30 лучших HR-директоров Украины по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

За последние несколько лет профессия менеджера по кадрам совершила самый что ни на есть квантовый скачок. Если раньше казалось, что преображение хрестоматийных отделов кадров в HR-департаменты, это и было тем самым прорывом, то с наступлением вирусной удаленки стало понятно, что эволюция управителя кадрами еще впереди.

Первым вызовом для кадровиков стал контроль эффективности работы удаленных сотрудников. Автоматизированные опросы, боты, специальные группы в мессенджерах — это уже пройденный этап. Чтобы удержать ценных сотрудников и повысить вовлеченность остальных в самых продвинутых компаниях перешли к онлайновым корпоративам и вечеринкам, в эфир к рядовым работникам вышли топ-менеджеры. Объятия корпоративной дружбы крепчали с каждым днем карантина.

"Если в прошлый кризис нам всем помогли выжить финансовые директора, то в этом — HR-менеджеры", — слова одного из фигурантов этого рейтинга. Лучше и не скажешь. Но чтобы действительно встретить вирусный локаут во всеоружии, мутировала сама HR-функция. Компетенции современного кадровика выходят далеко за рамки вчерашнего набора критериев. Сейчас это сплав сразу нескольких управленческих компетенций — от корпоративного психолога до диджитал-директора.

О включении HRD в советы директоров речь и вовсе уже не идет: все, кто еще остается на рынке, сделали это при первых новостях о новой "испанке" в Европе.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Рейтинг лучших HR-директоров формировался из трех оценок:

20% голосования читателей на сайте Delo.ua

60% экспертного жюри

20% редколлегии

В лонг-лист вошли более 150 участников.

Эксперты оценивали кандидатов по следующим критериям:

• корпоративная культура (качество внутренних коммуникаций);

• корпоративное образование (качество корпоративных образовательных программ обучения и развития персонала);

• КСО (качество социальных программ HR, полезность для общества);

• инновационность (инновационные решения в сфере управления персоналом).

Больше всего в рейтинге представителей сферы ритейла, IT и FMCG.

Эксперты, которые помогали нам определить лучших HR-директоров:

Количество сотрудников: 80 000

Работа в сфере HR: свыше 15 лет

Работа в компании: с 2009 года

К должности Александра Кучеренко можно добавить "по перспективному развитию". Он разрабатывал HR-стратегию ДТЭК до 2030 года, а после — концепцию развития Academy DTEK, крупнейшего корпоративного университета страны. Знаковым для него стал проект "Общество и государство", в рамках которого в течение трех лет проходило обучение 4 тыс. госслужащих из 27 учреждений страны, в том числе из Минэкономразвития, Минфина и НБУ. В 2019 году за этот проект Academy DTEK получила 1-е место в номинации "Корпоративная социальная ответственность" от Global CCU.

В ДТЭК выстроена единая система обучения и развития сотрудников — от топ-менеджеров до рабочих. Такой подход позволяет компании закрывать 86% вакансий управленцев внутренними кандидатами. Во время обучения применяются такие методики, как microlearning (получение знаний в виде небольших модулей) и smart-тренинги. Эти инструменты позволяют добиваться хороших результатов. Также в компании разработали и внедряют собственные инновационные оценочные инструменты.

"Мы за прикладное обучение для решения бизнес-задач", — отмечают в ДТЭК. Компания охотно делится своим опытом — авторскими модульными программами HRBP, ID.School, D.Client School и PR.School. С их помощью готовят профессионалов в области HR, PR, менеджеров по внедрению инноваций, а также повышают клиентоориентированность. Все программы имеют международную аккредитацию по стандартам АССА, HRCI и CEEMAN.

Инновационный проект команды Кучеренко — методика обучения энергетиков с применением VR-тренажера. "Этот продукт мы презентовали на международной конференции ETF в Брюсселе. Нас выделили из более 300 работ из шести стран. Поделиться передовыми разработками нас пригласили в Грузию и страны Европы", — рассказывает он.

Количество сотрудников: 10 000

Работа в сфере HR: более 25 лет

Работа в компании: с 2008 года

Наталья Тиморина занимается управлением и развитием талантов в McDonald"s в Украине уже более 12 лет. В ее HR-команде 10 человек. Приоритетными направлениями для нее являются развитие талантов, карьерный и профессиональный рост персонала, ведь все директора ресторанов (а это 94 заведения по всей Украине) и многие сотрудники центрального офиса начинали свой карьерный путь с обслуживания клиентов в заведениях. "Развитие и рост людей в компании — это источник моей мотивации и вдохновения в работе", — говорит директор по персоналу.

В украинском офисе McDonald"s были сформированы кросс-функциональные команды, которые используют принципы Agile и работают по системе SCRUM. Сотрудники, получив право выходить за рамки своих ежедневных обязанностей, показали высокий уровень ответственности за результат.

В "McDonald"s Украина" существует собственная обширная база знаний, доступ к которой имеют все сотрудники. Каждый может совершенствовать свои навыки, выбирая обучение по своему профилю. Система смешанного обучения включает в себя онлайн-занятия и очные сессии с ментором.

