ТОП-5 стран-покупателей украинских соусов

19 января 2017, 18:50
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Несмотря на то, что в Украине падает производство соусов, производители незначительно уменьшили экспорт и удовлетворяют спрос на внутреннем рынке

ТОП-5 стран-покупателей украинских соусов | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

В Украине падает производство соусов. В частности, сократился выпуск кетчупов, горчицы и соусов на основе майонеза.

Согласно данным Госстата, за 2015 год производство кетчупов сократилось на 10,1% — до 69,9 тыс. тонн. Горчицы за указанный год произвели 6,8 тыс. тонн (-4,2%). Соусов на основе майонезов в 2015 году выпустили на 5,7% меньше, чем годом ранее. Выпуск продукции составил 151,5 тыс. тонн.

А вот производство майонезов в Украине растет. Если в 2014 году было произведено 119 тыс. тонн, то в 2015 этот показатель достиг 126,2 тыс. тонн.

Эксперты компания Pro-Consulting отмечают, что в 2014-2015 гг. на украинском рынке наблюдался значительный спад потребительского спроса на различные соусы. "Тенденция была связана с тем, что данный вид продукции не относится к числу продуктов первой необходимости, а используется как усилитель вкуса. К спаду спроса на соусы привела также популяризация здорового образа жизни", — говорится в исследовании компании.

В то же время на украинском рынке соусов преобладает продукция местного производства. По данным Pro-Consulting, доля импорта майонезов и соусов на рынке составляет около 4-5% (данные за 2012-2015 гг.).

При этом Украина является крупным экспортером кетчупов и горчицы. Доля экспорта от общего производства соусов в 2012-2014 годах составляла 7%. "В 2015 году доля сократилась до 6%. Падение показателя экспорта связано с военным конфликтом на Донбассе и общим спадом экономики в стране", — говорится в исследовании Pro-Consulting.

Основными странами-покупателями украинских соусов в 2015 году стала Беларусь (24% от общего экспорта), Россия (18,8%), Молдова (17,6%), Грузия (10,2%) и Литва (6,6%).

По материалам: "Дело"
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Теги: потребрынки , продукты питания , экспорт , потребительские настроения

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ТОП-5 стран-покупателей украинских соусов | Потребрынки | Дело
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