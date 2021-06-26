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Топ-5 самых частых причин поломок стиральных машин

Обзор топ-5 самых частых причин поломок стиральных машин

Топ-5 самых частых причин поломок стиральных машин Топ-5 самых частых причин поломок стиральных машин

Сложно представить жизнь современного человека без техники, ежедневно используемой в быту. В первую очередь мы говорим о стиральной машинке. Когда она ломается, починить ее хочется как можно быстрее, потому что стирать руками все мы давно отвыкли. Вместе с экспертами veraodessa.com мы составили топ-5 самых частых причин поломки стиральных машин, которые можно попытаться идентифицировать и устранить самостоятельно.

Стиралка не включается

Начнем с банального: осмотрите вилку и шнур на предмер повреждений. Если есть поврежденные части, воспользуйтесь изолентой и в ближайшее время замените их на новые. Далее нужно проверить напряжение в сети. Сделать это можно с помощью мультиметра или специальной отвертки со световой индикацией. Если здесь тоже все в порядке, тогда лучше обратиться к специалистам по ремонту бытовой техники, потому что в 80% случаев проблема в блоке питания, а это уже технически сложный механизм.

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Отсутствует нагрев воды

Здесь причин может быть сразу несколько:

  • Поломка ТЭНа. Заменить нагревательный элемент несложно самостоятельно, главное найти такой же или какой-то аналог, который подходит конкретно к вашей модели стиралки.
  • Обрыв цепи питания ТЭНа. Такая работа более кропотливая и требует аккуратности, поэтому ее лучше доверить специалистам.
  • Неисправность температурных датчиков или проблема с блоком управления. Это крайне редкая причина поломки, связанная с отсутствием нагрева воды, но все же она имеет место быть.

В стиралку не поступает вода

Конструкция всех стиральных машин примерно одинакова, в ней за подачу воды отвечает впускной клапан. Если сетка перед впускным клапаном засоряется, он перестает функционировать в нормальном режиме. Но перед тем как разбирать машинку все же откройте кран и проверьте, что вода есть во всем доме.

Машинка течет

Если в процессе стирки на полу образовывается лужица, дело может быть в:

  • протечке шланга;
  • повреждении дозатора;
  • протечке манжеты люка;
  • протечке бака.

Но еще вы могли просто перегрузить машинку, например, стиркой штор или объемных изделий из ткани, плохо впитывающей влагу.

Появился какой-то стук

Внутрь мог попасть какой-то посторонний предмет, но мог повредиться и сальник бака. Износ подшипников — это одна из самых частых причин появления стука в стиралке. Но еще проблема может быть в перегрузке и неправильном распределении белья внутри барабана, тогда это единоразовая акция.

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