Во время карантина в компании продолжают инвестировать в обучение и развитие талантов. "За этот период в наших тренингах приняли участие в два раза больше участников, чем за весь 2019 год", — делится Тиморина.

Количество сотрудников: 3550

Работа в сфере HR: более 20 лет

Работа в компании: с 2015 года

Оксана Олейник более 20 лет работает в HR-сфере в ведущих международных и украинских компаниях, из них свыше 15 лет на позиции директора по персоналу.

Знаковыми проектами компании, реализованными под руководством Олейник, являются бизнес-трансформация команды для внедрения инноваций, создание программы для повышения уровня вовлеченности и лояльности сотрудников и автоматизация HR-процессов. Автоматизацию провели, используя рекрутинговые платформы LEVER и Talmundo, онлайн-платформу E-learning. Также благодаря Олейник в компании заработала программа стажировки для молодежи и людей, которые временно не участвовали в рабочем процессе, а также проект профориентации для старшеклассников.

В планах топ-менеджера внедрение ESS-системы, которая позволит все HR-процессы, в том числе и начисление заработной платы, свести в одну систему. Так в компании хотят исключить лишние операции. "Мы хотим максимум операций перевести в self-service, чтобы новая система была удобна для сотрудника", — говорит директор по управлению персоналом.

Сейчас в компании разрабатывают операционную модель, соответствующую новой реальности, связанной с эпидемией COVID-19 и последовавшим за ней карантином.

Количество сотрудников: более 13 000

Работа в сфере HR: более 20 лет

Работа в компании: с 2017 года

В Luxoft Наталья Горбенко работает более трех лет, последний год на нынешней должности. В ее команде 220 человек.

Под руководством Горбенко в компании упростили процесс формирования компенсации для разных специалистов. Проект запущен и реализован за 12 месяцев в самых больших локациях с последующим внедрением во всех странах присутствия Luxoft. "Это удалось осуществить путем перехода от управления компенсациями на уровне проекта к централизованному управлению на уровне страны согласно глобально утвержденной типологии ролей (Role — Seniority — Specialization)", — отмечает топ-менеджер.

В компании активно внедряют новые практики управления командами, самые значимые среди них: отчетность в режиме реального времени с помощью системы Tableau, визуализация данных как основы для принятия решений, ежеквартальные обзоры рисков по каждому специалисту для их минимизации, LuxGood (глобальная well-being-программа с локальным фокусом), программа Bridge mentoring.

Своим сотрудникам Luxoft предоставляет регулярное техническое обучение — от специализированных курсов до масштабных корпоративных программ. Кроме того, есть ряд возможностей для самообучения, доступ к виртуальным техническим библиотекам мира и базам знаний технических сообществ.

Количество сотрудников: более 5 000

Работа в сфере HR: более 15 лет

Работа в компании: с 2017 года

У Сергея Береснева более 15 лет опыта работы в HR-сфере в западных и украинских компаниях. К Eldorado он присоединился в марте 2017 года, а первым его проектом стала трансформация HR-функции в компании. Сейчас в HR-команде Береснева 55 человек.

В Eldorado действуют программы развития компетенций для работников сети и сотрудников главного офиса: пошаговое карьерное развитие, система наставничества, школа будущих управляющих, Современная образовательная виртуальная академия (СОВА) и система управления качеством работы для управляющих магазинами (МВО).

Для формирования культуры обмена опытом запустили курсы подготовки наставников. Цель — обучение техникам вовлечения стажеров в процесс непрерывного самосовершенствования. За успешные стажировки наставники получают вознаграждение. В результате сроки выполнения стажером плана по индивидуальной эффективности сократились в среднем с 21,5 до 10,6 суток, а уровень знаний сотрудников, у которых есть наставник, в среднем на 27% выше, чем у тех, у кого нет наставника.

Количество сотрудников: 5 000 (в Украине), 15 000 (в мире)

Работа в сфере HR: 17 лет

Работа в компании: с 2019 года

В HR-команде Екатерины Губаревой 45 человек. Во время карантина команде удалось быстро и эффективно перевести людей на удаленный режим работы без потери продуктивности и уровня вовлеченности. Также в этот период запустили well-being-проект, направленный на поддержание уровня осознанности людей в сложное время. "Проект включает целый спектр направлений и форматов — от советов по управлению удаленными командами, своим физическим и психическим здоровьем до лекций о культуре", — рассказывает Губарева. В компании стали регулярно измерять уровень вовлеченности людей с помощью платформы Glint.

В GlobalLogic используют все виды и форматы обучения и развития сотрудников, например, онлайн- и офлайн-лекции, тренинги, курсы (технические и по развитию soft skills), совместные проекты с ведущими университетами, доступ к различным сообществам по технологиям и профессиональным интересам. Среди стандартных практик развития на рабочем месте — планирование карьеры, индивидуальные планы развития, коучинг и менторинг.

