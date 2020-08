Царицы полей: 20 женщин, которые играют заметную роль в агробизнесе

Часто компании, возглавляемые женщинами, более последовательны в реализации сложных стратегий, а их собственные управленческие компетенции гибко адаптируются к самым неожиданным событиям на рынке.

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и читатели портала womo.ua выбрали 20 женщин, которые играют заметную роль в агробизнесе. Список финалистов определялся читателями WoMo (30% голосов) и редколлегией (70% голосов).

Надежда Вайло возглавила предприятие "Велетень" в 1999 году. В то время сотрудникам несколько лет не выплачивали зарплату. "На этом предприятии работали мои родители, и мне было обидно, что дурят людей, четыре года не выплачивают зарплату, хозяйство совсем разваливается", — вспоминает Надежда. До этого она почти 20 лет проработала на предприятии главным экономистом.

Сегодня "Велетень" является успешным предприятием на Сумщине, в управлении которого 8 тысяч га сельхозземель.

Один из пунктов лидерской рутины Вайло — забота о сотрудниках. Предприятие предоставляет соцпакет: оплачивает поездки на море, в том числе за границу, всем дает беспроцентные ссуды на жилье.

Надежда награждена орденом "За заслуги" III степени. Является депутатом Сумской областной рады.

Галина Герега вместе с мужем Александром занялась агробизнесом в 2015 году. За пять лет их компания вошла в десятку крупнейших агрохолдингов страны по размеру земельного банка, а также по элеваторным мощностям.

Галина Герега в бизнесе с 1994 года, тогда она пришла на предприятие "Глыбочица" на должность заместителя директора. В 2003-м вместе с мужем основала компанию "Эпицентр К". За 17 лет из небольшого киевского магазина керамической плитки выросла национальная сеть супермаркетов "Эпицентр", которая объединяет более 60 торговых центров по всей Украине.

Основными принципами успешного бизнеса Герега называет веру в успех и движение вперед. Она уверена, что на украинскую продукцию есть спрос, а для отечественных производителей открываются новые возможности для развития.

В 2011 году Сюзанна Григоренко пришла в только что созданную Семенную ассоциацию Украины на должность юриста. Через четыре года стала исполнительным директором этой общественной организации. До этого ее работа была связана с экспертизой и регистрацией сортов растений.

По словам Григоренко, ее модель управления базируется на нескольких ключевых принципах: умении слушать и слышать, быстро принимать решения, учиться у более опытных людей, доверять подчиненным и делегировать полномочия. Также, по ее мнению, руководитель должен обладать такими качествами, как ответственность, настойчивость и целеустремленность. "А главное качество управленца — правильно оценивать ситуацию, чтобы при принятии решения опираться не только на прежний опыт, но и быть готовым действовать нестандартно", — говорит она.

В детстве Алла Власюк мечтала стать врачом, но пошла по стопам своих родителей — в сферу финансов. В промышленной группе ViОil работает почти с момента ее основания. За это время компания стала ведущей агропромышленной группой, которая входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров масложировой продукции в стране и обрабатывает 1,1 млн тонн семян масличных культур.

Власюк — заслуженный экономист Украины, кандидат юридических наук и депутат Винницкого городского совета. Кроме того, является главой общественной организации "Ассоциация для женщин Украины "Дія" в Виннице, цель которой — защита прав и интересов женщин, содействие продвижению принципов гендерного равенства, раскрытие профессиональных и деловых качеств женщин, поддержка их предпринимательской инициативы. Также Алла поддерживает многие благотворительные проекты. Издание "Новое время" внесло ее в топ-100 самых успешных женщин Украины.

