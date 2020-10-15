Твердотопливный котел: почему пиролизный котел БРИК лучше

Твердотопливный котел — оборудование для генерации тепловой энергии. Само слово "Твердотопливный" говорит о том, что используется "твердое топливо".

В целом же, условно топливо по видам делится так:

твердое топливо (древесина, уголь, торф, сланец, твердые горючие продукты, материалы)

жидкое топливо (керосин, бензин, дизельное топливо, мазут, газолин, масла, спирты, эмульсии)

газообразное (метан, пропан, бутан, сжатый природный газ)

Твердотопливные котлы за последние десятилетия совершили гигантский прорыв в техническом усовершенствовании. Появилось новое поколение твердотопливных котлов, которые выделились из общей группы классических котлов на твердом топливе. Появился новый класс теплогенерирующего оборудования: пиролизный котел.

Пиролизный котел: принцип работы

Пиролизный котел — это газогенераторный котел. Процесс "сжигания" древесины удалось разделить на несколько этапов:

Тление топлива при недостатке кислорода, генерация газа, насыщенного углеродом (процесс пиролиза). В топливной камере происходит "разложение древесины" в той зоне, куда подается ограниченное количество "первичного" воздуха (задача состоит в том, чтобы не допустить горение древесного топлива в полном объеме "в виде костра", — как это происходит в классической "буржуйке"). Это происходит в первой камере твердотопливного пиролизного котла. Здесь температура достигает 6500С. Зажигание и горение пиролизного газа. Выделившийся в процессе тления древесины газ, устремляется во вторую камеру твердотопливного котла. Там пиролизный газ, насыщенный углеродом, "встречает" порцию "вторичного" воздуха. Такая смесь пиролизного газа и окислителя (кислород в составе атмосферного воздуха) запускает процесс горения с выделением большого количества тепловой энергии. Во второй камере температура достигает 12000С. Дожиг пиролизных газов. Горящий газ принудительно направляют по рассчитанной траектории, чтобы продлить контакт горящих газов с теплообменными поверхностями пиролизного котла. Преодолевая такой путь, необходимо добиться того, чтобы углерод успел "догореть" максимально весь и не "вылетел" в трубу дымохода, а затем и в атмосферу. Для решения этого вопроса в конструкции твердотопливного котла предусмотрена камера дожига пиролизного газа и/или такой теплообменник, который позволит замедлить поток горящих исходящих газов.

Пиролизный котел = высокий КПД, экономия топлива

Правильная организация всех трех этапов обеспечивает высокоэффективный результат: происходит практически полное сгорание топлива, выделяется максимальное количество тепловой энергии, осуществляется рациональный теплообмен.

При оценке эффективности работы такого пиролизного твердотопливного котла измерительные приборы фиксируют КПД 88-91% (в зависимости от характеристик используемого топлива).

Твердотопливный Котел BRICK — это отличный пример современного оборудования пиролизных котлов с высоким коэффициентом полезного действия. КПД Котла БРИК = 91%, что многократно было зафиксировано в процессе испытаний, лабораторных исследований и даже во время "специфических проверок", проведение которых инициировали инженеры и котлостроители других производств твердотопливных котлов Украины.

В опубликованном ниже видео можно посмотреть, как происходила одна из таких проверок при участии главного конструктора Компании Pyroheat OU Марка Солонина (также известный всему мировому сообществу как историк и публицист).

Твердотопливный котел пиролизного типа БРИК

Твердотопливный Котел БРИК = надежная конструкция и удобство в работе:

сталь "09Г2С" толщиной 5-10мм

теплообменник из цельнотянутой трубы

из конструкции исключены шиберы, заслонки — ничего не нужно "дергать", шевелить, задвигать

подача и регулировка первичного и вторичного воздуха осуществляется в автоматическом режиме (под контролем терморегулятора и вытяжного вентилятора — дымососа).

организован полный контроль процесса работы твердотопливного Котла и оборудован прямой доступ в зону горения (предусмотрена возможность быстрой чистки Котла без остановки работы).

Конструкция колосниковой решетки пиролизного котла БРИК позволяет использовать твердое топливо разного вида и размера (даже мелкие опилки, стружку, шелуху зерновых). Размеры топливной камеры рассчитаны таким образом, чтобы поленья длиною 1 метр можно было целиком загружать в Котел (без необходимости пилить и колоть на более мелкие дрова).

Революционной особенностью твердотопливного Котла БРИК является возможность использования в качестве топлива сырых опилок и щепы (свежепиленые влажностью до 70%). Реально убедится в этом можно посетив завод по производству пиролизных Котлов BRICK или на одном из многочисленных объектов, где уже установлены и работают Котлы БРИК.

Технические характеристики, комплектация, цены, фото, видео на официальном сайте производителя: kotel-na-drovah.com.ua

Отдельная тема для разговора — это возможность использовать в качестве топлива обрезки ДСП и МДФ. Этот вопрос очень актуален для производителей корпусной мебели и тех, кто имеет доступ к данному виду твердого топлива. Пиролизный Котел БРИК прекрасно справляется даже с этим сырьем, обеспечивая бездымное горение. Смотрите видео в интернете на тему "Котел на ДСП" и убедитесь в этом лично.