Twitter вслед за Instagram и Snapchat запускает свой аналог сториз

В социальной сети Twitter начали тестировать новую функцию под названием Fleets, которая является аналогом сториз — сообщений с фото и видео, которые другие пользователи могут видеть в течение 24 часов.
Как сообщает бразильское подразделение Twitter, пока пользоваться новой функцией могут только жители этой страны.
Новый проект больше ориентирован на записи в текстовом формате, но также можно будет размещать гифки, видео и аудио.
Меню для просмотра нового контента расположено в верхней части пользовательской ленты. На него можно будет отреагировать эмодзи, но оставить комментарий, поставить лайфк или сделать ретвит записи нельзя.
Alô alô, testando…— Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020
Estamos experimentando uma nova forma de você "pensar alto" no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA
Формат сториз первыми начали использовать Snapchat, после чего они появились в Instagram, Facebook и ВКонтакте.
Ранее Twitter запустила тестирование функции публикации запланированных постов. Эта функция будет особенно полезна для запланированных рекламных акций, объявлений компаний и других пользователей, использующих платформу для работы. Если тестирование пройдет успешно, то в дальнейшем функцию можно будет ожидать в приложениях для платформ Windows, macOS, iOS и Android.