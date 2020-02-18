ТОП-30 лучших финансовых директоров Украины по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

Действительно, хороший финансист знает, где потратить, а где сэкономить. Не удивительно, что именно корпоративные финансисты чаще всего становятся генеральными директорами своих компаний.

Благодаря экспертам мы составили рейтинг лучших финансовых управленцев. В список вошли более 70 CFO крупнейших компаний, ведущих свою деятельность на территории Украины.

Финальный рейтинг формировался из двух оценок: экспертного жюри (80%) и голосования читателей на delo.ua (20%). Экспертная группа оценивала управленцев по пятибалльной системе по пяти критериям:

Эксперты также могли предложить кандидатов, заслуживающих, по их мнению, высокой оценки. Некоторые члены жюри оценивали кандидатов на условии анонимности.

Немного статистики

Больше всего в рейтинге представителей FMCG-отрасли, АПК и ретейла. В нашем рейтинге равное количество мужчин и женщин управленцев (15 женщин и 15 мужчин). Также почти равное количество представителей украинских и международных компаний (16 украинских и 14 международных).

Эксперты, которые помогали нам определиться с лучшими финансовыми директорами

Эксперт в вопросах подбора персонала в Украине и странах СНГ. В рекрутинговом бизнесе 17 лет. Ключевой опыт — это поиск профессионалов уровня совета директоров, руководителей бизнеса, финансовых директоров, HR-директоров, директоров по маркетингу и продажам. Является личным советником собственников и CEO в вопросах ключевых кадровых решений, организационного развития и корпоративного управления. Компания Boyden является соорганизатором Форума финансовых директоров в Украине и ежегодного исследования для финансовых директоров CFO Salary Survey.

Отвечает за поиск, оценку и развитие руководителей высшего звена для финансовых институтов, сферы профессиональных услуг и крупных промышленных компаний. Также Анна активно участвует в оценке руководителей и управленческих команд.

Создатель одного из самых известных В2В-брендов в нашей стране. Автор концепции Total HR (так называемого "единого окна"), которая предусматривает возможность комплексного обслуживания клиентов у одного провайдера по целому ряду услуг, таких как рекрутинг, аутстаффинг, лизинг персонала и кадровый консалтинг.

Ключевые компетенции: реализация международных проектов в сфере стратегического развития бизнеса, трансформация корпоративных продаж и операционной эффективности. Член международных и украинских организаций в сфере корпоративной безопасности: ASIS, ACFE, АПКБУ. Председатель комитета форензик и ревизор АПКБУ. Эксперт форензик и финансовых расследований.

Представляем 30 лучших финансовых директоров страны

Занимает должность с 1998 года

Виктория Капелюшная работает в МХП со дня основания компании в 1998 году. В 2006-м избрана в совет директоров холдинга. Наиболее известна успешным привлечением финансирования на мировом рынке. В 2006-м под руководством Виктории холдинг первым из украинских агрокомпаний разместил евробонды. В 2008-м компания вышла на IPO и разместила акции на Лондонской фондовой бирже.

В 2018 году МХП привлек во время выпуска новых евробондов более $500 млн, а в 2019-м выпустил первые десятилетние бонды в корпоративном и банковском секторах Украины, что свидетельствует о высоком доверии со стороны международных инвесторов. Также в прошлом году агрохолдинг завершил одну из самых крупных сделок по покупке словенской группы Perutnina Ptuj.

Виктория признается, что таких результатов удалось достичь благодаря командной работе. "Я не могу назвать что-то личной победой, ведь мы все делали вместе с командой. Поэтому главное достижение и победа — это то, что нам удалось собрать сильную команду профессионалов, которая умеет сворачивать горы", — говорит она. В 2019 году Виктория получила государственную награду — орден княгини Ольги III степени.

Занимает должность финансового директора с 2011 года

Виктория Смародина с 2017 года занимает должность члена наблюдательного совета компании, второй раз была избрана в апреле 2018-го. Также является членом Комитета по вопросам назначений и вознаграждений наблюдательного совета, Комитета по аудиту наблюдательного совета, Комитета по инвестициям и науке наблюдательного совета и Комитета по вопросам развития и маркетинга. До того, как стать финансовым директором, возглавляла отдел внутреннего аудита.

