаний мира).

Американские компании лидируют в рейтинге крупнейших ритейлеров — 6 из 10 компаний имеют прописку США.

Согласно рейтингу "Делойт", доход топ-10 мировых розничных компаний за указанный период составил $1,3 трлн. За год доход десяти крупнейших сетей вырос на 2,9%. Первые четыре места в рейтинге не изменились по сравнению с прошлым годом.

Крупнейшей розничной сетью мира уже который год остается американский гигант Wal-Mart. Компания работает в 30 странах мира и ее доход по итогам 2015 финансового года составил $482,130 млн.

Крупнейший французский ритейлер Carrefour за год потерял одну позицию в рейтинге, заработав $84,856 млн. Эксперты отмечают, что европейские ритейлеры работают в условиях умеренного роста экономики. Среди факторов, осложнивших работу европейских розничных компаний, можно отметить медленный рост экономики в ведущих развитых странах, дефляцию или низкий уровень инфляции в богатых странах, а также высокий уровень безработицы.

Неважные дела у британской сети Tesco — за год компания потеряла в глобальном рейтинге сразу 4 позиции, доход сократился на 12.7%. Падение доходов — результат трансформаций, которые проходят в компании. Tesco продает непрофильные бизнесы, к примеру, корейскую сеть Homeplus.

Впервые в десятку крупнейших ритейлеров попал интернет-магазин Amazon. Доход компании за год вырос на 13.1%.

Примечательно, что также впервые из рейтинга топ-10 выпала немецкая сеть Metro Group, магазины которой представлены и в Украине. Эксперты это также объясняют трансформационными процессами в компании.

Аналитики "Делойт" отмечают, что степень глобализации розничной торговли сохранилась на уровне прошлого года. Две трети розничных компаний из топ-250 работали за пределами своей страны и вели деятельность в среднем более чем в 10 странах; при этом на долю зарубежных операций приходилось почти 25% совокупной розничной выручки.

Украинские ритейлеры, к сожалению, не смогли попасть в топ-250 крупнейших розничных сетей мира. Нет в списке также ни одной компании из Центральной и Восточной Европы. Что касается российских сетей, то таких в рейтинге крупнейших четыре.

"В отличие от глобальных тенденций, украинский розничный рынок ощутил оживление только в 2016 году, продемонстрировав незначительный рост товарооборота. Но покупательная способность потребителей в Украине остается все еще на низком уровне, особенно на фоне западных стран. Именно поэтому в высокотехнологичные решения ритейлеры в Украине инвестируют неохотно, — отмечает Ольга Шамрицкая, лидер сектора оптово-розничной торговли компании "Делойт" в Украине. — Все же глобальные тенденции находят отражение и у нас, хотя и в значительно меньшей степени и с некоторым опозданием. Ближе всего к глобальным трендам онлайн и омниканальные ритейлеры, использующие Интернет, в частности социальные сети, для продвижения своих товаров, и стремящиеся как можно быстрее выполнять заказы своих покупателей".

По данным журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины", чистый доход 50 крупнейших продовольственных сетей Украины в 2015 году составил 165,148 млрд грн. В топ-5 входят такие компании как "АТБ-Маркет", "Фоззи-Фуд" ("Сильпо"), "Метро", "Ашан" и "Фудмережа" ("Велика кишеня").

№ Компания Доход в 2015 фингоду, $млн Изменение за год,% Страна Во скольких странах представлена 1 Wal-Mart Stores, Inc. 482,130 -0.7% США 30 2 Costco Wholesale Corporation 116,199 3.2% США 10 3 The Kroger Co 109,830 1.3% США 1 4 Schwarz Unternehmenstreuhand KG 94,448 8.1% Германия 26 5 Walgreens Boots Alliance, Inc 89,631 17.3% США 10 6 The Home Depot, Inc. 88,519 6.4% США 4 7 Carrefour S.A. 84,856 3.1% Франция 35 8 Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG 82,164 11.5% Германия 17 9 Tesco PLC 81,019 -12.7% Великобритания 10 10 Amazon.com, Inc 79,268 13.1% США 14

По материалам "Делойт"