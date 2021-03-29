25 лучших финансовых директоров по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

Финансовые менеджеры — это те люди, без которых невозможен сложный и прибыльный бизнес. Все расчеты и тонкости бухгалтерии в Excel не удержишь. И это не говоря уже о международных нормах, которым должна соответствовать компания с глобальными амбициями. Именно такую непростую функцию — сохранить то, что есть, и приумножить необходимое — и выполняют финансовые директора.

В лонг-лист вошло 87 участников. Финальный рейтинг формировался на основании оценок экспертного жюри (70%) и редколлегии (30%). Эксперты оценивали участников по пяти критериям: репутация на рынке, эффективность, новаторское мышление, стратегическое планирование, антикризисное управление.

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Работает в компании с апреля 2020 года

Отрасль: энергетика

Свою карьеру Олег Тымкив начал в сфере консалтинга и аудита в EY Ukraine, а затем в PwC. До прихода в ДТЭК работал управляющим партнером PwC в Украине. Также он входил в региональные органы управления PwC в Центральной и Восточной Европе. Олег Тымкив является почетным членом Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (FССА) и сертифицированным аудитором Украины. В сферу его профессиональных интересов входили проекты по трансформации бизнеса, разработка и внедрение стратегий и повышение операционной эффективности для компаний государственного и частного сектора, консультации по вопросам инвестиционной деятельности. В ДТЭК Олег отвечает за стратегическое планирование, управление финансовыми рисками, привлечение финансирования и взаимоотношения с инвесторами.

Работает в компании с 1998 года

Отрасль: АПК

Виктория Капелюшная работает в МХП со дня основания компании. В 2006 году была избрана в совет директоров холдинга. По ее словам, 2020-й стал годом трансформаций для МХП. В компании сконцентрировали усилия на долгосрочных стратегических задачах: сведении до нуля рутинных операций и сервисных функций, переводе документооборота в электронную форму с полной интеграцией с учетной системой, внедрении функций управления рисками и комплаенс, усилении роли финансового бизнес-партнера в принятии управленческих решений бизнесом.

Виктория отмечает, что в целом МХП прошел кризисный 2020-й вполне рационально. "Плохой урожай внес некоторое количество негатива и повлиял в том числе на наши финансовые стратегии. Но он, как ни странно, дал нам возможность выстроить долгосрочные управленческие модели, которые делают нас сильнее", — говорит финансовый директор. В этом году в компании работают над формированием расширенного центра управленческой аналитики и внедрением функции интегрированного бизнес-планирования, связывающего стратегические планы бизнеса с тактическими и финансовыми.

Работает в компании с 2003 года

Отрасль: АПК

В конце прошлого года Kernel завершил процедуру выпуска семилетних евробондов на сумму $300 млн. В компании запустили три сервисных центра обслуживания для улучшения качества учета. Также среди достижений прошлого года двукратный рост отчетности в формате дэшбордов, реинжиниринг процесса закупок и переход на новую ERP-систему с электронным документооборотом.

В планах компании на этот год — завершить внедрение новой ERP-системы, оптимизировать процессы финансирования поставщиков зерновых и масличных культур, сократить сроки аудита годовой финансовой отчетности. Кроме того, финансовый департамент будет заниматься массовым переводом отчетности в формат дэшбордов, развитием и формализацией системы внутреннего контроля.

Работает в компании с 2000 года

Отрасль: металлургия

Денис Морозов до недавнего времени занимал позицию директора по финансам и экономике компании. В феврале 2021 года назначен первым заместителем генерального директора. Денис был инициатором трансформации финансовой системы компании. Все подразделения "Интерпайп", от головного офиса до производственных площадок, используют единую ERP-систему. Сегодня она объединяет не только украинские активы "Интерпайп", но и торговые представительства в США, Европе и на Ближнем Востоке.