Под руководством Виктории компания перешла на единую систему финансового учета на основе международных стандартов финансовой отчетности. Также были внедрены современные политики ведения и подготовки управленческой отчетности, бюджетирования и казначейства.

Свою карьеру Виктория начинала в авиакомпании МАУ, затем 13 лет работала в компаниях "большой четверки" — Ernst and Young и Deloitte. Является сертифицированным бухгалтером, членом АССА (Association of Chartered Certified Accountants).

Занимает должность директора финансового департамента с декабря 2007 года

Вера Витинская работает на руководящих должностях в торговых сетях с 2006 года. Своим главным проектом называет успешное развитие сети Eldorado. В марте 2019-го назначена СЕО компании. За время работы в Eldorado под ее руководством было реализовано множество проектов. "Я не могу сказать, что это были мои личные достижения, ведь над сложными проектами работает команда. Один финансовый директор не может достичь больших результатов. Но я точно могу сказать, что именно команда — мое самое большое достижение", — говорит Витинская.

Топ-менеджер уделяет большое внимание развитию команды. Сотрудники финансового департамента регулярно проходят обучение как в дистанционной, так и в очной форме. Кроме того, в компанию приглашаются ведущие эксперты для проведения тематических лекций.

В ближайших планах компании активное развитие IT-технологий с целью улучшения сервиса. Сейчас в процессе разработки проект ERP (система планирования ресурсов предприятия). Также компания собирается запустить новый формат магазинов, в которых будет использоваться искусственный интеллект, с помощью которого клиент будет меньше времени тратить на покупку.

Занимает должность с 2003 года

Работает в "Кернел" больше 15 лет и отвечает за финансовую функцию группы. Финансовый департамент под руководством Анастасии является активным участником процессов развития и трансформации в компании. "Мы поддерживаем проекты коллег во всех бизнес-направлениях "Кернел" и управляем изменениями", — говорит она.

Главными акцентами 2019/2020 финансового года Анастасия Усачева называет рост возврата на капитал и расширение использования инструментов Business Intelligence, а также запуск второго этапа обновления системы управления бизнес-процессами с помощью ERP-решений нового поколения на базе Microsoft Dynamics NAV 2018. "Это ключевой проект на пути повышения эффективности бизнес-процессов, функции контроллинга и автоматизации бухгалтерских операций", — уточняет она.

Также в этом маркетинговом году финансовый департамент "Кернел" работает над сокращением сроков подготовки консолидированной отчетности, оптимизацией кредитного портфеля и централизацией некоторых функций учета.

Занимает должность с декабря 2018 года

Татьяна Грязнова работает в YASNO с момента ее создания. С 1 января прошлого года компании как поставщику энергетических услуг пришлось работать с нулевым балансом. Несмотря на опасения, что компания будет испытывать значительный дефицит оборотного капитала из-за предыдущей дебиторской задолженности потребителей, команде под руководством Татьяны удалось сбалансировать денежные потоки и выровнять финансовый результат. "За год нам удалось выстроить бизнес с нуля и улучшить качество услуг", — говорит СFO.

Татьяна больше чем классический финансовый директор, она смотрит на вещи шире, отчасти как маркетолог. С ней советуются при разработке и запуске новых энергоэффективных продуктов. Она помогает сделать так, чтобы новая интересная идея стала со временем коммерчески успешной.

Татьяна считает, что финансист, который слепо следует цели уменьшения расходов, тормозит развитие компании. "Моя задача как финансового директора — направлять развитие бизнеса к наилучшему результату оптимальным путем", — говорит топ-менеджер.

В прошлом году окончила MBA в сфере энергетического менеджмента.

Занимает должность с 2018 года

Игорь Кублицкий был назначен финансовым директором "Мрия Агрохолдинг" в сентябре 2018 года, а после ее слияния с CFG (Continental Farmers Group) в единый бизнес "Континентал Фармерз Групп" продолжил успешно управлять финансовым департаментом объединенной компании.

Кублицкий окончил Харьковский государственный университет, Central European University (Будапешт, Венгрия) и IESE Business Scholl (Барселона, Испания). Имеет более чем 20-летний опыт работы на управленческих должностях в компаниях с украинским и международным капиталом. В частности, до прихода в "Континентал" Игорь возглавлял финансовое направление в ДТЭК и был директором по трансформации в "АрселорМиттал Кривой Рог".