В планах Губаревой вывести HR-функцию на максимально высокий уровень в бизнес-механизме компании, сделать ее диджитальной, а также упростить процессы управления персоналом.

Количество сотрудников: до 10 000

Работа в сфере HR: более 10 лет

Работа в компании: с 2019 года

Светлана Мозговая имеет многолетний опыт построения HR-систем в крупных компаниях в Украине, Беларуси и Казахстане. На ее счету 30 тренинговых программ для крупных и средних предприятий Украины. В качестве HR-директора к команде агропромхолдинга "Астарта-Киев" присоединилась в январе 2019 года.

По словам топ-менеджера, коронакризис помог компании сформировать инструменты удаленного управления. Кроме того, в агрохолдинге также внедрили системные подходы мониторинга здоровья сотрудников, их психологического состояния. "Понимая, что ситуация повысила тревожность, мы предоставили персоналу возможность психологического консультирования", — рассказывает Светлана Мозговая.

Политика компании нацелена на развитие внутреннего кадрового резерва. Для сотрудников с высоким потенциалом создаются специальные условия для удержания и развития. В компании работает программа "Создаем команду вместе": каждый сотрудник может порекомендовать кандидата на открытую вакансию. Если предложенный соискатель пройдет испытательный срок, коллега, посоветовавший его, получает вознаграждение. Такая система помогает решить извечную проблему отрасли — дефицит специализированных и опытных кадров.

Светлана Мозговая считает, что сейчас хороший руководитель должен быть одновременно и эйчаром, и управленцем, а новыми функциями HR станут гибкость и умение адаптировать разные методики к нуждам конкретной компании. Также важным навыком станет умение работать в условиях неопределенности и опыт создания экосистем.

Количество сотрудников: более 1800

Работа в сфере HR: 15 лет

Работа в компании: с 2000 года

В компании Наталия Пынтя работает больше 20 лет, последние два года в должности HR-директора. В ее команде 20 человек.

В списке знаковых проектов, внедренных командой Пынти, Fly to the Dream, который направлен на повышение вовлеченности персонала по принципу one team — one family. Также важными являются такие проекты, как "Лидерство как драйвер роста", цель которого — усилить роль лидера в компании как основной движущей силы изменений и роста. В свою очередь проект Performance for Growth направлен на постоянный рост и совершенствование обратной связи. С помощью же проекта Employer Branding 2.0 можно выстраивать бренд работодателя.

В Coca-Cola Ukraine используют новые технологии для проведения интервью, геймификацию оценки кандидатов и виртуальные программы обучения. Основной подход в обучении и развитии сотрудников — 10/20/70, где 10% — теория, 20% — менторинг и 70% — обучение непосредственно в проектах, в кросс-функциональной работе. В компании уделяют большое внимание построению Coaching based culture, используя коучинг и менторинг как базовые обязательные элементы управления. Запущена система постоянной обратной связи "снизу вверх" и "сверху вниз".

Сейчас HR-команда работает над адаптацией программ well-being и вовлеченности сотрудников с учетом вызовов сегодняшнего времени.

Количество сотрудников: более 8000

Работа в сфере HR: 25 лет

Работа в компании: с 2008 года

Рената Чучмай работает в сфере управления персоналом 25 лет, 11 из них — в компании SoftServe. Она один из самых опытных кадровых управленцев на рынке: ведет открытые тренинги по управлению людьми и выступает как ментор для других HR-профессионалов.

Среди заслуг Чучмай формирование структуры компании с нуля и разработка маркетинговых стратегий для HR-менеджеров из Украины, Словакии, Туниса, Египта и Китая. Отдельное направление ее деятельности — проведение тренингов по HR-компетенциям и управленческим навыкам. Свои курсы она провела в шести странах.

В компании действует корпоративный учебный центр SoftServe University для тех, кто только начинает карьеру в IT. В рамках учебного центра апробировано более 1150 учебных решений, создано 78 новых онлайн-учебных курсов, разработанных сотрудниками SoftServe. С 2005 года обучение в SoftServe University прошли более 10 тыс. человек.

Ежегодно корпоративный учебный центр готовит около тысячи специалистов по ряду специальностей, 70% из них присоединяются к команде SoftServe. В прошлом году компания стала лауреатом конкурса HR Brand Award за наиболее прогрессивные инициативы в области HR. В рамках конкурса компания представила проект "Успешный старт карьеры в IТ".

Количество сотрудников: 700

Работа в сфере HR: 20 лет

Работа в компании: с 2018 года

В сфере HR Анна Добринец работает уже 20 лет и признается, что ей это не надоедает. По ее словам, каждый год в сфере работы с людьми происходит что-то новое. А этот год для эйчаров и вовсе полон сюрпризов.

Анна уверена, что компании, в которых построена сильная корпоративная культура и существует доверие внутри команд, переживают кризисы без потери своей эффективности. "Когда ты доверяешь своим людям, то не переживаешь, где они сейчас работают — в офисе или вне его. Мне важно, чтобы мой коллега работал в безопасном месте, но где он будет это делать, неважно. Главное, чтобы задача была выполнена", — говорит она.

