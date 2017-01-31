У компании Ferrexpo два новых крупных акционера

31 января 2017, 11:09
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После выход из акционерного капитала Ferrexpo чешского бизнесмена Зденека Бакала, крупные пакеты акций железорудной компании Константина Жеваго купили два инвестиционных фонда

У компании Ferrexpo два новых крупных акционера | ГМК | Дело Увеличить картинку

BlackRock Inc. (США), крупнейшая в мире компания в сфере управления активами, сконцентрировала 5,68% акций горнорудной компании Ferrexpo Plc., основные активы которой расположены в Украине

Как сообщила Ferrexpo на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) 30 января, сделка прошла 27 января текущего года, в результате чего количество акций Ferrexpo в собственности BlackRock возросло до 33 млн 472,787 тыс. шт.

Однако отсутствует информация о том, каким пакетом акций Ferrexpo ранее владела американская компания.

Еще одним крупным акционером компании стала TT International, компания по управлению активами со штаб-квартирой в Лондоне. Она увеличила свой пакет акций Ferrexpo Plc. с 463,208 тыс. штук до 21 млн 482,970 тыс. штук. Это составляет 3,65% уставного капитала.

Эта сделка состоялась также 27 января текущего года.

У Ferrexpo появились новые крупные акционеры после того как некогда второй крупнейший акционер компании — Wigmore Street Investments No. 3 Limited — полностью вышел из состава акционеров. Это произошло 26 января 2017 года. Wigmore разместила среди институциональных инвесторов 77 млн 556,035 тыс. акций Ferrexpo.

Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Крупнейшим акционером Ferrexpo является бизнесмен, народный депутат Украины Константин Жеваго. Через Fevamotinico S.a.r.l. он владеет 50,3% акций компании

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: константин жеваго , ferrexpo , гмк , руда , металл , металлургия , инвесткомпании , инвестиции

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У компании Ferrexpo два новых крупных акционера | ГМК | Дело
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