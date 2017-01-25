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Топ-10 самых доходных розничных сетей в мире

  26 января 2017, 08:00
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Совокупный объем доходов 250 крупнейших мировых розничных компаний в 2015 финансовом году вырос на 5,2%, достигнув $4,31 трлн. Крупнейшим ритейлером стал американский Wal-Mart с доходом в $482,13 млн

Топ-10 самых доходных розничных сетей в мире | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

В отличие от украинского рынка розничной торговли, который лишь в 2016 году начал подавать признаки жизни, мировой розничный рынок активно развивается. Согласно данным исследования, проведенного компанией "Делойт", совокупный объем доходов 250 крупнейших мировых розничных компаний в 2015 финансовом году вырос на 5,2%, достигнув $4,31 трлн.

Самым привлекательным сегментом остается продажа товаров массового потребления. Продуктовые сети с большим отрывом лидируют как по объему выручки (в среднем их доходы составили около $21,6 млрд, а совокупный объем их выручки составляет две трети в общей доле), так и по численности (133 компании, то есть более половины ведущих 250 компаний мира).

Американские компании лидируют в рейтинге крупнейших ритейлеров — 6 из 10 компаний имеют прописку США.

Согласно рейтингу "Делойт", доход топ-10 мировых розничных компаний за указанный период составил $1,3 трлн. За год доход десяти крупнейших сетей вырос на 2,9%. Первые четыре места в рейтинге не изменились по сравнению с прошлым годом.

Крупнейшей розничной сетью мира уже который год остается американский гигант Wal-Mart. Компания работает в 30 странах мира и ее доход по итогам 2015 финансового года составил $482,130 млн.

Крупнейший французский ритейлер Carrefour за год потерял одну позицию в рейтинге, заработав $84,856 млн. Эксперты отмечают, что европейские ритейлеры работают в условиях умеренного роста экономики. Среди факторов, осложнивших работу европейских розничных компаний, можно отметить медленный рост экономики в ведущих развитых странах, дефляцию или низкий уровень инфляции в богатых странах, а также высокий уровень безработицы.

Неважные дела у британской сети Tesco — за год компания потеряла в глобальном рейтинге сразу 4 позиции, доход сократился на 12.7%. Падение доходов — результат трансформаций, которые проходят в компании. Tesco продает непрофильные бизнесы, к примеру, корейскую сеть Homeplus.

Впервые в десятку крупнейших ритейлеров попал интернет-магазин Amazon. Доход компании за год вырос на 13.1%.

Примечательно, что также впервые из рейтинга топ-10 выпала немецкая сеть Metro Group, магазины которой представлены и в Украине. Эксперты это также объясняют трансформационными процессами в компании.

Аналитики "Делойт" отмечают, что степень глобализации розничной торговли сохранилась на уровне прошлого года. Две трети розничных компаний из топ-250 работали за пределами своей страны и вели деятельность в среднем более чем в 10 странах; при этом на долю зарубежных операций приходилось почти 25% совокупной розничной выручки.

Украинские ритейлеры, к сожалению, не смогли попасть в топ-250 крупнейших розничных сетей мира. Нет в списке также ни одной компании из Центральной и Восточной Европы. Что касается российских сетей, то таких в рейтинге крупнейших четыре.

"В отличие от глобальных тенденций, украинский розничный рынок ощутил оживление только в 2016 году, продемонстрировав незначительный рост товарооборота. Но покупательная способность потребителей в Украине остается все еще на низком уровне, особенно на фоне западных стран. Именно поэтому в высокотехнологичные решения ритейлеры в Украине инвестируют неохотно, — отмечает Ольга Шамрицкая, лидер сектора оптово-розничной торговли компании "Делойт" в Украине. — Все же глобальные тенденции находят отражение и у нас, хотя и в значительно меньшей степени и с некоторым опозданием. Ближе всего к глобальным трендам онлайн и омниканальные ритейлеры, использующие Интернет, в частности социальные сети, для продвижения своих товаров, и стремящиеся как можно быстрее выполнять заказы своих покупателей".

По данным журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины", чистый доход 50 крупнейших продовольственных сетей Украины в 2015 году составил 165,148 млрд грн. В топ-5 входят такие компании как "АТБ-Маркет", "Фоззи-Фуд" ("Сильпо"), "Метро", "Ашан" и "Фудмережа" ("Велика кишеня").

Компания

Доход в 2015 фингоду, $млн

Изменение за год,%

Страна

Во скольких странах представлена

1

Wal-Mart Stores, Inc.

482,130

-0.7%

США

30

2

Costco Wholesale Corporation

116,199

3.2%

США

10

3

The Kroger Co

109,830

1.3%

США

1

4

Schwarz Unternehmenstreuhand KG

94,448

8.1%

Германия

26

5

Walgreens Boots Alliance, Inc

89,631

17.3%

США

10

6

The Home Depot, Inc.

88,519

6.4%

США

4

7

Carrefour S.A.

84,856

3.1%

Франция

35

8

Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG

82,164

11.5%

Германия

17

9

Tesco PLC

81,019

-12.7%

Великобритания

10

10

Amazon.com, Inc

79,268

13.1%

США

14

По материалам "Делойт"

Автор: Татьяна Рясная Татьяна
Рясная
редактор

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: потребрынки , ритейл , торговля , сша

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Топ-10 самых доходных розничных сетей в мире | Потребрынки | Дело
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