Текущий год полон вызовов, но особенно важны в этот период согласованность действий руководства компании, ориентированных на здоровье и бе­зопасность сотрудников. Особое внимание со стороны эйчара отводилось коммуникации и поддержанию вовлеченности удаленных команд, чтобы сотрудники продолжали себя чувствовать важной частью компании. Для этого проводились онлайн-встречи высшего руководства с сотрудникам, где кроме ответов на вопросы руководство объясняло логику принятий решений, результаты бизнеса и приоритеты. Также запустили онлайн-квесты, которые пользуются большой популярностью у сотрудников и каждый раз собирают около 300 человек. "Сейчас как никогда очень важно оставаться на связи с коллегами и поддерживать командный дух", — говорит Анна.

Количество сотрудников: 5200

Работа в сфере HR: 17 лет

Работа в компании: с 2017 года

Наталья Галунко — лидер HR-департамента UKRSIBBANK, который насчитывает более 80 сотрудников. В банке она возглавила ряд комплексных стратегических проектов, которые связаны с обновлением оргструктуры, кадровых процессов, системы вознаграждения, с созданием новой корпоративной культуры и повышением узнаваемости бренда работодателя на рынке.

Под руководством Галунко HR-команда UKRSIBBANK воплотила в жизнь программу "Лучшее место для работы", усовершенствовала процессы управления персоналом, внедрила систему грейдирования и актуализировала подходы к вознаграждению персонала, разработала и внедрила стратегию бренда работодателя, запустила школу продуктового мышления.

Также Департамент менеджмента персонала наладил микрообучение для сотрудников, отвечающих за дистанционное обслуживание клиентов, внедрил техники фасилитации и медиации, создал сообщество амбассадоров бренда работодателя, модернизировал структуру взаимодействия с внутренними клиентами. В результате слаженной работы команда HR получила престижную награду TOP Employer 2019, а индекс HR NPS возрос с 4,7 до 39,9%.

Благодаря полученным урокам, результатам проектов и использованию лучших практик BNP Paribas Group, команда HR приступила к реализации амбициозных проектов: стратегическое планирование персонала, усовершенствование операционной модели для гибкой работы подразделений в рамках программы New Ways of Working Acceleration, запуск академии современных цифровых знаний Digital, Data & Agile.

Количество сотрудников: около 3000

Работа в сфере HR: 20 лет

Работа в компании: с 2016 года

С приходом Ирины Брижак в "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" в 2016 году начался процесс трансформации организационной культуры под новую бизнес-стратегию. В компании культивируется принцип Care to Dare, что означает создание среды, в которой каждый заботится о других, о бизнесе и чувствует заботу о себе. Как следствие, сотрудники не боятся рисковать и реализовывать свой предпринимательский талант. В соответствии с этой концепцией были перестроены HR-процессы. "За три года нам удалось снизить текучесть персонала почти в 2,5 раза", — делится топ-менеджер.

Управление талантами в компании является стратегическим направлением и строится на философии Leadership Pipeline, которая основана на корпоративной модели лидерских компетенций и функциональных стандартов. Как результат, в "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" 72% управленческих вакансий закрываются из кадрового резерва. 300 сотрудников компании развиваются по плану, которые составляют самостоятельно исходя из своих целей.

С июля 2020 года в компании приняли решение перейти на гибкий режим работы на постоянной основе. "Мы полностью доверяем нашим коллегам, поэтому даем им большую свободу для поиска оптимального времени и места работы, чтобы они могли быть максимально эффективными", — отмечает Брижак.

Количество сотрудников: до 500

Работа в сфере HR: более 15 лет

Работа в компании: с 2018 года

Полина Айдын пришла в ЦУМ на должность HR-директора в 2018 году, до этого она более 14 лет работала в "МЕТРО Кеш энд Керри Украина".

В 2019-м ЦУМ вышел с продажами в онлайн и запустил интернет-магазин. "Бесспорно, это изменило работу с персоналом. Начинать пришлось почти с нуля: новая организационная структура, формирование команды, постепенное внедрение и развитие всех бизнес- и HR-процессов", — рассказывает Айдын.

В период карантина ритейлер продолжил свое развитие, несмотря на то что магазин не работал 2,5 месяца. По словам директора по управлению персоналом, такие ситуации только закаляют команду и вдохновляют ее на поиски новых решений. Благодаря слаженной работе команды ритейлеру удалось увеличить объемы онлайн-продаж почти втрое.

В компании работает "ЦУМ Академия", цель которой — развитие профессиональных навыков стилистов для повышения эффективности сегментов премиум и люкс. Каждый продавец-консультант может повысить свою квалификацию, пройдя программу обучения более чем из 30 тренингов и практических занятий по коммерческой стилистике, колористике, типологии, баинг-аналитике, формированию и обновлению гардероба клиента.

Количество сотрудников: 28 000

Работа в компании: с 2020 года

До прихода в МХП Андрей Булах 17 лет работал в компании Deloitte в Украине, из них пять был управляющим партнером. В агрохолдинг его пригласил Юрий Косюк на новую позицию. Цель — выстроить в компании новую модель работы команды и сделать МХП ролевой моделью для других украинских компаний.

