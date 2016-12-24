Транспортировка нефти внутри Украины подешевеет в 2017 году

23 декабря 2016, 18:21
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"Укртранснафте" снизили тариф на внутреннюю транспортировку из-за ожидаемого роста ее объемов

Транспортировка нефти внутри Украины подешевеет в 2017 году | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Услуги ПАО "Укртранснафта" на внутреннюю транспортировку нефти в 2017 году подешевеют. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По словам первого заместителя генерального директора "Укртранснафты" Андрея Пасишника, тарифы снизились из-за планов компании увеличить внутреннюю прокачку нефти.

Комиссия учла планы "Укртранснафты" в 2017 году нарастить внутреннюю транспортировку до 2,7 млн тонн.

Всего компания планирует транспортировать 12,705 млн тонн нефти, из которых — 10 млн тонн составит транзит российской нефти, а 2,705 млн тонн — транспортировка нефти на украинские НПЗ.

Единственным работающим НПЗ в Украине является Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта"). "Укртранснафта" транспортирует для него украинскую нефть. Из-за спада добычи нефти в Украине соответственно падает и объемы транспортировки нефти.

Однако в ноябре 2016 года "Укртатнафта" и "Укртранснафта" подписали меморандум об использовании нефтепровода Одесса-Кременчуг для поставок азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ.

Согласно установленным НКРЭКУ тарифам, стоимость доставки нефти из порта Южный на Кременчугский НПЗ снизится до 101,3 грн за тонну (без НДС), а по маршруту ПЗД "Одесса"- Кременчугский НПЗ — до 107,9 грн за тонну (без НДС). Впрочем, снизились тарифы и по другим внутренним маршрутам.

По материалам: "Дело"
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Теги: нефть, укртранснафта 31570412, укртатнафта 00152307, укрнафта 00135390, госрегулирование, тарифы

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Транспортировка нефти внутри Украины подешевеет в 2017 году | Энергетика | Дело
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