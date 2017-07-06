Топ-менеджер "1+1 медиа" Александр Ткаченко стал совладельцем канала

06 июля 2017, 17:15
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко и еще несколько сотрудников группы "1+1 медиа" стали акционенрами ИП "1+1 продакшн". Ткаченко реализовал свой опцион, выданный ему несколько лет назад. Среди моноритарных акционеров также директор диджитал направления и директор по стратегии и развитию группы "1+1 медиа" Анна Ткаченко, телеведущие Юрий Горбунов, Алла Мазур, Лидия Таран, журналисты Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк

Топ-менеджер Увеличить картинку

Несколько сотрудников группы "1+1 медиа" стали миноритарными акционерами телеканала "1+1". Эту информацию "Детектор медиа" подтвердил генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

"Я могу подтвердить, что, действительно, недавно мной был реализован опцион, выданный мне акционерами еще несколько лет назад. И я посчитал, что будет правильно и корректно, чтобы часть этих акций принадлежали не только мне, но и ряду коллег, которые долго и плодотворно работают в "1+1 медиа". Таким образом, в одной из компаний-основателей канала "1+1" появились, кроме меня, еще ряд миноритарных акционеров ", — сказал Александр Ткаченко.

Соответствующие данные уже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно данным реестра, ИП "1+1 продакшн" сейчас принадлежит таким юридическим и физическим лицам:

"Каддоа Лимитед" (Кипр) (75%);

Александр Ткаченко (22,4%);

Ольга Василевская-Смаглюк ; Елена Васильева Е ; Юрий Горбунов ; Ирина Демченко ; Александр Дубинский ; Юлия Жмакин ; Александр Загородный; Артем Ковалев; Ольга Кошеленко; Руслан Сеничкин; Ольга Слисаренко; Максим Сухенко; Лидия Таран; Анна Ткаченко; Мария Чмиль; Ольга Кашпор; Лезина Виктория; Алла Мазур; Иванна Найда; Софья Наливайко; Елена Несмиян; Роберт Опаленик; Ярослав Пахольчук; Сергей Попов; Наталья Раевская; Максим Шиленко .

В свою очередь, ИП "1+1 продакшн" принадлежат 30% ООО "ТРК "Студия 1+1".

Согласно обнародованным на сайте телеканала "1 + 1" ( ООО "ТРК "Студия 1+1") документами, его конечным бенефициарным владельцем на 31 декабря 2016 является Игорь Коломойский (на тот момент он опосредованно владел 57,534% канала) , а владельцем существенного участия — Игорь Суркис (опосредованно владел 24,623% канала), напоминает "Детектор медиа".

Если сравнивать документы отчетности "1+1" годичной давности, то можно заметить, что опосредованная доля Игоря Коломойского в собственности канала "1 + 1" в 2016 году выросла с 52,843% до 57,534%, а Игоря Суркиса — с 17,157% до 24,623 %. Кроме того, они перераспределили доли в оффшорах, через которые обладают каналом. Опосредованными владельцами 17,843% канала "1+1" в 2016 году стали шесть физических лиц, имена которых не раскрывались, поскольку каждый из них не был владельцем существенного участия. Напомним, что в прошлом году активно распространялись слухи о возможном переходе половины "1+1" людям из окружения Президента Украины, но все стороны это отрицали. Сегодня же непонятно, кто эти шесть физических лиц, хотя их доля и невелика.

В документах по 2016 отражены четыре изменения, произошедшие в структуре собственности "1+1" в этом году. Все они произошли 16 декабря 2016 — за день до национализации "Приватбанка", о которой было объявлено поздно вечером 18 декабря. То есть подтвердилось предположение, что перед национализацией "Приватбанка" его бывший совладелец Игорь Коломойский реструктуризировал свои медийные активы.

Согласно обнародованному 2 июля 2017 Министерством финансов письму совладельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, по условиям национализации они взяли на себя обязательства до 1 июля 2017 реструктуризировать кредиты, выданные "Приватбанком" связанным с ними лицами. Но в оговоренный срок этого не произошло.

Раздел: >
Теги: 1+1 , телевидение , медиа , акции , игорь коломойский , геннадий боголюбов , игорь суркис

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Топ-менеджер
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.12
EUR EUR - - 29.59
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.18 11.88
Киевская область 22.03 10.38
Львовская область 22.25 10.91
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.