Занимает должность с декабря 2015 года

Вадим Кунцевич — сертифицированный аудитор Украины, сертифицированный аудитор банков Украины и действительный член АССА (Association of Chartered Certified Accountants). В компании отвечает за повышение финансовой эффективности. До прихода в "Датагруп" 13 лет работал в украинском офисе компании KPMG, пройдя путь от ассистента аудитора до директора департамента аудита.

Вадим считает, что если ты хочешь быть лидером, нужно исключить мышление в стиле "почему это невозможно". Он также говорит, что опытный финансист должен быть немножко юристом, продавцом и маркетологом, чтобы хорошо чувствовать своего клиента и знать, какие услуги ему нужны будут завтра.

Занимает должность с октября 2019 года

До прихода в TEDIS Валентина 20 лет работала в международных компаниях. Отмечает особенную корпоративную культуру в компании. "Это культура украинской компании, потому что одно дело, когда тебе спускается американская или английская культура, и совсем другое, когда есть своя внутренняя культура, как у ТEDIS", — отмечает топ-менеджер.

В TEDIS финансовый директор работает всего четыре месяца, но признается, что в компании все очень динамично и уже с первого дня ты должен давать результат и генерировать идеи. "Задания, которые мне были даны на испытательный срок, это не просто ознакомиться с отделами, а найти финансирование, улучшить процессы и т. д. Для меня всегда был очень важен результат", — говорит Валентина.

Самым важным достижением в работе называет развитие и мотивацию команды, когда подчиненные, выросшие под ее началом, перерастают руководителя.

Занимает должность с 2009 года

Все масштабные проекты компании были реализованы при непосредственном участии финансового департамента под руководством Лилии Воленко. "Где-то финансовый департамент выступает флагманом и интегратором изменений, где-то техническим исполнителем. Самое важное — это результат, который достигается только при командной работе всех участников", — уверена Лилия.

В EVA очень взвешенная финансовая политика. Внутренние инвестиции компании, включая оборотный капитал, на 70-85% финансируются за счет собственной прибыли. Как следствие, с каждым годом соотношение внешнего долга к EBITDA улучшается.

В компании особое внимание уделяют развитию людей. Для ключевых сотрудников действует Академия успеха, где они повышают свои управленческие компетенции. От финансового департамента в ней обучаются 15 человек по индивидуальным планам профессионального развития. В этом году в EVA начали вести финансовую отчетность по стандартам МСФО, а это требует соответствующей сертификации сотрудников финансового департамента.

Занимает должность c января 2017 года

Под руководством Андрея в компании была оптимизирована и централизована структура финансового и ІТ-отдела, построена функция внутреннего аудита, создан отдел некоммерческих закупок. Как следствие, существенно повысилось качество групповой отчетности. За последние два года оценка качества отчетности (financial reporting scoring) выросла с 70 пунктов до 99 (из 100 возможных), что вывело "METRO C&C Украина" на первое место в рейтинге группы METRO (для сравнения, позиция в 2017 году — в третьем десятке).

Андрей выступал внутренним спонсором кросс-функционального проекта по внедрению системы оценки потребительской лояльности в компании. Индекс потребительской лояльности (NPS) за год превысил 50%, что существенно выше среднего показателя в отрасли. Также был соспонсором проекта по открытию первого магазина МЕТРО за последние семь лет в Чернигове.

Среди задач и планов на этот год — проекты по дальнейшей экспансии и реконструкции существующих магазинов, внутреннее "спонсорство" проекта Lean Operating Model (эффективная операционная модель), внедрение и продвижение в компании культуры lean и постоянных улучшений, а также дальнейшая цифровизация документооборота, построение цифровой культуры (e-Documents), ІТ-поддержка цифровых бизнес-проектов (e-commerce и т. д.).

Занимает должность с 2015 года

Дмитрий Грищенко имеет 20-летний опыт работы в сфере финансов в международных компаниях, таких как SUN InBev, KNAUF. В Danone Ukraine работает более пяти лет.

Руководил внедрением SAP на предприятиях, а также отчетности по МСФО и US GAAP. Имеет большой опыт реорганизации существующих финансовых бизнес-процессов с учетом высоких стандартов и требований международных компаний, а также организации финансового подразделения с нуля. На счету Дмитрия также реорганизация группы в одно юридическое лицо с годовым оборотом 200 млн евро, эффективное руководство большими командами. Участвовал в проектах международных инвестиционных фондов в Украине. Получил степень Executive MBA в Эдинбургской бизнес-школе.

Занимает должность с октября 2015 года

Максим имеет более 15 лет опыта в управлении финансами в компаниях FMCG сектора, сельского хозяйства и нефтегазовой отрасли. В "Сингента" на должности финансового директора работает более четырех лет. Ключевыми достижениями своей работы в компании называет повышение эффективности управления оборотным капиталом, успешную реструктуризацию дебиторской задолженности с рядом контрагентов, развитие персонала финансовой функции и повышение их профессиональной квалификации, а также интеграцию приобретенных компаний. В 2018 году Syngenta приобрела четыре инновационные компании, среди которых Nidera Seeds, Strider, Abbott and Cobb и FarmShots. Осенью прошлого года Syngenta купила провайдера сервисов в отрасли цифрового сельского хозяйства The Cropio Group. Это позволит компании занять лидирующие позиции в сегменте цифровых решений по управлению агропроизводством.

Для удержания маржинальности и рентабельности бизнеса в компании внедряют элементы систем Six Sigma и LEAN, повышают продуктивность цепочки поставок, процессов закупки, логистики и производственных процессов.

Занимает должность с мая 2019 года

Рой Алан Корниш родился в Великобритании. Получил диплом специалиста в бухгалтерском учете в Институте присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса. У него многолетний опыт работы в финансовой сфере в крупных международных компаниях FMCG-сектора. Свою карьеру в пивоваренной отрасли начал в 1995 году в SABMiller, где работал на должности финансового директора в Венгрии, Украине и странах Африки. В 2012-м пришел в компанию Efes Russia, где был финансовым директором, а после слияния Efes Russia и ABInbev Russia в апреле 2018 года стал управлять финансами в ABInbev/Efes.

Весной 2019 года Рой присоединился к команде Carlsberg Ukraine. В компании руководит финансовым департаментом, а также отвечает за реализацию долгосрочной стратегии Carlsberg Group "SAIL"22".

Дмитрий Сережин имеет большой опыт работы в банковской сфере, в том числе на руководящих должностях. К команде Альфа-Банка Украина присоединился в 2012 году. В течение пяти лет Дмитрий занимал должности первого заместителя председателя правления, члена правления и первого вице-президента, курировал финансовые службы и казначейство, работу на финансовых рынках Альфа-Банка Украина, а также отвечал за разработку стратегии.

В 2017 году занимал должность генерального менеджера Укрсоцбанка в период интеграции Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка в единую банковскую структуру, которая успешно завершилась в октябре 2019 года.

В мае 2019 года Дмитрий Сережин был избран членом правления и главным финансовым директором Альфа-Банка Украины, продолжая эффективное стратегическое управление финансовыми службами, рынками и казначейством банка.

Занимает должность с сентября 2018 года

Алексей более 20 лет управляет различными финансовыми функциями, руководит финансами в целом на многих рынках JTI бывшего СНГ и в странах ЕС. Вместе с коллегами развивал бизнес компании во многих странах, увеличивая долю рынка компании и улучшая портфель продуктов. "Иногда мы обеспечивали рост буквально с нулевых объемов", — вспоминает Алексей.

Активно участвовал в организации юридических лиц и их ликвидации, а также в интеграционных процессах JTI и Gallaher на отдельных рынках. Руководил внедрением программного обеспечения SAP в одном из подразделений Gallaher. Вместе с коллегами из отделов финансов, продаж и маркетинга Алексею удалось существенно упростить многие рабочие процессы в компании, что выразилось в сокращении издержек и увеличении скорости операций.

В компании продолжают тестировать рабочие процессы в целях их дальнейшего упрощения и роста качественных показателей. Но приоритетной задачей всегда было и остается развитие персонала. "Больше всего я горжусь хорошими людьми, которых мне удалось нанять на работу и чье профессиональное развитие я поддержал", — говорит Алексей.

Занимает должность с февраля 2019 года

Ирина Однорог работает финансовым директором в компании "Везерфорд Украина" уже год. До этого занимала должность финансового директора в компании ALD Automotive Ukraine (подразделение банковской группы Societe Generale). Начала свою карьеру в налоговом департаменте компании KPMG.

Weatherford в Украине является частью одной из крупнейших многонациональных компаний по обслуживанию газонефтяных месторождений, предоставляет инновационные решения, технологии и услуги в нефтяной и газовой отрасли.

