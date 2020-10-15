Твердотопливный котел: почему пиролизный котел БРИК лучше

Твердотопливный котел — оборудование для генерации тепловой энергии. Само слово "Твердотопливный" говорит о том, что используется "твердое топливо".
В целом же, условно топливо по видам делится так:
- твердое топливо (древесина, уголь, торф, сланец, твердые горючие продукты, материалы)
- жидкое топливо (керосин, бензин, дизельное топливо, мазут, газолин, масла, спирты, эмульсии)
- газообразное (метан, пропан, бутан, сжатый природный газ)
Твердотопливные котлы за последние десятилетия совершили гигантский прорыв в техническом усовершенствовании. Появилось новое поколение твердотопливных котлов, которые выделились из общей группы классических котлов на твердом топливе. Появился новый класс теплогенерирующего оборудования: пиролизный котел.
Пиролизный котел: принцип работы
Пиролизный котел — это газогенераторный котел. Процесс "сжигания" древесины удалось разделить на несколько этапов:
- Тление топлива при недостатке кислорода, генерация газа, насыщенного углеродом (процесс пиролиза). В топливной камере происходит "разложение древесины" в той зоне, куда подается ограниченное количество "первичного" воздуха (задача состоит в том, чтобы не допустить горение древесного топлива в полном объеме "в виде костра", — как это происходит в классической "буржуйке"). Это происходит в первой камере твердотопливного пиролизного котла. Здесь температура достигает 6500С.
- Зажигание и горение пиролизного газа. Выделившийся в процессе тления древесины газ, устремляется во вторую камеру твердотопливного котла. Там пиролизный газ, насыщенный углеродом, "встречает" порцию "вторичного" воздуха. Такая смесь пиролизного газа и окислителя (кислород в составе атмосферного воздуха) запускает процесс горения с выделением большого количества тепловой энергии. Во второй камере температура достигает 12000С.
- Дожиг пиролизных газов. Горящий газ принудительно направляют по рассчитанной траектории, чтобы продлить контакт горящих газов с теплообменными поверхностями пиролизного котла. Преодолевая такой путь, необходимо добиться того, чтобы углерод успел "догореть" максимально весь и не "вылетел" в трубу дымохода, а затем и в атмосферу. Для решения этого вопроса в конструкции твердотопливного котла предусмотрена камера дожига пиролизного газа и/или такой теплообменник, который позволит замедлить поток горящих исходящих газов.
Пиролизный котел = высокий КПД, экономия топлива
Правильная организация всех трех этапов обеспечивает высокоэффективный результат: происходит практически полное сгорание топлива, выделяется максимальное количество тепловой энергии, осуществляется рациональный теплообмен.
При оценке эффективности работы такого пиролизного твердотопливного котла измерительные приборы фиксируют КПД 88-91% (в зависимости от характеристик используемого топлива).
Твердотопливный Котел BRICK — это отличный пример современного оборудования пиролизных котлов с высоким коэффициентом полезного действия. КПД Котла БРИК = 91%, что многократно было зафиксировано в процессе испытаний, лабораторных исследований и даже во время "специфических проверок", проведение которых инициировали инженеры и котлостроители других производств твердотопливных котлов Украины.
В опубликованном ниже видео можно посмотреть, как происходила одна из таких проверок при участии главного конструктора Компании Pyroheat OU Марка Солонина (также известный всему мировому сообществу как историк и публицист).
Твердотопливный котел пиролизного типа БРИК
Твердотопливный Котел БРИК = надежная конструкция и удобство в работе:
- сталь "09Г2С" толщиной 5-10мм
- теплообменник из цельнотянутой трубы
- из конструкции исключены шиберы, заслонки — ничего не нужно "дергать", шевелить, задвигать
- подача и регулировка первичного и вторичного воздуха осуществляется в автоматическом режиме (под контролем терморегулятора и вытяжного вентилятора — дымососа).
- организован полный контроль процесса работы твердотопливного Котла и оборудован прямой доступ в зону горения (предусмотрена возможность быстрой чистки Котла без остановки работы).
Конструкция колосниковой решетки пиролизного котла БРИК позволяет использовать твердое топливо разного вида и размера (даже мелкие опилки, стружку, шелуху зерновых). Размеры топливной камеры рассчитаны таким образом, чтобы поленья длиною 1 метр можно было целиком загружать в Котел (без необходимости пилить и колоть на более мелкие дрова).
Революционной особенностью твердотопливного Котла БРИК является возможность использования в качестве топлива сырых опилок и щепы (свежепиленые влажностью до 70%). Реально убедится в этом можно посетив завод по производству пиролизных Котлов BRICK или на одном из многочисленных объектов, где уже установлены и работают Котлы БРИК.
Технические характеристики, комплектация, цены, фото, видео на официальном сайте производителя: kotel-na-drovah.com.ua
Отдельная тема для разговора — это возможность использовать в качестве топлива обрезки ДСП и МДФ. Этот вопрос очень актуален для производителей корпусной мебели и тех, кто имеет доступ к данному виду твердого топлива. Пиролизный Котел БРИК прекрасно справляется даже с этим сырьем, обеспечивая бездымное горение. Смотрите видео в интернете на тему "Котел на ДСП" и убедитесь в этом лично.