Первым этапом внедрения ERP-системы стала унификация финансовой системы и создание "Единой фабрики платежей" — единой системы казначейских операций и консолидированной финансовой отчетности. Благодаря этому инструменту в компании централизовано финансовое планирование и казначейские операции, отлажено управление финансовыми потоками. Поэтапно вводится электронный документооборот. В 2019 году была внедрена машинная обработка входящей документации, что позволило свести к нулю вероятность человеческого фактора.

Работает в компании с октября 2019 года

Отрасль: FMCG

В подчинении Валентины Дячук шесть отделов: казначейство, бюджетирование, отчетность, финансовый и кредитный контроль, бухгалтерия, C&B. Финансовый департамент "ТЕДИС Украина" насчитывает 70 сотрудников.

Валентина пришла в компанию в октябре 2019 года. Главные изменения, которые она внедрила, были направлены на сохранение духа команды в условиях удаленной работы, улучшение взаимодействия работы отделов. "Это и еженедельные телеконференции с начальниками отделов, и ежемесячные со всем коллективом, что позволило каждому отделу не только презентовать свою работу, но и лучше понять свою роль в достижении целей всего финансового департамента", — рассказывает CFO. Она считает, что финансовый директор не должен замыкаться в пределах зоны ответственности своего департамента, а быть бизнес-партнером для СЕО и собственника компании. "Сейчас финансовый директор не просто закрывает профильные вопросы, а привносит свое видение в стратегическое развитие компании", — говорит она.

Работает в компании с 2017 года

Отрасль: ритейл

Андрей Цвых присоединился к "Metro Cash & Carry Украина" в январе 2017 года после 16 лет международной карьеры в различных представительствах Группы Danone. В прошлом году под его руководством почти 80% документооборота компании с поставщиками было переведено на EDI (электронный обмен данными. — Ред.). Также удалось достичь высоких результатов по управлению дебиторской задолженностью и cash flow. Кроме того, сделаны первые шаги в роботизации (RPA) некоторых активностей, а также значительная часть бухгалтерских операций переведена в Shared service center Metro в Индии.

В связи с пандемией на удаленную работу перевели все финансовые функции компании. "Мы даже научились закрывать отчетный период без присутствия бухгалтерии в офисе, что до кризиса казалось невозможным", — рассказывает Андрей. Несмотря на кризис и карантин, команда показала рекордный уровень вовлеченности (engagement rate) — 85%.

Среди задач финансового отдела на этот год — дальнейшая оптимизация и стандартизация процессов, переход на электронный документооборот (EDI) с клиентами, а также полный перевод внутреннего документооборота в "цифру".

Работает в компании с 2007 года

Отрасль: FMCG

Александр Зозуля работает в P&G Ukraine более 13 лет. Начинал свою карьеру в компании с позиции финансового менеджера отдела развития клиентов. С 2015 года занимает должность финансового директора.

В 2019-м компания объявила, что переходит на производство с нулевым показателем твердых отходов. Суммарно за год заводы P&G в Украине перерабатывают или повторно используют 3,8 тыс. тонн твердых отходов: деревянных палет, бумажных отходов, металлолома, полиэтилена и пластика, а также измельченных отходов.

За время своей деятельности в Украине компания инвестировала более $270 млн в разработку и внедрение инновационных решений в украинское производство, чтобы создавать качественные товары и при этом сохранять ресурсы планеты. Выручка компании за 2019 год составила 3,7 млрд грн, чистая прибыль — 395 млн грн.

Работает в компании с 2006 года

Отрасль: металлургия

Юлия Данкова занимала руководящие должности в сфере финансов на предприятиях группы "Метинвест". Финансовым директором холдинга работает с июля 2016 года. Топ-менеджер признается, что работа на производственном предприятии позволила ей досконально разобраться в производственных процессах.

Осенью 2019 года компания столкнулась с кризисом на рынке стали. По словам Юлии, компании удалось войти в 2020 год уже подготовленными: все меры по управлению денежным потоком, затратами, рабочим капиталом были внедрены.