Занимает должность с января 2018 года

Анна Самарина занимала руководящие должности в крупнейшей европейской банковской группе PNB Paribas как в Украине, так и в штаб-квартире группы в Париже. До переезда в офис BNP Paribas в Париже была финансовым директором украинского дочернего банка группы BNP Paribas — Укрсиббанка — с 2006 по 2015 год. Затем возглавляла подразделение управленческого контроля в финансовом департаменте (направление международных розничных услуг) в штаб-квартире BNP Paribas в Париже, а также выполняла функции руководителя проектного офиса.

В ПриватБанке назначена наблюдательным советом на должность заместителя председателя правления сроком на три года. В ноябре прошлого года Самарина временно возглавила правление ПриватБанка в связи с госпитализацией главы правления банка Петра Крумханзла.

Занимает должность с марта 2018 года

За время работы Александра Ильина на должности финансового директора в UKRAVIT компания представила клиентам и рынку комплекс инновационных финансовых решений, объединенных программой UKRAVIT Finance. Суть программы — предоставить комфортные инструменты для решения задач по финансированию для хозяйств любой величины по всей Украине. "Это стало возможно благодаря широкому пулу наших партнеров, который постоянно растет, разнообразному инструментарию, стремлению к самым низким ставкам на рынке, а также индивидуальному подходу к потребностям каждого агрария", — говорит Александр.

Финансовый директор также рассказал, что глобальная задача текущего года — это попытаться в условиях введения рынка земли сделать все, чтобы клиенты компании не ощутили дефицит ресурсов, соответственно, предложить им максимально комфортные и выгодные финансовые продукты. А чтобы сократить время принятия решения по кредитованию, в UKRAVIT уже работают над специальными IT-платформами для этих целей.

Занимает должность с мая 2019 года

Николай Иванинив ранее занимал должность члена правления страховой компании "AXA Украина", а также различные руководящие должности в украинских и международных компаниях. В УЗ Николай отвечает за обеспечение эффективного управления финансами, операционной стабильности компании, за привлечение и эффективное использование ресурсов для развития, роста инвестиционных доходов, за надлежащий контроль расходов.

С 2005 года является членом Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства, факультет международного бизнеса и управления.

Занимает должность с 2015 года

Александр Зозуля работает в P&G Ukraine более 12 лет. Начинал свою карьеру в компании с должности финансового менеджера отдела развития клиентов. В компании особое внимание уделяют развитию людей, предоставляют возможности максимальной профессиональной и личностной самореализации сотрудников, поэтому почти все ключевые должности занимают сотрудники, начинавшие карьеру в компании со стартовой позиции.

P&G — мировой лидер по производству товаров широкого потребления, который ведет свою деятельность в 70 странах и реализует продукцию под такими торговыми марками, как Always, Ambi Pur, Ariel, Gillette и другие. В Украине компания работает с 1993 года.

Занимает должность с 2012 года

За время работы в компании своим главным достижением Жанна называет создание вовлеченного, инициативного и сплоченного коллектива с минимальной текучестью персонала. Все остальные достижения, по словам финансового директора, были реализованы благодаря слаженной работе команды: создание системы бизнес-контроллинга, построение эффективного процесса бюджетирования, автоматизация процессов учета и контроля, оптимизация налогообложения, организация и сопровождение тендерных закупок, покупка и интеграция региональных провайдеров и многое другое.

"Все эти семь лет "Воля" была и продолжает оставаться прибыльным бизнесом, несмотря на кризис, войну и девальвацию гривны. За время моей работы компания всегда выполняла свой годовой бюджет по прибыли и осуществляла M&A за собственные средства, не привлекая внешнее финансирование", — рассказывает Жанна.

В 2020 году рынок телекоммуникационных услуг ожидают большие изменения в связи с резким подорожанием контента всех украинских медиа-групп для провайдеров, а значит, и для зрителей. "Очень динамично меняется все: рынок, продукты, предпочтения и привычки наших абонентов. Моя задача как руководителя всех бэк-офисных функций "Воли" (кроме HR) — быть готовой обеспечить всестороннюю поддержку для коммерческих департаментов компании в реализации необходимых изменений и внедрении новшеств с тем, чтобы "Воля" и дальше оставалась лидером цифровых развлечений на рынке Украины", — говорит CFO.

