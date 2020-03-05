Twitter вслед за Instagram и Snapchat запускает свой аналог сториз

В социальной сети Twitter начали тестировать новую функцию под названием Fleets, которая является аналогом сториз — сообщений с фото и видео, которые другие пользователи могут видеть в течение 24 часов.

Как сообщает бразильское подразделение Twitter, пока пользоваться новой функцией могут только жители этой страны.

Новый проект больше ориентирован на записи в текстовом формате, но также можно будет размещать гифки, видео и аудио.

Меню для просмотра нового контента расположено в верхней части пользовательской ленты. На него можно будет отреагировать эмодзи, но оставить комментарий, поставить лайфк или сделать ретвит записи нельзя.

Alô alô, testando…

Estamos experimentando uma nova forma de você "pensar alto" no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA — Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020

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Формат сториз первыми начали использовать Snapchat, после чего они появились в Instagram, Facebook и ВКонтакте.

Ранее Twitter запустила тестирование функции публикации запланированных постов. Эта функция будет особенно полезна для запланированных рекламных акций, объявлений компаний и других пользователей, использующих платформу для работы. Если тестирование пройдет успешно, то в дальнейшем функцию можно будет ожидать в приложениях для платформ Windows, macOS, iOS и Android.