Турки выиграли тендер и построят мост в Запорожье

Тендер на строительство моста в Запорожье выиграла турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi. Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

Победителя тендера определили с помощью электронной системы Prozorro.

Турецкая компания взялась выполнить работы за 11,9 млрд грн.

Ожидаемая стоимость предмета закупки на начало проведения тендера составила 12,3 млрд грн.

"На торги вышли крупные компании, в том числе, международные, которые имеют исключительный опыт строительства сложных инфраструктурных объектов", — отметил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Сообщается, что по итогам проведения тендера государство сэкономит 400 млн гривен.

Отметим, что мост в Запорожье является инфраструктурным объектом государственного значения, который будет обеспечивать качественную и надежную транспортную связь между Левобережьем и Правобережьем Украины на юго-востоке.

Согласно проекту строительства — это магистраль непрерывного движения длиной 9100 м, которая связывает правобережную часть города Запорожье с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через оба рукава реки Днепр и острова Хортица.

Магистраль состоит из шести транспортных развязок в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Отметим, что турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi была основана в 1991 году. Она успешно реализовала важные проекты в Хорватии, Украине, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинеи и Туркменистане. Компания выполняет строительство автодорог, мостов, сооружений и работы по реконструкции дорог.