"В МХП хотят сделать культурную трансформацию, а это нелегкий вызов для компании, в которой работает 30 тыс. человек. Моя задача — помочь перей­ти от армии (сотрудников. — Ред.) к гибкому и адаптивному живому организму", — отмечает Булах.

В компанию активно привлекают молодых людей, иногда на неполный рабочий день, чтобы они могли адаптироваться, дают им больше свободы. В качестве эксперимента в офисе создали open-space с баром и барменами. Такая обстановка, по мнению Булаха, должна сделать людей более креативными. Также в компании продолжают эксперимент с мониторингом эмоционального состояния сотрудников.

Количество сотрудников: около 2000

Работа в сфере HR: более 6 лет

Работа в компании: с 2014 года

Людмила Довгоброд в StarLightMedia пришла шесть лет назад на позицию менеджера проектов в отдел льгот и компенсаций департамента управления персоналом телеканала СТБ. Нынешнюю должность занимает с 2019 года.

В 2018-м медиагруппа StarLightMedia анонсировала проект самой масштабной трансформации на украинском медиарынке. Для обеспечения эффективного процесса каскадирования информации, эффекта синергии и содействия новой корпоративной культуре в компании сформировали команду из 50 ключевых сотрудников. Именно эти люди стали лидерами изменений в компании.

В StarLightMedia два года работает платформа по обмену опытом среди сотрудников "МедіаМозок". Формат простой: спикер и тема, связанная с его профессией. За это время было проведено 41 мероприятие, которое посетили больше 1300 сотрудников, а также внешних гостей.

Во время карантина в StarLightMedia приступили к реализации проекта Remote. Его цель — эффективная и комфортная работа в послекарантинной реальности.

Еще один проект компании — Spring Booster. Это программа корпоративного MBA, реализованная в партнерстве с Deloitte Academy. 55 руководителей из команды лидеров изменений на протяжении года и девяти учебных модулей обучались и разрабатывали проекты для развития StarLightMedia. Преподавателями выступили специалисты, имеющие большой опыт работы в крупном бизнесе.

Время обучения в StarLightMedia по итогам 2019 года составило 18 990 часов и охватило 90% штата компании. В 2019-м программы обучения охватили 100% высшего руководства компании, 90% — старшего руководства, 93% — среднего управленческого звена и 25% административного персонала.

Количество сотрудников: около 3000

Работа в сфере HR: почти 20 лет

Работа в компании: с 2004 года

Надежда Сиренко работает в компании с 2004 года, с 2015-го — HR-директором. Свою карьеру в HR начала в 2001 году с должности менеджера по персоналу.

Одним из ключевых проектов компании является создание собственной внутренней социальной сети "Простор". Корпоративная соцсеть помогла компании значительно повысить индекс eNPS (показатель лояльности персонала) и добиться большей эффективности работы сотрудников.

В компании создали программу подготовки специалистов по анализу данных Big Data Lab, в разработке которой участвовали лучшие отечественные и зарубежные специалисты. В рамках проекта проводятся обучающие мероприятия, соревнования, хакатоны, разрабатываются проекты для бизнеса, городов, общества, построенные на массивах данных Vodafone.

Количество сотрудников: 2050

Работа в сфере HR: более 13 лет

Работа в компании: с 2010 года

Ольга Мусийко в медиахолдинге работает 10 лет, должность HR-директора занимает первый год. В ее команде 31 сотрудник.

Под руководством Мусийко была завершена разработка кадровой группы, внедрены и оптимизированы основные HR-политики и процедуры, завершена автоматизация HR-процессов. В компании работают системы стимулирования персонала, анализа и планирования затрат на оплату труда, выстроена грейдинговая структура, внедрена модель компетенций, а также перезапущена оценка персонала.

В 1+1 media разработали и внедрили сервис обратной связи "Импульс": каждый сотрудник может анонимно поделиться впечатлениями о компании как о работодателе, а компания, получив информацию, принимает меры для улучшения ситуации. "С внедрением этого сервиса мы стали оперативнее получать обратную связь от сотрудников и, соответственно, быстрее реагировать на их запросы", — рассказывает Мусийко.

В компании существует внешнее, внутреннее обучение, которое можно пройти онлайн. Внешнее обучение — это продолжительные тематические курсы, конференции, мастер-классы. Они в большей степени закрывают потребность в развитии hard skills, помогают сотрудникам найти новые идеи. Внутреннее обучение также ориентировано на развитие soft и hard skills. Это аудиторные тренинги, воркшопы, мастер-классы от экспертов компании, менторство, вебинары. Кроме того, функционирует корпоративный онлайн-университет, который пополняется курсами, видеолекциями по разным темам. Сотрудники имеют доступ к электронной библиотеке.

В компании реализуют образовательный проект "Высшая школа медиа и продакшн". Цель — качественное медиаобразование от экспертов рынка. Некоторые из более 2 тыс. выпускников школы стали членами команды медиахолдинга.

