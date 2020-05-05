Трансформация бизнеса на карантине: опыт украинской группы компаний "Текстиль-Контакт"

В условиях карантина бизнес сильно пострадал, и теперь многим компаниям приходится выживать или вовсе завершить предпринимательскую деятельность. Те, кто еще держится на плаву, сейчас активно перестраивают бизнес-модель и трансформируют компанию, чтобы адаптироваться под нынешние реалии.

Основатель группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский рассказал, что в прошлом году мало кто понимал работу его компании в плане развития бизнеса. Часто, и не только украинские компании легкой промышленности, перебрасывают мощности в Китай, но он не пошел по этому пути и развивал свой бизнес в Украине. На сегодняшний день в группе компаний работает уже 1300 человек, запущено в работу восемь фабрик на территории Украины.

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Александр имеет собственный опыт и стратегию, которая помогает бизнесу выжить во время кризиса, несмотря на шаткую экономическую нестабильность.

"Когда мы увидели, что иностранные компании сворачиваются, то сложно было прогнозировать, что будет внутри нашей страны. Платежеспособность населения падала, и стало понятно, что рынок одежды повернется в сторону глубочайшего снижения. Поэтому в середине марта 2020 года мы запустили пошив защитных костюмов. Сейчас мы должны пройти медицинские стандарты, чтобы эти костюмы стали защитными медицинскими", — сказал Александр.

В результате группа компаний подписала контракт с МОЗ (Министерство охраны здоровья — Delo.ua) на производство защитных костюмов, и запустила их пошив. Требования по срокам выполнения заказа были очень жесткими. Но люди работали и продолжали шить костюмы, чтобы выполнить договорные обязательства перед страной.

Когда уже определенная партия костюмов была готова, МОЗ выдвинул новое требование, а именно международный сертификат на соответствие санитарно-медицинских костюмов, но оказалось, что в Украине эти сертификаты никто не выдает.

"Мы поняли, что в короткий срок не получим его, и исходя из этого, произошел большой скандал. Они сделали заказ изначально с одними требованиями, а потом выдвинули другое в момент, когда уже сроки поставки подходили. Сейчас у нас более 21 тысячи костюмов лежит на складе и мы пытаемся их продать хотя бы частным предпринимателям. Мы отработали защитную продукцию разного вида, а именно многоразовые и одноразовые костюмы. Сейчас мы работаем над новой продукцией, а именно костюмы с защитным бактериологическим напылением", — рассказывает Соколовский.

У собственника бизнеса был выбор: закрыть все фабрики и распустить людей или сделать переориентацию. В итоге компания пошла по второму пути и запустила пошив медицинских костюмов. За короткий срок Соколовский открыл новое предприятие под названием ТК "Медзахист", получил первые кредиты, благодаря которым закупил первое оборудование в Германии. Немецкое оборудование дает возможность обрабатывать швы ультразвуком, чтобы они не пропускали бактерии. Также подготовлено специальное помещение с соблюдением всех санитарных норм.

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По словам Соколовского, предприятие может производить около 25 тысяч изделий, что для рынка Украины довольно неплохо. В случае, если эта продукция будет не востребована в Украине, компания будет выходить на внешние рынки. В ближайшее время ведутся переговоры с Латвией, Прибалтикой, Испанией и другими. Собственник компании отметил, что собирается и хочет работать для рынка Украины, но проблема в том, что в нашей стране эту продукцию негде проверить.

С введением карантина импорт ткани снизился, так как мало кто осуществляет подобные закупки, поэтому легальные и нелегальные поставки сократились примерно на 80%.

В мире прогнозируется около 10% падения экономики. По оценкам Соколовского, в Украине эта цифра будет больше. Исходя из этого, для легкой промышленности грядут тяжелые времена, в том числе в других странах Европы. Много производителей потеряли свои заказы и даже после карантина в первую очередь люди будут покупать самые необходимые товары — одежда у украинцев в их список, чаще всего, не входит.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua