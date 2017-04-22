Три отличия между Украиной и Польшей, которые влияют на качество автодорог

В интервью BBC Украина глава "Укравтодора" Славомир Новак (с 2011 по 2013 возглавлял министерство транспорта и водного хозяйства Польши) озвучил три отличия между Украиной и Польшей в сфере ремонта и строительства автомобильных дорог.

1. Децентрализация

"Укравтодор" отвечает за огромную сеть в 170 тыс. км автодорог. "Из-за этого дороги невозможно качественно обслуживать. Нигде в мире центр управления такой огромной сетью не сосредоточен в одном месте. Это не под силу даже такому гению как я — шучу, конечно", — говорит Новак.

По его словам, очень хорошо, что с 1 января 2018 года будет запущен дорожный фонд и проведена децентрализация. Как следствие, "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тыс. км дорог.

В Польше из 300 тыс. км дорог правительство отвечает только за 90 тысяч. Остальные — сфера ответственности местной власти.

2. Деньги

"В начале 1990-х ситуация в Польше очень напоминала ту, что сейчас сложилась в Украине. Конечно, после вступления в ЕС мы получили большие суммы денежных средств из общих фондов — гранты на ремонт дорог", — напоминает Славомир Новак. В результате в течение последних 8 — 9 лет качество польских дорог существенно улучшилось. Построено много автострад и отремонтированы дороги регионального значения.

На пике инвестирования, в 2011-2013 годах, на развитие дорог Польша тратила в пересчете до 110-120 млрд грн ежегодно. "Здесь же, я надеюсь, в этом году, у нас будет 20 — 25 миллиардов. Почувствуйте разницу", — сетует глава "Укравтодора".

3. Влияние политики

Выборы в Украине происходят часто. Это также является одним из вызовов стабильности в стране. "В начале 1990-х в Польше также проводили много выборов. После 2007 года, когда к власти пришло правительство Туска, руководившее страной 8 лет, наступил период стабильности — строились дороги, за которые я отвечал, стадионы, железные дороги, аэропорты, морские порты, школы, больницы. Качество жизни возросло. Поэтому стабильность является решающим фактором для каждой страны", — уверен Новак.

Он считает, что следующие выборы в Украине должны состояться в соответствии с планом, "потому что Украине эта стабильность нужна, как свежий воздух".

"Нам следует прекратить политические распри и договориться о сотрудничестве в определенных сферах, в частности, в вопросе развития инфраструктуры, поскольку дороги важны для всех — и для политиков, и для избирателей", — резюмировал Славомир Новак.