Количество сотрудников: 850

Работа в сфере HR: 14 лет

Работа в компании: с 2013 года

Марина Супрун работает в Forward Bank уже семь лет. Кризис в банковской системе, который привел к десятикратному сокращению численности персонала, заставил Супрун и ее команду переизобрести банк. Нужно было сформировать корпоративную культуру, ценности, повысить вовлеченность персонала до 79%, стать стратегическим партнером и участником построения бизнес-модели банка.

Главным достижением работы в банке Супрун называет создание эффективной кадровой команды и построение системы управления персоналом. Среди ключевых проектов оптимизация бизнес-процессов и структуры банка, внедрение единой системы корпоративных ценностей, построение корпоративного учебного центра, внедрение HR-портала, модернизация и автоматизация всех HR-процессов.

В банке используют различные методы и инструменты обучения и адаптации персонала, помогающие решать текущие и будущие задачи бизнеса. "Каждая программа содержит набор обучающих мероприятий, начиная от изучения законодательных норм и нормативной документации, регламентирующей нашу деятельность, до узкоспециализированных мероприятий", — рассказывает Супрун.

Количество сотрудников: 10 000

Работа в сфере HR: 16 лет

Работа в компании: с 2008 года

Татьяна Кулык в ОККО работает 12 лет, из них четыре года — директором направления HR. В ее команде около 100 специалистов.

Знаковым проектом она называет автоматизацию с помощью системы SAP. "Это позволило автоматизировать все НR-процессы в компании — кадровое администрирование, вознаграждение, обучение и рекрутинг", — рассказывает топ-менеджер.

В 2019 году в компании внедрили программу бесплатного медицинского страхования для всех сотрудников сети АЗК ОККО, которая охватывает максимально широкий спектр медицинских услуг. Каждый сотрудник сегодня застрахован компанией на сумму 100 тыс. грн.

Для обучения персонала в компании проводят тренинги, вебинары, обучающие программы и дистанционные курсы. В современных условиях более активно развивают онлайн-обучение. Также HR-департамент работает над внедрением программы управления брендом работодателя — масштабным проектом, направленным как на нынешних работников, так и на соискателей.

Количество сотрудников: 270

Работа в сфере HR: 15 лет

Работа в компании: с 2016 года

Среди ключевых проектов, внедренных под руководством Елены Маслий-Шишовой, программы заботы о здоровье сотрудников. Хорошим примером такой программы является проект Healthy Balanced Office. Его цель — улучшить эмоциональное и физическое состояние здоровья сотрудников, повысить их производительность, качество коммуникации внутри коллектива, уровень вовлеченности в жизнь компании, а также позволить участвовать в программе родным и близким участников.

Недавно в компании разработали и внедрили программу обучения и развития — Young Talents Program 2020FY. Цель программы — сокращение времени на адаптацию новых сотрудников в компании и на достижение ими максимальной производительности. Еще одна цель проекта — развитие у новых членов команды способности самостоятельно и качественно выполнять свои задачи, адаптация к корпоративной культуре компании.

В связи с коронавирусом вся компания перешла на гибкий график работы до первого квартала 2021 года. "Это и корпоративная социальная ответственность, и ответ на запрос сотрудников, и способ оптимизировать бизнес-процессы", — делится топ-менеджер.

Количество сотрудников: 38 000

Работа в сфере HR: 17 лет

Работа в компании: с 2016 года

Юлия Карбовская уверена, что роль отдельно взятого сотрудника зависит не от увеличения возлагаемых на него функций, а от развития талантов и совершенствования компетенций, которыми обладает человек. Именно поэтому в компании исповедуют принцип внутреннего предпринимательства и развивают корпоративную программу лидерства.

Программа включает в себя несколько модулей: стратегия управления, клиентоориентированность, финансы, управление изменениями. Ее цель — подготовка агентов изменений и новых лидеров, которые будут управлять компанией. Обучение построено на принципе case-study: теоретический материал составляет 60% занятий, а остальные 40% — это дискуссии и практическая обработка реальных кейсов. Особый акцент сделан на работе каждого участника обучения над проектом в составе команды.

По итогам двух лет работы программы более 20 сотрудников из числа ее участников получили повышение. "Это молодые прогрессивные ребята, которые, получив массив бизнес-знаний, становятся агентами изменений в компании", — делится Карбовская.

Топ-менеджер уверена, что HRD должен мыслить глобально, понимать потребности отрасли своей компании и отслеживать передовые тренды. "А главное — любовь к людям. Именно это позволяет драйвить сотрудников и тем самым повышать их ценность для компании. Скучный эйчар никому не нужен", — говорит она.

Количество сотрудников: более 4000

Работа в сфере HR: более 14 лет

Работа в компании: с 2011 года

Людмила Савицкая работает в компании девять лет, три из которых в должности HR-директора. В ее команде 30 человек.

