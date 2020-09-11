Тренды на обувь 2020-2021: какие женские туфли будут модными

Давайте разберемся, какие женские туфли позволят создавать самые актуальные образы в грядущем сезоне, ведь именно они зачастую становятся центром любого модного аутфита.

Разнообразие форм и каблуки на любой вкус

В моде четкие линии, ультрасовременно смотрятся туфли с квадратным носом. Однако наряду с ними популярными остаются и скругленные, и зауженные мыски. Важным элементом, делающим обувь трендовой в этом сезоне, являются застежки и всевозможные ремешки: чем их больше тем лучше.

Дизайнеры предлагают носить туфли как на танкетке или платформе, так и на каблуках, причем самых разных: от мини по типу kitten heel, низких и устойчивых, до массивных, грубых или ультравысоких головокружительных шпилек. Отдельно стоит выделить скульптурные каблуки необычной формы, которые можно смело назвать произведением искусства.

Самые популярные модели и модные оттенки

Наряду с непривычными формами актуальной остается классика: любимые всеми туфли на шпильке лодочки. Как и прежде, модными остаются практичные балетки и лоферы, маскулинные оксфорды и броги, элегантные мюли и Мэри Джейн и роскошные стилеты.

Любительницам выглядеть эффектно следует обратить внимание на обилие вариантов декора: кисточки, бахрому, сетчатые и прозрачные вставки, а также необычные расцветки: от пастели до неона. Актуальными будут и различные принты: геометрические, анималистические, растительные, интересно на обуви смотрятся орнаменты и узоры. Фурор на модных показах произвели туфли с эффектом металлик: серебристые, бронзовые, золотистые.

Актуальные материалы: практичные и привлекательные

Качество никогда не выходит из моды, поэтому туфли кожаные в матовом или глянцевом исполнении наиболее подходящая обувь для осени. Они обеспечат комфорт в носке, сохранят свой первоначальный внешний вид долгое время, не требуют специального сложного ухода. Помимо этого, актуальными будут замшевые варианты, а также велюровые, лаковые, с имитацией змеиной кожи, атласные. Дизайнеры практически не ограничивают модниц в выборе материалов для обуви.

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