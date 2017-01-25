Топ-10 самых доходных розничных сетей в мире

В отличие от украинского рынка розничной торговли, который лишь в 2016 году начал подавать признаки жизни, мировой розничный рынок активно развивается. Согласно данным исследования, проведенного компанией "Делойт", совокупный объем доходов 250 крупнейших мировых розничных компаний в 2015 финансовом году вырос на 5,2%, достигнув $4,31 трлн.
Самым привлекательным сегментом остается продажа товаров массового потребления. Продуктовые сети с большим отрывом лидируют как по объему выручки (в среднем их доходы составили около $21,6 млрд, а совокупный объем их выручки составляет две трети в общей доле), так и по численности (133 компании, то есть более половины ведущих 250 компаний мира).
Американские компании лидируют в рейтинге крупнейших ритейлеров — 6 из 10 компаний имеют прописку США.
Согласно рейтингу "Делойт", доход топ-10 мировых розничных компаний за указанный период составил $1,3 трлн. За год доход десяти крупнейших сетей вырос на 2,9%. Первые четыре места в рейтинге не изменились по сравнению с прошлым годом.
Крупнейшей розничной сетью мира уже который год остается американский гигант Wal-Mart. Компания работает в 30 странах мира и ее доход по итогам 2015 финансового года составил $482,130 млн.
Крупнейший французский ритейлер Carrefour за год потерял одну позицию в рейтинге, заработав $84,856 млн. Эксперты отмечают, что европейские ритейлеры работают в условиях умеренного роста экономики. Среди факторов, осложнивших работу европейских розничных компаний, можно отметить медленный рост экономики в ведущих развитых странах, дефляцию или низкий уровень инфляции в богатых странах, а также высокий уровень безработицы.
Неважные дела у британской сети Tesco — за год компания потеряла в глобальном рейтинге сразу 4 позиции, доход сократился на 12.7%. Падение доходов — результат трансформаций, которые проходят в компании. Tesco продает непрофильные бизнесы, к примеру, корейскую сеть Homeplus.
Впервые в десятку крупнейших ритейлеров попал интернет-магазин Amazon. Доход компании за год вырос на 13.1%.
Примечательно, что также впервые из рейтинга топ-10 выпала немецкая сеть Metro Group, магазины которой представлены и в Украине. Эксперты это также объясняют трансформационными процессами в компании.
Аналитики "Делойт" отмечают, что степень глобализации розничной торговли сохранилась на уровне прошлого года. Две трети розничных компаний из топ-250 работали за пределами своей страны и вели деятельность в среднем более чем в 10 странах; при этом на долю зарубежных операций приходилось почти 25% совокупной розничной выручки.
Украинские ритейлеры, к сожалению, не смогли попасть в топ-250 крупнейших розничных сетей мира. Нет в списке также ни одной компании из Центральной и Восточной Европы. Что касается российских сетей, то таких в рейтинге крупнейших четыре.
"В отличие от глобальных тенденций, украинский розничный рынок ощутил оживление только в 2016 году, продемонстрировав незначительный рост товарооборота. Но покупательная способность потребителей в Украине остается все еще на низком уровне, особенно на фоне западных стран. Именно поэтому в высокотехнологичные решения ритейлеры в Украине инвестируют неохотно, — отмечает Ольга Шамрицкая, лидер сектора оптово-розничной торговли компании "Делойт" в Украине. — Все же глобальные тенденции находят отражение и у нас, хотя и в значительно меньшей степени и с некоторым опозданием. Ближе всего к глобальным трендам онлайн и омниканальные ритейлеры, использующие Интернет, в частности социальные сети, для продвижения своих товаров, и стремящиеся как можно быстрее выполнять заказы своих покупателей".
По данным журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины", чистый доход 50 крупнейших продовольственных сетей Украины в 2015 году составил 165,148 млрд грн. В топ-5 входят такие компании как "АТБ-Маркет", "Фоззи-Фуд" ("Сильпо"), "Метро", "Ашан" и "Фудмережа" ("Велика кишеня").
|
№
|
Компания
|
Доход в 2015 фингоду, $млн
|
Изменение за год,%
|
Страна
|
Во скольких странах представлена
|
1
|
Wal-Mart Stores, Inc.
|
482,130
|
-0.7%
|
США
|
30
|
2
|
Costco Wholesale Corporation
|
116,199
|
3.2%
|
США
|
10
|
3
|
The Kroger Co
|
109,830
|
1.3%
|
США
|
1
|
4
|
Schwarz Unternehmenstreuhand KG
|
94,448
|
8.1%
|
Германия
|
26
|
5
|
Walgreens Boots Alliance, Inc
|
89,631
|
17.3%
|
США
|
10
|
6
|
The Home Depot, Inc.
|
88,519
|
6.4%
|
США
|
4
|
7
|
Carrefour S.A.
|
84,856
|
3.1%
|
Франция
|
35
|
8
|
Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG
|
82,164
|
11.5%
|
Германия
|
17
|
9
|
Tesco PLC
|
81,019
|
-12.7%
|
Великобритания
|
10
|
10
|
Amazon.com, Inc
|
79,268
|
13.1%
|
США
|
14
По материалам "Делойт"