Мария Осыка работает в агросекторе более 20 лет, из них 13 лет в NCH. До NCH возглавляла "Monsanto Украина". В ее зону ответственности входит управление портфелем агробизнеса NCH в Украине (группа компаний "Агропросперис"), развитие стратегии и определение новых направлений для инвестиций в агросектор Украины. Особое внимание Осыка уделяет развитию предпринимателей-совладельцев, поскольку именно такие люди, по ее мнению, создают добавленную стоимость. А чтобы воспитать предпринимателя-владельца, требуется изменение сознания и подхода к организации труда.

В компании действуют специальные программы: участие в прибыли (распределение среди сотрудников бонусного пула, заработанного выше планового процента возврата на капитал, установленного инвестором), партнерская программа (возможность вложить собственные средства в бизнес и получить дополнительную прибыль, равную финансовому результату компании). Под руководством Осыки в компании был сформирован портфель инвестиций в агропроизводства с постоянным возвращением капитала. С 2015 года в компании развивают платформу Supply chain — цепочку добавленной стоимости от поля к столу для малых и средних агропроизводителей Украины. Платформа охватывает комплекс всех необходимых товаров и услуг для агропроизводства и экспортных продаж.

Мария получила степень магистра экономики в Центральном европейском университете в Праге и степень MBA в бизнес-школе Р. Гуезуета Университета Эмори в США.

Владислава Магалецкая достаточно рано в своей трудовой деятельности заняла руководящие должности. Школу окончила с золотой медалью, университет — с красным дипломом. В студенческие годы совмещала учебу с материнством и работой.

Работа в госсекторе, по ее словам, стала испытанием. "Это была работа, которой приходилось отдавать всю себя без остатка. Твой рабочий день мог начинаться в 7 утра с эфира на телевидении, дальше — череда встреч и совещаний в министерстве, а вечером снова эфиры и различные обсуждения. В итоге дома я оказывалась далеко за полночь. И все это происходило в 2014 году сразу после Майдана: пустой бюджет, эмбарго России, неликвидные банки, отсутствие кредитования", — вспоминает она.

Владислава считает, что 80% результата дают всего 20% усилий. Поэтому она старается фокусироваться на тех проектах, где можно получить максимальный результат, правильно используя баланс времени.

С 2016 года Магалецкая является вице-президентом SigmaBleyzer и AgroGeneration, а также членом Национального совета реформ. Ее задача — усилить позиции украинских компаний на мировом рынке.

Она — кандидат технических наук, доцент кафедры сложного моделирования факультета кибернетики КНУ имени Т. Шевченко, выпускница программы Emerging Leaders Университета Гарварда.

Инна Метелева занимала должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины всего четыре месяца. Но за это время она запустила ряд стратегических проектов: аграрный реестр, объединяющий участников рынка, Аgro-Apex с доступом к кредитованию малых и средних агропроизводителей и учебный агрохаб для фермеров. Кроме того, она участвовала в реализации механизма упрощенной регистрации семейных фермерских хозяйств как физических лиц-предпринимателей, который позволит им легализовать занятость и получать из госбюджета компенсацию за уплаченный единый социальный взнос.

С июня этого года занимает должность заместителя председателя правления Украинской ассоциации финтех- и инновационных компаний, где руководит новым направлением — AgriFood Tech. На этой должности Метелева сосредоточится на digital-трансформации агрофуд-бизнеса, инновационных решениях, инструментах доступа к финансированию, взаимодействии агрофуд-сектора с украинскими и международными финтех-провайдерами.

Свою трудовую деятельность Ольга Трофимцева начала с преподавания. После окончания учебы в Национальном аграрном университете Украины в 1999 году стала там преподавать менеджмент внешнеэкономической деятельности и аграрной политики. Одновременно была координатором магистерских программ и заместителем директора Института магистерских программ, а через два года была назначена помощником проректора по международным отношениям.

В 2016-м назначена на должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции. С февраля по август 2019 года исполняла обязанности министра аграрной политики и продовольствия. После этого министерство было реорганизовано.

