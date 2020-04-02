Транзит газа по Украине резко упал, а импорт — вырос

В первом квартале 2020 года импорт природного газа из стран Евросоюза составил 2,7 млрд кубометров, что на 1,2 млрд или 76%, больше чем в первом квартале прошлого года, а также на 6% превышает средний показатель в 2016-2019 годах.

Такие данные приводит пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

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По информации компании, за первые три месяца 2020 года импорт из Словакии составил 1,9 млрд кубометров (+ 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии — 0,5 млрд кубометров (+ 58%), из Польши — 0,35 млрд кубометров (+ 21%).

В корпорации отмечают, что объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года — 0,28 млрд кубометров.

Кроме того, по оперативным данным ООО "Оператор ГТС Украины" в марте 2020 году в Украину было импортировано 1,3 млрд кубометров природного газа, что более, чем в 2 раза (на 670 млн кубометров) превышает импортные объемы в марте 2019 года.

В то же время, в марте 2020 "Оператор ГТС" обеспечил транспортировку 4,6 млрд кубометров природного газа в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, но уменьшился на 2,6 млрд кубометров или 36% относительно объемов марта 2019 года.

По итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд кубов, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением января-марта по 2014-2019 годы.

Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" в соответствии с новой транзитной сделкой и в расчете 65 млрд кубометров в год (178 млн кубов в сутки).

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В ООО "Оператор ГТС" отмечают, что кроме транзита из РФ в первом квартале этого года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая дает возможность заказчикам услуг заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. А в марте Оператор ГТС уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия — Словакия.

В общем за январь-март 2020 года в западном направлении было прокачано 9,8 млрд кубометров газа, что на 7,2 кубов или 42% меньше результатов этого же периода годом ранее.

Напомним, в феврале через газотранспортную систему Украины транзитом прошло 3,9 млрд кубометров природного газа. Это на 47% меньше февраля 2019 года.