Занимает должность с 2015 года

Ольга была инициатором и спонсором проекта внедрения единой ERP-системы в группе компаний. Проект был успешно реализован и стал самым масштабным полнофункциональным проектом внедрения SAP S/4Hana в Украине. Под ее руководством в компании была реорганизована финансовая функция путем централизации процессов и построения культуры финансового партнерства. Также Ольга отвечала за финансовое, налоговое и юридическое структурирование сделки по приобретению компании "Чумак", реализованной в мае 2019 года, а также за финансирование сделки и последующую интеграцию. За время работы в компании Ольга значительно сократила период подготовки финансовой отчетности, а также разработала пакет управленческой отчетности и систему показателей эффективности.

В планах финансового директора дальнейшая цифровизация бизнес-процессов, в том числе отказ от бумажного документооборота, усиление роли финансов в поддержке бизнеса и принятии взвешенных и быстрых управленческих решений.

Занимает должность с 2016 года

Карьера Светланы в корпорации MARS Inc началась в 2006 году. После объединения двух бизнес-подразделений Mars и Wrigley стала первым локальным финансовым директором, отвечающим за бизнес трех сегментов.

Одним из самых значимых достижений называет построение команды вовлеченных профессионалов. Под ее руководством в краткие сроки были успешно внедрены новые системы для автоматизации и контроля финансового процесса (HELIOS, HFM, Blackline и другие), освоены новые подходы к планированию (financial shaping) и функциональные области sales finance и digital finance.

"Изменения возможны только при уверенной базовой модели и полном соответствии данных внутренним стандартам. Я горда тем фактом, что наша компания три года подряд получала отметку Green Audit от команды внутренних аудиторов", — говорит Светлана.

По словам CFO, главная задача отдела сервиса и финансов — поддерживать инициативы, направленные на усиление рыночных позиций, укрепление отношений с партнерами и вывод на рынок новых портфельных инициатив. "Эта поддержка возможна только при наличии инвестиций и устойчивой операционной модели. Именно это мой фокус в 2020 году", — отмечает Светлана. Также в компании продолжат развивать автоматизацию работы и отчетности, анализ трендов в режиме онлайн.

Занимает должность с октября 2014 года

По словам Елены, самое важное в ее работе — обеспечение управления денежными потоками в компании, поскольку эффективно организованные денежные потоки являются важнейшим симптомом финансового здоровья.

Вторая не менее важная задача — обеспечение составления объективной бухгалтерской отчетности, что позволяет оценить реальное положение дел в компании и обеспечить топ-менеджмент информацией для принятия решений.

Ресурсами для повышения эффективности является сокращение расходов. "Часть расходов можно уменьшить без сокращения объемов производства. Расходы, напрямую связанные с формированием дохода, нужно не просто сокращать, а находить их оптимальное соотношение с дополнительными доходами или потерями, к которым приводит их изменение", — объясняет Елена.

Кроме того, для повышения эффективности в компании применяют систему Lean Six Sigma. "Благодаря имеющимся знаниям я смогла реализовать ряд проектов и организовать эффективную систему контроллинга, сократить время закрытия учетной системы 1С на 24%, реализовать проект по усовершенствованию системы оплаты труда производственного персонала", — говорит топ-менеджер.

Основная из текущих задач на этот год — получить дешевое финансирование, а также закончить проект по переходу на МСФО-стандарт украинских предприятий и отказаться от учета ПСБУ.

Занимает должность с 2012 года

Виктор работает в агрохолдинге "Астарта-Киев" в должности финансового директора на протяжении семи лет. С 2014 года также занимает должность исполнительного директора А в холдинговой компании Astarta Holding N.V. Свою карьеру начинал во внешнеторговых компаниях. Позже работал в государственном секторе, в частности в МИД Украины и НБУ. С 1995 по 2012 год занимал различные руководящие должности в государственных и коммерческих банках.

Летом прошлого года Виктор Гладкий купил 7,474 тыс. акций холдинга по цене PLN24,93 за штуку. За девять месяцев 2019 года консолидированная выручка компании выросла на 32% по сравнению с предыдущим периодом, до 334 млн евро, при этом часть экспортной выручки составила 58%.