В прошлом году группа "Метинвест" начала сотрудничество с международной финансовой организацией "Черноморский банк торговли и развития" и получила семилетний кредит в размере 62 млн евро для финансирования проектов капитальных инвестиций на горнодобывающих активах. Также компания привлекла более $70 млн в рамках других кредитных линий, в том числе три долгосрочных кредита под гарантии европейских экспортных кредитных агентств на сумму около 50 млн евро.

Работает в компании с августа 2019 года

Отрасль: общественное питание

Среди достижений прошлого года Александр Богородов называет запуск системы электронного документооборота по первичным бухгалтерским документам, изменение зон ответственности и упрощение бизнес-процессов в финансах. Кроме того, летом подключили второго партнера к сервису доставки по всей сети — украинский сервис Raketa. На тот момент доставкой заказов эксклюзивно занимался испанский сервис Glovo.

В связи с пандемией в компании провели переговоры по снижению ставок аренды с большинством арендодателей, увеличили отсрочки платежей от поставщиков. Также перешли на краткосрочное планирование и уменьшили до минимума списание остатков продукции за счет пересмотра промоактивностей.

На этот год среди задач финансового департамента пересмотр и ускорение процесса финансового моделирования при запуске новых ресторанов, а также повышение уровня прибыльности компании за счет детального контроля затрат и минимизации влияния внешних факторов.

Работает в компании с 2009 года

Отрасль: ритейл

Лилия Воленко работает на позиции финансового директора в сети EVA уже более 20 лет. В прошлом году в связи с пандемией у компании была одна задача — стабилизировать финансовую ситуацию, то есть сбалансировать затраты с доходами. Локдаун способствовал развитию онлайн-продаж и выходу на новый уровень клиентоориентированности. Также в компании провели масштабную реорганизацию логистической структуры: склад интернет-магазина EVA уже обслуживает 20 тыс. заказов в день.

Сейчас в сети EVA 1045 магазинов в 350 населенных пунктах Украины и 8 млн участников программы лояльности. Ежемесячно в магазинах сети совершается более 10 млн покупок. Компания занимает 70% рынка в объеме национальных розничных сетей.

Возглавляет направление с 2019 года

Отрасль: IT

У Евгения Николайчука более 10 лет опыта в сферах финансовой отчетности, аналитики деятельности предприятий и аудита. В холдинге отвечает за создание и развитие функции финансов, внедрение системы долгосрочного планирования, автоматизированных систем учета, внедрение системы финансового контроля, аудита и аналитической отчетности. Одна из ключевых его задач как финансового директора — поддержка основателей холдинга в процессе принятия инвестиционных решений. "Мы в холдинге ежедневно решаем задачи, как надежно управлять финансами и при этом не застревать в бюрократии, а, наоборот, наращивать скорость экспансии бизнеса", — говорит топ-менеджер.

Евгений отмечает, что для него важно наблюдать прогресс развития холдинга и его экспансию на мировые рынки. Людей в команду финансовый директор выбирает по ценностям. "Главное, чтобы человеку было не все равно, чтобы он не прятался по углам, а сам брался за задачи. Наверно, этот драйв и видение смысла в своей работе сейчас важны как никогда", — говорит CFO.

Работает в компании с 1998 года

Отрасль: ритейл

Виктория Кострома стояла у истоков создания компании — 23 года назад начала выстраивать финансовую вертикаль группы. Самым успешным проектом 2020 года стало подписание долгосрочного кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития на сумму $60 млн для развития инвестиционной программы ритейл-бизнеса и запуска первого в Украине "зеленого" супермаркета в соответствии с принципами "зеленого" строительства зданий BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

В начале года Антимонопольный комитет Украины сообщил о намерении ООО "Сильпо-ФУД", входящего в Fozzy Group, выкупить активы группы "Фуршет".

Fozzy Group — один из крупнейших украинских ритейлеров с 700 торговыми точками по всей территории страны. В 2019 году выручка группы выросла на 18% и составила 78,2 млрд грн. В штате более 55 тыс. человек.

