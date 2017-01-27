Крупнейший партнер Жеваго в Ferrexpo выходит из бизнеса

Вчера агентство Bloomberg сообщило о намерении Wigmore Street Investments No. 3 продать остаток принадлежащих ей акций железорудной компании Ferrexpo PLC (Великобритания, основные активы в Украине) и полностью выйти из этого бизнеса. Речь идет о продаже 78 млн акций компании, который составляют приблизительно 13% долю в капитале Ferrexpo.

Ценные бумаги будут размещаться среди институциональных инвесторов. Deutsche Bank выступает менеджером этой сделки.

После этого объявления акции Ferrexpo подешевели почти на 10%. Ведь Wigmore Street Investments No. 3 Limited был вторым крупнейшим акционером компании.

По данным Лондонской фондовой биржи (LSE), котировки акций компании 26 января уменьшились на 4,8% — до GBP1,402 за шт. Сегодня, утром 27 котировки падали до GBP1,328 за шт. Однако к настоящему времени восстановились до уровня GBP1,436 за шт.

Напомним, что в конце октября 2016 года, Wigmore Street Investments No. 3 практически в два раза сократил свою долю. Тогда компания разместил среди институциональных инвесторов (secondary placing) 63 млн акций Ferrexpo, или 10,7% ценных бумаг в обращении по GBP1,1 за 1 шт. По итогам сделки в собственности Wigmore осталось около 13,2% акций Ferrexpo.

При этом Wigmore взяла на себя обязательство в течение последующих 90 дней не продавать или передавать остающиеся у нее ценные бумаги.

Опрошенные осенью прошлого года эксперты высказывали предположение, что причиной решения стало то, что крупнейшие акционеры Ferrexpo могли разойтись в стратегическом видении развития компании. Кроме того, Wigmore Street Investments No. 3 Limited фактически не имел влияния на управление компанией и ее активами.

Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. По итогам 2015 года компания заняла третье место среди крупнейших мировых производителей и экспортеров окатышей для доменного производства, увеличив их объем производства на 5,8% — до 11,7 млн. тонн, а объем экспортных продаж — на 1,5%, до 11,3 млн тонн.

Компания Wigmore является дочерней структурой CERCL Holdings Limited, совместного предприятия BXR Group и чешского предпринимателя Зденека Бакала (Zdenek Bakala).

Крупнейшим акционером Ferrexpo является бизнесмен и народный депутат Украины Константин Жеваго. Через Fevamotinico S.a.r.l. он владеет 50,3% акций компании.

Ferrexpo plc в 2016 году сократила производство товарных окатышей из собственного сырья на 1,7% по сравнению с 2015 годом — до 11,071 млн тонн, из стороннего — на 68%, до 129,20 тыс. тонн.

Суммарное производство окатышей за 2016 год сократилось на 4% до 11,2 млн тонн.

При этом в 2016 году зафиксированы рекордные объемы продаж — около 11,7 млн тонн по сравнению с 11,3 млн тонн в 2015 году.

Средняя цена на окатыши группы в 2016 году выросла до $58,5 ($55,5 в 2015 году). За весь 2016 год денежные затраты на производство составили около $29/тонна по сравнению с $31,9/тонна годом ранее.