Занимает должность с апреля 2017 года

Алехандро Дайан имеет более чем 25-летний международный опыт работы в Nestlé Group в области управления финансами. Последние два с половиной года является финансовым директором Nestlé в Украине и Молдове. Под его руководством ликвидность и оборотные средства Nestlé значительно выросли, что позволило высвободить ресурсы для реинвестирования в развитие категорий Nestlé в Украине. Кроме того, он сыграл важную роль в крупных корпоративных проектах, призванных упростить, стандартизировать и оцифровать внутренние процессы, чтобы увеличить эффективность компании и таким образом перенаправить инвестиции на широкий спектр проектов и активностей, которые создают добавленной стоимостью бизнеса.

"Поскольку макроэкономические показатели в Украине имеют положительную динамику, в этом году мы будем ускорять рост бизнеса Nestlé. Мы одни из крупнейших мировых производителей продуктов питания. Успех Nestlé обеспечивает правильно сформированный стратегический портфель продуктов, который удовлетворяет наших потребителей в Украине последние 25 лет", — говорит Дайан. Также Алехандро отметил, что продолжит уделять внимание упрощению процессов вместе с бизнес-ассоциациями, внешними партнерами и соответствующими правительственными и неправительственными организациями.

Занимает должность с сентября 2019 года

Евгений Паленка имеет более чем 20-летний опыт работы в нефтяной отрасли. Ранее руководил газопромышленным управлением "Полтавагаздобыча", входящим в структуру компании "Укргаздобыча". До прихода в госкорпорацию занимал руководящие должности в частных международных и украинских газодобывающих компаниях, таких как JKX Oil and Gas plc (ПГНК), ГК Smart Energy (Regal Petroleum plc.).

Евгений является сертифицированным бухгалтером, членом АССА (Association of Chartered Certified Accountants) и магистром экономики Университета Оклахомы (США). Прошел обучение по Канадско-украинской парламентской программе (CUPP — канадские экономические, правовые и политические системы) с практикой в канадском парламенте.

Занимает должность с ноября 2011 года

Novus для Нины Орловской уже третье место работы. После окончания института по распределению попала в компанию по производству алкогольных напитков "Княжий Град", которая потом была продана холдингу "Союз-Виктан", в структуре которого она работала финансовым директором. Следующее место работы — холдинг "Марком".

По словам Нины, самое сложное в работе финансового директора — это организовать работу финансовой службы так, чтобы обеспечить сохранение активов компании и их рост. "Когда на базе твоих расчетов непосредственно принимаются сложные бизнес-решения, когда ты каждый раз должен точно оценивать риски по отношению к результату, это накладывает большую ответственность на все, что ты делаешь", — говорит Орловская в одном из интервью.

Нина Орловская частый гость и спикер профессиональных конференций и семинаров, входит в сообщество финансовых директоров Украины, имеет степень MBA.

Занимает должность с февраля 2017 года

Сергей Пличко работает в должности финансового директора "АрселорМиттал Кривой Рог" с февраля 2017 года . Отвечает за управление финансами Группы "АрселорМиттал" в Украине, обеспечение денежными средствами операционной и инвестиционной деятельности компании, взаимодействие с налоговыми органами и финансовыми учреждениями, координирует работу служб контроллинга, казначейства, бухгалтерской, налоговой и IT-службы, участвует в стратегическом планировании развития компании. С декабря 2017 года возобновлено сотрудничество "АрселорМиттал Кривой Рог" с ЕБРР по финансированию проектов, направленных на повышение эффективности производства, энергосбережение и уменьшение воздействия предприятия на окружающую среду. С 2018 года начата реализация проектов по улучшению внутренней и внешней логистики предприятия, в рамках которой по финансовому лизингу приобретено 450 полувагонов, до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию четыре новых локомотива.

Занимает должность с апреля 2012 года

Ирина Кульгинская руководит бухгалтерской и финансовой деятельностью компании. Начала работу в страховой группе "ТАС" в 2002 году с должности главного бухгалтера Павлоградского филиала. Затем работала в контрольно-ревизионном управлении компании, а в 2006 году перешла в бухгалтерию главного офиса группы, которую возглавила в 2009-м.

В апреле 2012 года Кульгинская была назначена заместителем председателя правления по финансовым вопросам. В сферу ее ответственности входит бухгалтерский учет, бюджетирование и другие аспекты обеспечения финансовой деятельности компании. Получила степень МВА в словенской школе IEDC-Bled of Management.