Работает в компании с 2017 года

Отрасль: металлургия

У команды Сергея Пличко среди достижений прошлого года значительное улучшение рабочего капитала компании, подписание соглашения с ЕБРР по финансированию строительства нового кислородного блока, а также финансирование мероприятий по борьбе с COVID-19 в регионе.

Несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса, финансовому департаменту удалось значительно снизить себестоимость продукции, в том числе постоянных затрат, что позволило компании выйти из зоны убыточности. Кроме того, была пересмотрена программа финансирования капитальных инвестиций и операционных затрат с целью сохранения высокого уровня ликвидности.

На этот год в планах CFO обеспечить финансирование программы капитальных инвестиций свыше $300 млн, значительная часть которой направлена на проекты, связанные с уменьшением влияния производственной деятельности предприятия на окружающую среду, а также удержать себестоимость продукции на конкурентоспособном уровне в период роста цен на сырье и энергоресурсы.

Работает в компании с 2019 года

Отрасль: медиа

Дмитрий Тузов начал профессиональную карьеру в сфере экономики в 2004 году. К команде 1+1 media присоединился в 2019-м и вошел в состав членов правления компании.

Достижением нестандартного 2020 года стало то, что 1+1 media вышла из острого периода пандемии с большим запасом финансовой прочности, чем вошла в него. Финансовая структура компании за год была существенным образом изменена: в группе 1+1 media были выделены отдельные бизнес-юниты с акцентом на финансовую эффективность. "Взаимодействие таких бизнес-юнитов строится на рыночных условиях, что позволяет четко отслеживать вклад каждого в консолидированный результат и устанавливать целевые показатели", — объясняет Дмитрий.

На период жесткого карантина (весна-лето 2020-го) была разработана специальная программа занятости, где анализировали загруженность каждого сотрудника. Также компания инвестировала в развитие персонала: осенью прошлого года 1+1 media запустила программу обучения для менеджеров "Лига плюсов". Один из модулей программы — "Финансы для нефинансистов", чтобы менеджеры лучше понимали задачи и показатели компании.

Работает в компании с января 2020 года

Отрасль: фармацевтика

У Дмитрия Макаренко большой опыт работы в сфере финансов с розничными и производственными компаниями в фармацевтической и строительной отраслях.

В конце 2019 года немецкая фармкомпания STADA приобрела часть фармбизнеса группы Biopharma, где Дмитрий был финансовым директором. Он отвечал за финансовое сопровождение сделки, а также участвовал в процедуре разделения активов. "Разделение активов — серьезная задача для финансистов, требующая тщательного планирования и глубокого контроля существующих финансовых потоков, их структурирования и грамотного запуска в новой структуре", — объясняет Дмитрий. После завершения сделки он стал финансовым директором украинского бизнеса STADA.

Дмитрий считает, что ключевая роль CFO во время кризиса — обеспечивать ликвидность, работать с кредиторами, оптимизировать расходы, модерировать процесс принятия решений, постоянно поднимая вопрос о финансовой и экономической целесообразности тех или иных действий.

Работает в компании с декабря 2006 года

Отрасль: FMCG

Ирина Нестеренко рассказывает, что начало коронакризиса совпало с моментом утверждения годового бюджета корпорации на 2020 год. В компании сразу приняли решение не ориентироваться в своей деятельности на годовой бюджет, а перейти на ежемесячное бюджетирование.

В компании была пересмотрена система KPI по ключевому менеджменту для достижения максимальных результатов в условиях неопределенности. Кроме того, в "Биосфере" провели анализ ассортимента и сократили около 25% позиций. "Мы понимали, что основной акцент нужно делать на генерирование денежного потока, поэтому нам было необходимо высвободить определенные ресурсы из оборотного капитала", — объясняет топ-менеджер.

Среди достижений прошлого года Ирина называет внедрение ERP на базе "1С УПП" и системы учета и отчетности по ТОС, разработка и внедрение системы KPI для отдела управления цепочками поставок, в результате которой сократился период оборотности ТМЦ. Кроме того, компании удалось привлечь финансирование в размере около 7 млн евро от Raiffeisen Bank International (Вена) с целью финансирования капитальных инвестиций.

