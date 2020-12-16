ТОП-20 стартапов по версии журнала "ТОП-100 Рейтинги крупнейших"

У Украины нет другого пути, как только каким-то чудом перепрыгнуть с разграбленного и деиндустриализованного государства-аутсайдера в теплицу светлых голов и всяческого кремниевого рая. Вырасти из поставщика фуражного зерна в переработчика с мировым именем.

Безусловно, не все так плохо. У нас есть свои эталонные примеры компаний, которые, несмотря на весь абсурд госполитики последних десятилетий, сумели вырасти в мировых игроков. Названия этих игроков мы знаем наизусть.

Дело в другом — кто будет представлять страну в будущем? Не уедет отчаянно любить ее из Торонто или Нью-Йорка, а будет крепить промышленные скрепы на территории неньки, возвращая своим присутствием доверие у инвесторов и спокойствие у граждан.

Чтобы ответить на этот вопрос, журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" провел специальный конкурс среди проектов, которые разрабатывают украинские команды.

Финальный список ТОП-20 стартапов формировался из трех оценок: экспертного жюри (60%), редколлегии (20%) и голосования на сайте (20%).

При оценке учитывались следующие факторы: достижения команды, какие проблемы решает стартап, его уникальность, профессионализм команды.

Среди тех, кого мы пригласили помочь нам определиться с лучшими проектами, были:

Валерий Добровольский, эксперт программы USAID "Конкурентноспроможна економіка України"

Елена Малицкая, управляющий партнер ISE Group

Николай Тимощук, СЕО Ufuture

Представляем ТОП-20 победителей конкурса

Основатели: Тарас Погребняк, Михаил Маркевич, Анастасия Кныш, Валерия Рыбицкая

Год основания: 2019

Искуственный интеллект, который заменяет психолога. Elomia слушает, понимает и оказывает психологическую поддержку 24 часа в сутки. Elomia использует когнитивно-поведенческую терапию, чтобы сделать психологическую помощь доступной каждому.

Основатель: Иван Микуляк

Год основания: 2018

Онлайн-сервис для анализа локации под открытие бизнеса. По клику на карте можно мгновенно получить объективные данные о локации, а также заказать математическую модель для поиска самых выгодных мест для открытия бизнеса

Основатели: Михаил Попчук, Станислав Комаровский, Танг Кит, Артем Олешко

Год основания: 2018

Система управления ресторанами, сфокусированная на самообслуживании. Цель — увеличить скорость обслуживания в часы пик и помочь ресторанам продавать больше онлайн. Сразу после регистрации ресторан получает кассовую систему, веб-сайт, чат-бот и QR-код.

Основатели: Александр Павленко, Артем Петрюк, Евгений Попов

Год основания: 2019

Профориентационная платформа и приложение на базе искусственного интеллекта, помогающие школьникам выбрать будущую профессию, студентам определиться с первой работой, а молодым специалистам сменить сферу деятельности.

Основатели: Николай Зазуляк, Андрей Баскаков, Дмитрий Козлов

Год основания: 2018

Сервис для автоматизации работы с кандидатами на вакансии. Система автоматически собирает в кабинет HR-специалиста обращения кандидатов из всех каналов привлечения, упорядочивает их в зависимости от квалификации и соответствия требованиям вакансии.

Основатели: Богдан Калиновский, Евгений Присяжный, Олег Харченко

Год основания: 2019

Мобильное приложение по типу Uber для рынка грузового такси. Позволяет найти подходящий грузовой автомобиль (от пикапа до грузовика) и грузчиков в течение 20 минут и оплатить заказ картой. Исполнитель может видеть все заказы в своем городе для своего класса автомобиля. Работает в пяти городах Украины: Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Одессе.

Основатели: Роман Ремпель, Павел Ардашов, Максим Масловский

Год основания: 2019

Дрон для визуального инспектирования труднодоступных мест и объектов позволяет сделать обследование безопасным (оператор находится в безопасной зоне), экономным (не нужно покупать дополнительное оборудование и останавливать технические процессы) и эффективным (получить доступ к труднодоступным и опасным местам).

