IT и Телеком 60 минут назад

Twitter вслед за Instagram и Snapchat запускает свой аналог сториз

Пока новый формат сообщений доступен только жителям Бразилии

Twitter вслед за Instagram и Snapchat запускает свой аналог сториз Twitter вслед за Instagram и Snapchat запускает свой аналог сториз
Фото: CoinLife

В социальной сети Twitter начали тестировать новую функцию под названием Fleets, которая является аналогом сториз — сообщений с фото и видео, которые другие пользователи могут видеть в течение 24 часов.

Как сообщает бразильское подразделение Twitter, пока пользоваться новой функцией могут только жители этой страны.

Новый проект больше ориентирован на записи в текстовом формате, но также можно будет размещать гифки, видео и аудио.

Кратко и по делу в Telegram

Меню для просмотра нового контента расположено в верхней части пользовательской ленты. На него можно будет отреагировать эмодзи, но оставить комментарий, поставить лайфк или сделать ретвит записи нельзя.

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Формат сториз первыми начали использовать Snapchat, после чего они появились в Instagram, Facebook и ВКонтакте.

Ранее Twitter запустила тестирование функции публикации запланированных постов. Эта функция будет особенно полезна для запланированных рекламных акций, объявлений компаний и других пользователей, использующих платформу для работы. Если тестирование пройдет успешно, то в дальнейшем функцию можно будет ожидать в приложениях для платформ Windows, macOS, iOS и Android.

 

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