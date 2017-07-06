Топ-менеджер "1+1 медиа" Александр Ткаченко стал совладельцем канала

Несколько сотрудников группы "1+1 медиа" стали миноритарными акционерами телеканала "1+1". Эту информацию "Детектор медиа" подтвердил генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

"Я могу подтвердить, что, действительно, недавно мной был реализован опцион, выданный мне акционерами еще несколько лет назад. И я посчитал, что будет правильно и корректно, чтобы часть этих акций принадлежали не только мне, но и ряду коллег, которые долго и плодотворно работают в "1+1 медиа". Таким образом, в одной из компаний-основателей канала "1+1" появились, кроме меня, еще ряд миноритарных акционеров ", — сказал Александр Ткаченко.

Соответствующие данные уже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно данным реестра, ИП "1+1 продакшн" сейчас принадлежит таким юридическим и физическим лицам:

"Каддоа Лимитед" (Кипр) (75%);

Александр Ткаченко (22,4%);

Ольга Василевская-Смаглюк ; Елена Васильева Е ; Юрий Горбунов ; Ирина Демченко ; Александр Дубинский ; Юлия Жмакин ; Александр Загородный; Артем Ковалев; Ольга Кошеленко; Руслан Сеничкин; Ольга Слисаренко; Максим Сухенко; Лидия Таран; Анна Ткаченко; Мария Чмиль; Ольга Кашпор; Лезина Виктория; Алла Мазур; Иванна Найда; Софья Наливайко; Елена Несмиян; Роберт Опаленик; Ярослав Пахольчук; Сергей Попов; Наталья Раевская; Максим Шиленко .

В свою очередь, ИП "1+1 продакшн" принадлежат 30% ООО "ТРК "Студия 1+1".

Согласно обнародованным на сайте телеканала "1 + 1" ( ООО "ТРК "Студия 1+1") документами, его конечным бенефициарным владельцем на 31 декабря 2016 является Игорь Коломойский (на тот момент он опосредованно владел 57,534% канала) , а владельцем существенного участия — Игорь Суркис (опосредованно владел 24,623% канала), напоминает "Детектор медиа".

Если сравнивать документы отчетности "1+1" годичной давности, то можно заметить, что опосредованная доля Игоря Коломойского в собственности канала "1 + 1" в 2016 году выросла с 52,843% до 57,534%, а Игоря Суркиса — с 17,157% до 24,623 %. Кроме того, они перераспределили доли в оффшорах, через которые обладают каналом. Опосредованными владельцами 17,843% канала "1+1" в 2016 году стали шесть физических лиц, имена которых не раскрывались, поскольку каждый из них не был владельцем существенного участия. Напомним, что в прошлом году активно распространялись слухи о возможном переходе половины "1+1" людям из окружения Президента Украины, но все стороны это отрицали. Сегодня же непонятно, кто эти шесть физических лиц, хотя их доля и невелика.

В документах по 2016 отражены четыре изменения, произошедшие в структуре собственности "1+1" в этом году. Все они произошли 16 декабря 2016 — за день до национализации "Приватбанка", о которой было объявлено поздно вечером 18 декабря. То есть подтвердилось предположение, что перед национализацией "Приватбанка" его бывший совладелец Игорь Коломойский реструктуризировал свои медийные активы.

Согласно обнародованному 2 июля 2017 Министерством финансов письму совладельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, по условиям национализации они взяли на себя обязательства до 1 июля 2017 реструктуризировать кредиты, выданные "Приватбанком" связанным с ними лицами. Но в оговоренный срок этого не произошло.