Основатель: Валентин Фречка

Год основания: 2016

Новая запатентованная технология, с помощью которой опавшие листья служат источником целлюлозного волокна для производства бумаги, картона, литой тары (яичные поддоны, поддоны для фруктов, пинетки для ягод). Также это альтернативное сырье в целлюлозно-бумажной сфере.

Основательница: Наталья Лимонова

Год основания: 2018

Интерактивная онлайн-платформа для изучения математики. Помогает школьникам изучать математику в геймифицированном формате, а учителям внедрять смешанное обучение в школах.

Основатели: Андрей Мануйлов, Марина Османова, Дмитрий Фоменко, Артур Мартынов, Михаил Мануйлов

Год основания: 2019

Умное портативное устройство, благодаря которому можно самостоятельно создавать санитайзер из воды и серебра за одну секунду. Средство эффективно против 99% патогенов.

Основатели: Максим Привалов, Дмитрий Лебедь

Год основания: 2018

Сервис аренды жилья без посредников. Здесь можно найти много вариантов квартир от владельцев и проверить каждого из них.

Основатели: Игорь Паевщик, Богдан Крупник, Денис Молчанов, Владимир Лемберг, София Костенко, Дмитрий Левошко

Год основания: 2019

Платформа для торговли сельскохозяйственной продукцией, которая соединяет всех участников торговли, включая фермеров, покупателей, и перевозчиков, находя для них самые выгодные индивидуальные предложения с учетом стоимости доставки, качества и количества товара.

Основатели: Александр Леськив, Владислав Божко

Год основания: 2020

Платформа бронирования ресторанов. Веб-приложение для администраторов и кросс-платформенное приложение для телефона. Карта столиков с веб-редактором, поиск ресторанов, подробные статусы бронирований, поиск свободного столика по времени или по дате, а также рекомендательная система.

Основатели: Олег Мищенко, Павел Липисивицкий

Год основания: 2019

Позволяет веб-сайтам получать доход с контента без дополнительных действий, трудозатрат и специальных навыков. Comin предоставляет виджет электронной коммерции, который подбирает релевантный товар к содержанию страницы сайта с помощью машинного обучения.

Основатели: Святослав и Евгений Сербины

Год основания: 2019

Офисные переговорки от 1 до 4 человек, позволяют повысить эффективность работы сотрудников благодаря снижению общего шума в опенспейсе.

Основатели: Виктор Ковальчук, Владимир Лабо, Олег Шихалев

Год основания: 2018

Маркетплейс помогает купить автомобиль за границей (Европа, США), найти исполнителей пригона автомобиля. Площадка гарантирует безопасность сделки и дает возможность исполнителю найти клиента, а клиенту иметь дополнительную защиту.

Основатели: Евгений Компаниец, Антон Мельник

Год основания: 2019

Персональный ассистент с mixed-реальностью. Помогает спланировать питание как дома, так и в ресторанах, учитывая большое количество персональных факторов: цели, наличие аллергии, болезни, предпочтения по продуктам, кухне, вкусам, расположению ресторана и т. п.

Основатель: Евгений Кугук

Год основания: 2019

Экспертно-аналитическая информационная система, которая в режиме реального времени отслеживает все изменения с земельным банком и позволяет вести качественный учет для эффективного управления землей сельскохозяйственного назначения малых фермерских хозяйств, крупных агропредприятий и ОТГ.

Основатели: Данила Захаров, Алексей Ландырев, Ольга Мамчиц

Год основания: 2020

Мобильное приложение, которое позволяет бронировать разовую тренировку в любом клубе или студии. Единый абонемент во все фитнес-клубы Украины.

Основатели: Наталия и Александр Соколовы

Год основания: 2019

Сервис по поиску работы и кандидатов на вакансии, использующий фильтр отбора по soft skills. Рекрутер получает только подходящих кандидатов по нужным качествам для успешного выполнения конкретной работы. Кандидат работает с целевыми вакансиями.