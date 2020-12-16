ТОП-20 стартапов по версии журнала "ТОП-100 Рейтинги крупнейших"

У Украины нет другого пути, как только каким-то чудом перепрыгнуть с разграбленного и деиндустриализованного государства-аутсайдера в теплицу светлых голов и всяческого кремниевого рая. Вырасти из поставщика фуражного зерна в переработчика с мировым именем.
Безусловно, не все так плохо. У нас есть свои эталонные примеры компаний, которые, несмотря на весь абсурд госполитики последних десятилетий, сумели вырасти в мировых игроков. Названия этих игроков мы знаем наизусть.
Дело в другом — кто будет представлять страну в будущем? Не уедет отчаянно любить ее из Торонто или Нью-Йорка, а будет крепить промышленные скрепы на территории неньки, возвращая своим присутствием доверие у инвесторов и спокойствие у граждан.
Чтобы ответить на этот вопрос, журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" провел специальный конкурс среди проектов, которые разрабатывают украинские команды.
Финальный список ТОП-20 стартапов формировался из трех оценок: экспертного жюри (60%), редколлегии (20%) и голосования на сайте (20%).
При оценке учитывались следующие факторы: достижения команды, какие проблемы решает стартап, его уникальность, профессионализм команды.
Среди тех, кого мы пригласили помочь нам определиться с лучшими проектами, были:
Валерий Добровольский, эксперт программы USAID "Конкурентноспроможна економіка України"
Елена Малицкая, управляющий партнер ISE Group
Николай Тимощук, СЕО Ufuture
Представляем ТОП-20 победителей конкурса
Основатели: Тарас Погребняк, Михаил Маркевич, Анастасия Кныш, Валерия Рыбицкая
Год основания: 2019
Искуственный интеллект, который заменяет психолога. Elomia слушает, понимает и оказывает психологическую поддержку 24 часа в сутки. Elomia использует когнитивно-поведенческую терапию, чтобы сделать психологическую помощь доступной каждому.
Основатель: Иван Микуляк
Год основания: 2018
Онлайн-сервис для анализа локации под открытие бизнеса. По клику на карте можно мгновенно получить объективные данные о локации, а также заказать математическую модель для поиска самых выгодных мест для открытия бизнеса
Основатели: Михаил Попчук, Станислав Комаровский, Танг Кит, Артем Олешко
Год основания: 2018
Система управления ресторанами, сфокусированная на самообслуживании. Цель — увеличить скорость обслуживания в часы пик и помочь ресторанам продавать больше онлайн. Сразу после регистрации ресторан получает кассовую систему, веб-сайт, чат-бот и QR-код.
Основатели: Александр Павленко, Артем Петрюк, Евгений Попов
Год основания: 2019
Профориентационная платформа и приложение на базе искусственного интеллекта, помогающие школьникам выбрать будущую профессию, студентам определиться с первой работой, а молодым специалистам сменить сферу деятельности.
Основатели: Николай Зазуляк, Андрей Баскаков, Дмитрий Козлов
Год основания: 2018
Сервис для автоматизации работы с кандидатами на вакансии. Система автоматически собирает в кабинет HR-специалиста обращения кандидатов из всех каналов привлечения, упорядочивает их в зависимости от квалификации и соответствия требованиям вакансии.
Основатели: Богдан Калиновский, Евгений Присяжный, Олег Харченко
Год основания: 2019
Мобильное приложение по типу Uber для рынка грузового такси. Позволяет найти подходящий грузовой автомобиль (от пикапа до грузовика) и грузчиков в течение 20 минут и оплатить заказ картой. Исполнитель может видеть все заказы в своем городе для своего класса автомобиля. Работает в пяти городах Украины: Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Одессе.
Основатели: Роман Ремпель, Павел Ардашов, Максим Масловский
Год основания: 2019
Дрон для визуального инспектирования труднодоступных мест и объектов позволяет сделать обследование безопасным (оператор находится в безопасной зоне), экономным (не нужно покупать дополнительное оборудование и останавливать технические процессы) и эффективным (получить доступ к труднодоступным и опасным местам).