У Савицкой успешные кейсы ведения масштабных HR-проектов, среди которых трансформация HR-департамента из сервисной поддержки в people-менеджмент, развитие и укрепление корпоративной и организационной культуры компании, формирование кадрового резерва и оценка потенциала. Также она занималась оценкой эффективности процессов в компании, программой развития менеджмента, автоматизацией процессов кадрового учета, программой нематериальной мотивации и проектами для новых сотрудников.

Для подбора персонала в компании используют инструмент рекрутинга HR-BOT, для обучения торговой команды — систему WebTutor. Также действует программа поддержки сотрудников Home office, разработан внутренний инструмент коммуникации и поддержки персонала в Telegram.

Для обучения и развития сотрудников в компании существует Bayadera Academy. В корпоративном университете преподают внутренние тренеры компании, существует система дистанционного обучения (платформа Web tutor, Course lab). Также действует программа обучения для международных партнеров. В своих образовательных инициативах компания сотрудничает с международной Diageo Academy.

Количество сотрудников: 180

Работа в сфере HR: 14 лет

Работа в компании: с 2013 года

Наталья Шквыря присоединилась к одному из сегментов Mars Inc — Royal Canin — в 2013 году на должность директора по персоналу. Работает директором по персоналу Mars Inc с января 2018-го.

Она отмечает, что одним из важнейших показателей успеха НR-функции в компании является качество талант-стратегии и ее согласованность с общей стратегией и целями бизнеса. "В компании прекрасно работает система управления талантами, что позволяет достигать исключительные цели и быть одним из наиболее успешных юнитов в регионе", — говорит она.

По словам Шквыри, за последние два года в компании зафиксирован самый высокий процент внутренних перемещений за всю историю, выстроена преемственность на ключевые роли, запущена международная программа развития лидеров для молодых талантов и выпускников и многое другое.

В связи с коронавирусом были перестроены методы взаимодействия с людьми, что помогло усовершенствовать кризисные коммуникации, эффективно управлять дистанционными командами и даже тимбилдинги проводить онлайн. В компании начали проводить отбор кандидатов полностью в онлайн-режиме. "Мы по-новому строим процесс ориентирования и адаптации новых сотрудников. В ближайшем будущем также пересмотрим наши политики удаленной работы и использования офиса", — делится директор по персоналу.

Количество сотрудников: около 2500

Работа в сфере HR: более 20 лет

Работа в компании: с 2011 года

Ирина Ивасюк работает в TEDIS Ukraine более девяти лет, в ее команде 35 человек.

В компании особое внимание уделяют развитию лидеров. "Именно лидеры на всех уровнях создают климат, который мотивирует работников прикладывать максимальные усилия для достижения результатов", — говорит Ирина Ивасюк. Компания вошла в пятерку рейтинга "Лучшие компании для лидеров", который проводила международная консалтинговая компания HAY Group.

С 2018 года компания работает над кросс-функциональным проектом Sales Force Working Committee, нацеленным на непрерывное совершенствование мотивации персонала торговых команд. Проект направлен на повышение уровня вовлеченности, удовлетворенности и лояльности персонала.

В 2019 году в TEDIS Ukraine была внедрена система дистанционного обучения, позволяющая обучать сотрудников с помощью электронных учебных материалов в любой точке страны и в удобное время. "Внедрение этой системы не только обеспечило автоматизацию процесса обучения, тестирования и отчетности, но и в условиях удаленной работы она стала актуальной для адаптации и введения в должность новых сотрудников компании", — объясняет Ирина.

Новый вызов перед HR-департаментом — это выход из карантина с новыми наработками и возможностями. В компании работают над геймификацией процессов, концепцией life-long learning, разрабатывают программы психологической поддержки.

Количество сотрудников: 12500

Работа в сфере HR: 18 лет

Работа в компании: с 2009 года

Инна Печерица работает в компании 11 лет, в ее HR-команде 64 человека, включая 12 человек из региональных команд.

Самые знаковые проекты последних нескольких лет направлены на развитие клиентоориентированности как к внутреннему, так и внешнему клиенту.

В один из таких проектов — "Модель сервиса в рознице" — было вовлечено 5 тыс. сотрудников. Его цель — создание клиентоориентированной атмо­сферы в магазине, определение точек счастья и болей клиентов с помощью интервью. Вторым этапом была разработка инструментов повышения удовлетворенности клиентов. Результат — 70 тыс. интервью управляющих с клиентами, 1,5 тыс. предложенных ими инноваций и 70 уже внедренных улучшений. Также в компании реализован проект "Модель сервиса в корпоративной культуре", который был направлен на улучшение рабочей коммуникации сотрудников.

В настоящее время в компании запускают проект "Обратная связь". Его цель — внедрение системной оценки развития корпоративных и управленческих компетенций ключевых сотрудников. Практически все программы по оценке и обучению персонала в компании проводят онлайн: от видеоуроков и курсов до фасилитационных стратегических сессий. "В этом году во время карантина впервые провели онлайн-ассесмент на ключевую должность в рознице", — рассказывает Печерица.