Работает в компании с октября 2019 года

Отрасль: телеком

Борис Долгушин имеет большой опыт работы в сфере телекоммуникаций. С 2013 по 2018 год был членом набсовета "Киевстар" и старшим менеджером по бизнес-контролю, слияниям и поглощениям международного телекомоператора Vimpelcom ltd (Нидерланды). Затем руководил финансами и был региональным директором по FP&A и бизнес-контролю в VEON. Финансовым директором в "Киевстар" назначен в октябре 2019 года.

У Бориса достаточный опыт в сфере глобального финансового управления и контроля, управления региональными финансовыми функциями, включая планирование и анализ, бизнес-контроль, МСФО / бухгалтерский учет, казначейство, коммерческое и технологическое финансирование, в приведении внутренней и внешней отчетности в соответствие стандартам для публичных компаний США и Европы.

Работает в компании с 2011 года

Отрасль: управляющая компания

Юлия Кирьянова с 2011 года занимает должность финансового директора, а с октября 2015-го совмещает финансовую функцию с должностью первого заместителя гендиректора холдинга.

В сферу ее обязанностей входит формирование и реализация финансовой и налоговой стратегии, формирование и подтверждение аудиторами финансовой отчетности, финансовый контроль, управление ликвидностью, перераспределение денежных ресурсов, финансовое структурирование сделок по покупке, продаже, слияниям и поглощениям и партнерствам.

Юлия отмечает, что в связи с пандемией в 2020 году в компании наблюдалось снижение прибыльности и, соответственно, налоговой нагрузки. "При этом мы выполняем наши производственные планы. Например, физические объемы добычи газа по группе компаний Smart Energy были рекордными с момента нашего вхождения в этот бизнес, достигнув 400 млн куб. м в прошлом году", — говорит она.

Работает в компании с 2016 года

Отрасль: ритейл

К проекту ЦУМ Киев Марина Пашкур присоединилась в июне 2016 года, а уже через полгода универмаг открыл двери для посетителей. "Первым и самым большим вызовом был запуск финансовой модели с нуля, аналогов которой не было в Украине", — вспоминает Марина. Финансовая модель разрабатывалась таким образом, чтобы глубоко анализировать структуру продаж и эффективность работы брендов, категорий, в том числе арендаторов. Также большую часть документов, связанных с доходной частью проекта, вывели в электронный документооборот. Диджитализировали товарное движение по ЦУМу: прием, перемещение товаров, инвентаризация происходят не на бумаге, а благодаря гаджетам и сразу отображаются в учетной системе.

Отбирая людей в команду, Марина лично проводит финальные собеседования с каждым кандидатом. "Это позволило сформировать сильную команду, с которой мы вместе работаем почти пять лет с минимальной текучестью кадров", — говорит CFO.

Работает в компании с 2012 года

Отрасль: АПК

Виктор Гладкий работает в компании "Астарта-Киев" финансовым директором с апреля 2012 года. Также занимает должность исполнительного директора А холдинговой компании Astarta Holding N.V. и входит в совет директоров компании.

С его приходом в компании внедрили лучшие бизнес-практики и процессы. Он стал одним из инициаторов создания и активным участником реализации комплексной системы IT-решений для управления агробизнесом "Агричейн".

В текущем году компания продолжает свою работу по повышению операционной эффективности, оптимизации бизнес-процессов, уменьшению себестоимости продукции и реализации политики устойчивого развития.

Работает в компании с 2018 года

Отрасль: FMCG

У Юлии Науменко 18-летний опыт работы в сфере FMCG в направлениях финансового контроля, аналитики в маркетинге и отделах продаж. Наиболее успешными можно считать проекты по выделению бизнеса в отдельные компании, а также проекты по трансформации финансовой отчетности в стандарты IFRS.