Трофимцева признается, что, работая в министерстве, труднее всего было совместить работу и семью. "Появилась привычка мало спать, довольствоваться небольшим количеством свободного времени. Кстати, очень хорошая привычка — эффективно использовать то время, что есть", — говорит она.

В июне появилась информация, что владельцы "Эпицентр К" Александр и Галина Гереги пригласили Ольгу усилить аграрное направление группы в качестве директора по развитию агрохолдинга "Эпицентр Агро".

Ирина Варагаш родилась в Трускавце в семье рабочих. После школы она поступила в сельскохозяйственный институт, однако быстро разочаровалась в будущей профессии после прохождения практики в селе, увидев, как реально обстоят дела. "После этого я изменила курс и пошла учиться на экономиста", — вспоминает она. Проработав девять лет бухгалтером, Варагаш решила реализовать себя в бизнесе.

Идея выпускать специальную детскую воду у будущей основательницы торговых марок "Малютка" и "Аквуля" возникла в начале 2000-х, когда ее старшего сына пришлось перевести на искусственное вскармливание. Тогда такую воду никто не выпускал. Сегодня производственный комплекс "Экония" — это высокотехнологичное предприятие, проектная мощность которого достигает почти 40 млн л фасованной в ПЭТ-бутылки воды в год. Это украинский производитель №1 детской питьевой воды. Кроме того, компания является одним из первопроходцев рынка и культуры потребления этого продукта.

Елена Сурменко в агробизнесе более 15 лет. Начинала свою карьеру на Киевской птицефабрике. Затем была работа в компании "Агромикс", где она занималась реализацией тукосмесей. Возглавив компанию "Ярило", отвечает за кадровую и финансовую политику, продажи и управление в целом.

Компания появилась на рынке всего семь лет назад и интенсивно развивается. Специализируется на разработке и внедрении в производство микроудобрений и удобрений со сбалансированным содержанием питательных веществ. В компании также занимаются созданием портативных лабораторий для почвенной и листовой диагностики.

Елена считает, что определяющим фактором развития компании являются люди. Она всегда нацелена на долгое сотрудничество, ценит людей, способных учиться новому. К слову, сотрудники компании регулярно проходят тренинги и обучение.

В работе Сурменко придерживается принципов честности и порядочности и того же требует от подчиненных. Она может простить ошибки, но не ложь.

Мария Колесник — ведущий аналитик украинского аграрного рынка. Последние три года руководит аналитическим департаментом и является заместителем директора ProAgro Group — информационного агентства, предоставляю­щего аналитические услуги предприятиям агрорынка. До этого 15 лет была руководителем аналитического отдела консалтинговой компании "ААА".

Окончила Киевскую бизнес-школу по специальности "инвестиционный менеджмент", где прошла курс обучения по программе CIIA. Также прошла обучение по совместной образовательной программе Чикагской товарной биржи (CME Group) и USAID "Управление ценовыми рисками" и "Школа фьючерсов на сельскохозяйственную продукцию".

У Колесник многолетний опыт подготовки инвестиционных проектов, проведения финансово-экономического анализа как в консалтинговом бизнесе, так и в многопрофильных холдинговых структурах.

Елена Дунина пришла в агробизнес восемь лет назад на должность финансового директора компании DuPont Pioneer в Восточной Европе. Через три года стала генеральным директором компании. В 2018 году была образована компания Corteva Agriscience, которая объединяет бизнес средств защиты DuPont, DuPont Pioneer и Dow AgroSciences. Это единственная в мире большая научно-исследовательская компания, занимающаяся исключительно сельским хозяйством. Дунина стала финансовым руководителем в Украине, Беларуси, странах Центральной Азии и Кавказа.

У Елены большой опыт внедрения международных финансовых стандартов отчетности. Она прошла обучение на специализированных тренингах глобального лидерства в японской корпорации при содействии американской бизнес-школы. Также обучалась на курсе IAS/GAAP по бюджетированию и отчетности.

В людях ценит честность, ответственность, обязательность, ориентированность на результат. Залогом успеха в бизнесе называет сплоченную команду.

