Топливо Westinghouse разрешили использовать еще на двух энергоблоках Запорожской АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) признала возможным загрузить первые партии ядерного топлива компании Westinghouse в активные зоны энергоблоков №1 и №4 Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГИЯРУ.

Ядерное топливо Westinghouse уже эксплуатируется на Южно-Украинской АЭС в смешанных активных зонах энергоблоков № 2, 3 и на Запорожской АЭС (энергоблок №5). Готовится к загрузке в активную зону энергоблок №3.

Украина решила диверсифицировать поставки ядерного топлива на свои атомные станции и с 2015 года начала использовать американское топливо вместе с российским. В планах "Энергоатома" расширить сотрудничество с американцами до 13 реакторов.

Использование двух поставщиков топлива должно помочь избежать монополии одного поставщика.

Президент "Энергоатома" Александр Недашковский объяснял, как компания отбирает поставщиков ядерного топлива.

"Объявляется тендер, победитель получает 80% заказа, а 20% — проигравший, который не выбрасывается, а будет дышать в спину. Через несколько лет опять проводиться такой тендер", — пояснял он.

НАЭК "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.