Уже три года Юлия работает в компании Unilever на позиции финансового директора и является финансовым бизнес-партнером для коммерческих функций. Наиболее важные направления деятельности — финансовое планирование и анализ, подготовка налоговой стратегии, управление денежными потоками и эффективное использование инвестиций для достижения стабильного прибыльного роста компании.

Работает в компании с февраля 2020 года

Отрасль: пищепром

До прихода в PepsiCo Мария Царенко 15 лет работала в компании Unilever. В начале прошлого года пришла в PepsiCo на позицию финансового директора. Среди ее достижений в компании — усиление финансовой функции (FP&A, Revenue Management) в роли бизнес-партнера для организации, усиление контроля за инвестициями.

В связи с коронакризисом в компании усилили контроль дебиторской задолженности, разработали программы поддержки для каналов продаж, наиболее подверженных влиянию пандемии, оптимизировали работу с первичными и внутренними документами. Это помогло обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Кроме того, проводилась регулярная оценка рисков и возможностей для бизнеса, работа со сценариями для понимания влияния на основные финансовые показатели.

В планах на этот год обеспечить рост прибыли, а также трансформировать бизнес для повышения гибкости и адаптивности в новых реалиях с помощью таких инструментов, как электронный документооборот, трансформация процесса планирования и т. д.

Работает в компании с января 2020 года

Отрасль: нефтегаз

Петрус ван Дрил имеет 30 лет опыта работы на различных позициях в компании Shell, начиная с финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности.

В "Нафтогазе" отвечает за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, разработку финансовой политики, принципов и процедур группы. Также в его обязанности входит управление процессами финансового прогнозирования и планирования, обеспечение средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций.

Петрус ван Дрил изучал управление бизнесом в Университете Эразма Роттердамского по направлению "финансовый и экономический менеджмент". Также учился по программе обмена в Венском университете экономики и управления бизнесом.

Работает в компании с 2018 года

Отрасль: FMCG

По словам Алексея Телицына, прошлый год был успешным для "JTI Украина". В компании начали использовать новую версию SAP и продолжили упрощать рабочие процессы. В 2020-м компания дважды платила дивиденды, что подчеркивает ее финансовую состоятельность.

В "JTI Украина" успешно справляются с вызовами COVID-19. Обеспечили безостановочное функционирование "финансовой машины": оплачивали счета, вели учет, соблюдали корпоративный контроль. "Никакого снижения стандартов не было. Я очень горд нашей командой, продемонстрировавшей чрезвычайную гибкость и профессионализм в реагировании на этот важнейший вызов, что привело нас к успеху", — говорит Алексей.

Сейчас в компании продолжают работать над электронным документооборотом. В начале 2021 года поменяли систему, которая поддерживает процессы деловых поездок для лучшей управляемости этими расходами и снижения издержек. В этом году планируют завершить трансформацию некоторых бизнес-процессов, в том числе бухгалтерского учета.

Работает в компании с 2009 года

Отрасль: управляющая компания

Дмитрий Рыбальченко имеет 17-летний опыт работы в качестве специалиста по внешнему и внутреннему аудиту, разработке схем налогового планирования, управления финансами и финансовыми службами. Сопровождал крупные проекты по привлечению долгового и акционерного финансирования, операции с финансовыми активами по реструктуризации задолженности, DueDiligence, построению систем управленческого учета и отчетности, внедрению ERP-систем и систем бюджетирования.

Дмитрий считает, что финансовый директор должен быть не только финансистом, а еще управленцем и немного эйчаром: понимать своих сотрудников, чтобы сплотить их для достижения общих целей. Также CFO должен видеть направления развития своей компании и доносить топ-менеджменту и акционерам плюсы и минусы каждого решения. "Для этого необходимо прокачивать не только финансовые компетенции, но и управленческие", — говорит он.

В 2020-м в компании максимально сохранили персонал и увеличили расходы на мотивацию сотрудников. Не обошлось без оптимизации затрат. В частности, пришлось заморозить рост заработной платы, но одновременно в компании внедрили реферальную программу, предусматривающую вознаграждение сотрудникам за привлечение клиентов.