В 1997 году молодого специалиста Елену Буркатовскую пригласил на работу в финансовый департамент владелец компании Анатолий Мартынов. Спустя семь лет она стала генеральным директором.

За время ее работы в компании провели реструктуризацию бизнес-модели, объединив большую сеть элеваторов с мощностью единовременного хранения более 1,1 млн тонн. Для эффективного управления от закупки сырья до получения готовой продукции присоединили Запорожский маслоэкстракционный завод мощностью переработки подсолнечника 2800 тонн в сутки, расширили рынки сбыта подсолнечного шрота, получили сертификаты Halal и Kosher, а также сертификат соответствия европейским экологическим стандартам ISCC EU.

"Чтобы сделать процессы управления более эффективными, топ-менеджер должен выступать в роли лидера, брать на себя ответственность за принятые решения, четко выстраивать систему ценностей в коллективе и, безусловно, иметь взаимопонимание с собственником и его доверие", — говорит Буркатовская.

Компания входит в топ-5 производителей нерафинированного подсолнечного масла и шрота, а также в топ-10 компаний по элеваторным мощностям в Украине.

На рынке агрохимии Татьяна работает уже более 12 лет. К команде ALFA Smart Agro присоединилась в 2016 году в качестве директора по маркетингу. В ноябре 2019-го стала коммерческим директором компании.

За несколько лет Татьяна вместе с командой провела ребрендинг компании, который помог вывести вчерашнего импортера в лигу ведущих производителей средств защиты растений и микроудобрений.

Реализация стратегии, основанной на разработке и производстве продуктов с качеством мирового уровня и сопровождении потребителей, позволила на равных конкурировать с международными компаниями и войти в топ-5 игроков рынка средств защиты растений.

Сегодня в ALFA Smart Agro созданы все условия для устойчивого роста компании — инновационный портфель продуктов, технологичное производство, динамичная дистрибьюторская сеть и собственные логистические возможности. И основная задача на этом этапе заключается в расширении сотрудничества с агропроизводителями, улучшении их доступа к финансовым ресурсам, формировании эффективных технологий защиты и предоставлении каждому клиенту высококвалифицированной агрономической поддержки.

Антонина Скляренко окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. После окончания учебы пошла работать в Украинскую зерновую ассоциацию. Затем в 2015 году для содействия развития зернобобовой отрасли в Украине было создано Сообщество производителей и потребителей бобовых. Скляренко возглавила общественную организацию.

Среди задач ассоциации — реализация программы развития посевов нута, чечевицы, фасоли на 2016-2020 годы, разработка и реализация новых программ, связанных с развитием бобовой отрасли в Украине, совместно с научными институтами, украинскими и международными организациями и другими заинтересованными лицами.

Скляренко — частый спикер на различных специализированных конференциях. Член исполнительного комитета Глобальной конфедерации бобовых (Global Pusle Confedeartion), в которую входят национальные бобовые ассоциации более чем из 40 стран. Занимается благотворительностью.

Екатерина Зверева имеет более 10 лет опыта в PR, GR и маркетинге агро- и технологических стартапов. Является сооснователем агротехнологического стартапа BIOsens, который разрабатывает продукты в сфере Internet of Things (IoT), используя биосенсоры для тестирования качества продуктов на микотоксины в кормах животных и зерновых. В 2017 году этот проект вошел в топ-100 лучших стартапов Восточной Европы по версии Financial Times New Europe 100.

Зверева основала медиаагентство для агробизнеса SAPIENZA. Является автором более 500 статей и публикаций по развитию плодоовощного бизнеса и по агромаркетингу.

В марте 2018 года стала международным консультантом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО). С мая 2019-го совмещает работу в FАО с должностью директора по развитию Украинской плодоовощной ассоциации. Зверева также руководит Международной информационно-аналитической платформой East-Fruit.com, предоставляющей независимую аналитику плодоовощного рынка.