Основатель: Валентин Фречка
Год основания: 2016
Новая запатентованная технология, с помощью которой опавшие листья служат источником целлюлозного волокна для производства бумаги, картона, литой тары (яичные поддоны, поддоны для фруктов, пинетки для ягод). Также это альтернативное сырье в целлюлозно-бумажной сфере.
Основательница: Наталья Лимонова
Год основания: 2018
Интерактивная онлайн-платформа для изучения математики. Помогает школьникам изучать математику в геймифицированном формате, а учителям внедрять смешанное обучение в школах.
Основатели: Андрей Мануйлов, Марина Османова, Дмитрий Фоменко, Артур Мартынов, Михаил Мануйлов
Год основания: 2019
Умное портативное устройство, благодаря которому можно самостоятельно создавать санитайзер из воды и серебра за одну секунду. Средство эффективно против 99% патогенов.
Основатели: Максим Привалов, Дмитрий Лебедь
Год основания: 2018
Сервис аренды жилья без посредников. Здесь можно найти много вариантов квартир от владельцев и проверить каждого из них.
Основатели: Игорь Паевщик, Богдан Крупник, Денис Молчанов, Владимир Лемберг, София Костенко, Дмитрий Левошко
Год основания: 2019
Платформа для торговли сельскохозяйственной продукцией, которая соединяет всех участников торговли, включая фермеров, покупателей, и перевозчиков, находя для них самые выгодные индивидуальные предложения с учетом стоимости доставки, качества и количества товара.
Основатели: Александр Леськив, Владислав Божко
Год основания: 2020
Платформа бронирования ресторанов. Веб-приложение для администраторов и кросс-платформенное приложение для телефона. Карта столиков с веб-редактором, поиск ресторанов, подробные статусы бронирований, поиск свободного столика по времени или по дате, а также рекомендательная система.
Основатели: Олег Мищенко, Павел Липисивицкий
Год основания: 2019
Позволяет веб-сайтам получать доход с контента без дополнительных действий, трудозатрат и специальных навыков. Comin предоставляет виджет электронной коммерции, который подбирает релевантный товар к содержанию страницы сайта с помощью машинного обучения.
Основатели: Святослав и Евгений Сербины
Год основания: 2019
Офисные переговорки от 1 до 4 человек, позволяют повысить эффективность работы сотрудников благодаря снижению общего шума в опенспейсе.
Основатели: Виктор Ковальчук, Владимир Лабо, Олег Шихалев
Год основания: 2018
Маркетплейс помогает купить автомобиль за границей (Европа, США), найти исполнителей пригона автомобиля. Площадка гарантирует безопасность сделки и дает возможность исполнителю найти клиента, а клиенту иметь дополнительную защиту.
Основатели: Евгений Компаниец, Антон Мельник
Год основания: 2019
Персональный ассистент с mixed-реальностью. Помогает спланировать питание как дома, так и в ресторанах, учитывая большое количество персональных факторов: цели, наличие аллергии, болезни, предпочтения по продуктам, кухне, вкусам, расположению ресторана и т. п.
Основатель: Евгений Кугук
Год основания: 2019
Экспертно-аналитическая информационная система, которая в режиме реального времени отслеживает все изменения с земельным банком и позволяет вести качественный учет для эффективного управления землей сельскохозяйственного назначения малых фермерских хозяйств, крупных агропредприятий и ОТГ.
Основатели: Данила Захаров, Алексей Ландырев, Ольга Мамчиц
Год основания: 2020
Мобильное приложение, которое позволяет бронировать разовую тренировку в любом клубе или студии. Единый абонемент во все фитнес-клубы Украины.
Основатели: Наталия и Александр Соколовы
Год основания: 2019
Сервис по поиску работы и кандидатов на вакансии, использующий фильтр отбора по soft skills. Рекрутер получает только подходящих кандидатов по нужным качествам для успешного выполнения конкретной работы. Кандидат работает с целевыми вакансиями.