В ближайшем времени в компании собираются реализовать несколько программ для повышения эффективности сотрудников и поощрения их корпоративного поведения. Уже прошла тестирование и ожидает своего запуска автоматизированная программа по адаптации сотрудников офиса.

Количество сотрудников: свыше 2000

Работа в сфере HR: более 15 лет

Работа в компании: с марта 2019 года

С приходом Евгения Бондаренко на позицию директора по управлению персоналом "Медиа Группа Украина" были реализованы три масштабных HR-проекта: трансформация компании по методологии Адизеса, внедрение системы грейдинга и создание автоматических HR-дашбордов по управлению персоналом. Свою работу Евгений строит на HR-аналитике, а для обучения персонала использует систему, которая базируется на повышении профессиональной квалификации сотрудников, их адаптации и мотивации. Также много внимания уделяется продвижению бренда работодателя.

В планах команды Бондаренко — автоматизация всех HR-процессов в компании, внедрение прогнозной аналитики, реализация программы Wellness по улучшению здоровья сотрудников и донастройка системы постановки целей и ключевых результатов (OKR).

Количество сотрудников: 7000

Работа в сфере HR: более 13 лет

Работа в компании: с 2009 года

Один из приоритетов команды Иванны Бараник — автоматизация бизнес-процессов. Работа ведется сразу в нескольких направлениях: HR-автоматизация, smart-рекрутинг, HR-аналитика, HR-маркетинг и разработка digital-инструментов в обучении и развитии персонала.

В компании функционирует шесть Telegram-каналов для оперативной коммуникации с сотрудниками. Во время карантина, уверяют в компании, это максимально удобный канал связи для всего персонала. Переход в онлайн стал еще одним вызовом для компании. Были оперативно перестроены все обучающие программы, создан контент для смешанного обучения (онлайн и офлайн). "Такой подход дал нам возможность продолжать обучающие и развивающие мероприятия для сотрудников в режиме онлайн, контролировать время, место, темп и метод изучения материала", — говорит Бараник.

Ее команда разрабатывает для сотрудников новые карты адаптации, трансформирует процесс наставничества для повышения уровня знаний новичков. Также сотрудники проходят тесты для систематической проверки качества знаний. Компания акцентирует внимание на нематериальной мотивации персонала и на воспитании сотрудника, лояльного к бренду.

Количество сотрудников: 2770

Работа в сфере HR: более 14 лет

Работа в компании: с 1993 года

Виктория Кондрашихина работает в компании "Фармак" уже 27 лет, а позицию директора по персоналу занимает с 2007 года. Под ее руководством в 2011-м стартовала масштабная трансформация внутренних HR-процессов. На первом этапе была внедрена система грейдов по методологии Hay Group, а в 2014-м запущена оценка персонала по KPI для всех сотрудников. Следующий этап — разработка корпоративных и управленческих моделей компетенций для ежегодной оценки персонала. В 2020 году модель корпоративных компетенций была изменена на основании обновленных ценностей компании, а управленческая модель — за счет стратегических целей компании, направлений корпоративной культуры и мировых тенденций.

Параллельно компания первой в Украине реализовала автоматизацию HR-процессов на облачной платформе SAP SuccessFactors. Проект стартовал в 2017 году и был направлен на то, чтобы уйти от бумажных носителей и ручного труда, повысить эффективность сотрудников и улучшить условия их труда. Были автоматизированы наиболее важные и трудоемкие HR-процессы: постановка целей и оценка их выполнения, оценка по компетенциям, составление индивидуальных планов развития, формирование кадрового резерва.

Количество сотрудников: более 1600

Работа в сфере HR: более 10 лет

Работа в компании: с 2017 года

Ирина Калиниченко возглавила департамент по работе с персоналом "Датагруп" в 2018 году, а до этого занимала в компании позицию руководителя отдела обучения и развития. В течение этого периода в компании было реализовано несколько проектов по развитию сотрудников, проект по дистанционному обучению "Datalab: привлекаем, предоставляя возможности", а также спортивно-благотворительный проект DataHeart.

Ключевыми векторами своей работы директор по персоналу считает формирование бренда работодателя, повышение уровня вовлеченности и лояльности персонала, обучение, развитие и адаптацию сотрудников. Благодаря слаженной работе HR-команды под руководством Калиниченко компания усилила свои позиции как работодателя, отличаясь стабильностью, открытостью, честностью, социальной защитой персонала, наличием возможностей для развития сотрудников.

Количество сотрудников: 150

Работа в сфере HR: более 8 лет

Работа в компании: с 2018 года

С приходом Елены Губанковой в компании была создана полноценная HR-функция, которая соответствует лучшим мировым практикам. За два года удалось достичь полной прозрачности решений в течение всего жизненного цикла сотрудника в компании, создать систему хранения мастер-данных, реализовать логику матричного управления во всех департаментах и сделать HR основным драйвером автоматизации.

Система обучения персонала в компании состоит из развития soft- и hard-навыков: за первое направление отвечает HR-команда, за второе subject matter эксперты компании (С++, Unity, BackEnd). Исходя из потребностей сотрудников им подбирают обучающие мероприятия.