С февраля 2020 года Екатерина является соучредителем бизнес-сообщества WE AGRI (Women Entrepreneurs Agri) — Национальной премии для женщин в агробизнесе, цель которой — показывать реальные истории женщин, которые занимаются предпринимательской, общественной, фермерской деятельностью.

Свою карьеру выпускница Ивано-Франковского национального университета нефти и газа Наталья Василюк начала в Прикарпатской финансовой компании в качестве директора по продажам и маркетингу. Затем работала финансовым директором Станиславской торговой компании. К агрохолдингу "Авангард", основанным ее братом Олегом Бахматюком, она присоединилась в 2007 году в должности генерального директора. В 2010-м Василюк вошла в состав совета директоров.

Агрохолдинг "Авангард" — крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе с долей рынка промышленного производства 30%, сухих яичных продуктов — 63%. За первое полугодие 2019 года агрохолдинг получил консолидированную выручку $84,8 млн, что на четверть больше в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. При этом экспортная выручка выросла на 57% и составила $44,8 млн.

Ирина Паламар выросла в селе на Виннитчине. С детства хотела стать председателем колхоза, как ее отец, поэтому и поступила в Винницкий аграрный университет.

Сегодня Ирина — известный аграрный эксперт и общественный деятель, совладелец и вице-президент крупной компании в сфере предоставления комплексных услуг для животноводства. Также она возглавляет Ассоциацию животноводов Украины.

Паламар занимается бизнесом вместе с мужем. Совместную компанию AVA Group в шутку называет их третьим ребенком. AVA Group — группа торгово-производственных компаний, занимающаяся разработкой и внедрением комплексных решений по кормлению, содержанию, ветобслуживанию и генетике молочного и мясного животноводства и птицеводства. Компания занимает 12,8% украинского рынка кормовых добавок. В ближайших планах AVA Group — выход на мировые рынки.

Глава Ассоциации животноводов. Идея ее создания возникла у Паламар вместе с производителями. Сегодня ассоциация объединяет 72 ассоциированных и 3500 неассоциированных членов — производителей молока и мяса.

Наталии было всего 19 лет, когда она открыла свой первый бизнес. Уже в 24 года она заработала первый миллион долларов. Идея создания бизнеса на полуготовых продуктах пришла к ней во время приготовления семейного ужина. Сейчас торговая марка "Готово" представлена на полках более 500 магазинов.

Начиналось все с команды из трех человек, сейчас в компании работает более 400 сотрудников, а годовой оборот составляет свыше $65 млн. За 17 лет существования компании Наталия меняла команды и принципы управления ими. Однако вскоре поняла, что главные звезды уже в команде, нужно только понять их стремления и создать условия для роста. Наталия признается, что ей повезло с сотрудниками, которые могут сами принимать решения и отвечать за свои действия.

Наталия — частый спикер на авторитетных бизнес-мероприятиях. Имеет три высших образования и степень President MBA.

Ирина Бровко со студенческих лет занимается наукой, а именно почвенной микробиологией. "Меня завораживала грунтовая биота, циклы преобразования элементов, все, что происходит в почве. Это была просто магия", — вспоминает Бровко. Она — кандидат биологических наук, имеет более 60 научных публикаций. Работала в научно-исследовательских институтах Национальной академии наук Украины и Национальной академии аграрных наук, где прошла путь от инженера до заведующей лабораторией.

В 2018 году решила сменить вектор деятельности и пришла в агробизнес — в компанию BioNorma на должность директора по науке и производству. Это биотехнологическая компания, которая занимается производством средств защиты растений и биопрепаратов.

Сейчас Ирина интересуется управлением персоналом, управлением проектами, построением системного бизнеса. "Мне очень интересно сочетать научную работу и бизнес, делать эти сферы взаимовыгодными друг для друга, а также повышать эффективность таких систем", — говорит она.